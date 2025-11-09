Brahma Muhurta Morning Ritual: ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले बनते हैं भाग्यशाली, ये है इसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य

हिंदू शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त को बेहद शुभ बताया गया है. ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है 'परमात्मा का समय' और यह सूर्योदय से लगभग डेढ़ घंटे पहले का समय होता है, जो कि रात का अंतिम प्रहर होता है. साथ ही ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग भाग्यशाली होते हैं, आइए जानें विस्तार से.