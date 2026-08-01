Aaj ka Meen Rashifal 1 August 2026: विरोधियों से रहें सावधान, ऑफिस में बढ़ सकता है तनाव

Aaj Ka Meen Rashifal 1 August 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रात्रि 11:08 बजे तक रहेगी, इसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी. शतभिषा नक्षत्र रात्रि 8:45 बजे तक रहेगा, फिर पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और शोभन योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे तथा चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष का प्रभाव भी रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:15 बजे से 1:30 बजे तक

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक

राहुकाल: सुबह 9:00 बजे से 10:30 बजे तक

शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

मीन राशि के व्यापारियों के लिए 1 अगस्त 2026 का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. चंद्रमा द्वादश भाव में होने से खर्चों में बढ़ोतरी के कारण धन संचय करना कठिन हो सकता है. यदि आप पार्टनरशिप में कारोबार करते हैं, तो किसी नई योजना को लेकर मतभेद की स्थिति बन सकती है और किसी महत्वपूर्ण बैठक में अंतिम निर्णय टल सकता है.

कारोबार में विरोधियों की गतिविधियों पर नजर रखें और किसी भी प्रकार के विवाद या बहस से बचें. चंद्र-राहु ग्रहण दोष के प्रभाव से भावनाओं में आकर लिया गया निर्णय नुकसान पहुंचा सकता है. धैर्य, संयम और व्यावहारिक सोच के साथ आगे बढ़ना आपके लिए अधिक लाभदायक रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को आज कार्यस्थल पर विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है. किसी ईमेल, रिपोर्ट या आधिकारिक संदेश को भेजने से पहले उसे अच्छी तरह जांच लें, क्योंकि छोटी-सी गलती भी वरिष्ठ अधिकारियों की नाराजगी का कारण बन सकती है.

कार्यभार अधिक रहने पर भी गुस्से या अधीरता से बचें. सहकर्मियों की बेवजह की बातों में समय न गंवाएं और केवल अपने काम पर ध्यान दें. शांत और पेशेवर व्यवहार आपको अनावश्यक विवादों से बचाएगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखने की जरूरत है. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और फिलहाल बड़े निवेश या जोखिम लेने से बचें. बजट बनाकर खर्च करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार में किसी सदस्य के वैवाहिक जीवन को लेकर चिंता हो सकती है. ऐसे समय में धैर्य रखें और बिना पक्षपात के सभी की बात सुनें. आपका शांत व्यवहार पारिवारिक माहौल को बेहतर बनाए रखने में मदद करेगा.

हेल्थ राशिफल

मानसिक तनाव और कार्य का दबाव महसूस हो सकता है. पर्याप्त नींद लें, ध्यान या प्राणायाम करें और दिनभर खुद को सकारात्मक रखने का प्रयास करें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में कम लग सकता है. गलत संगति या समय की बर्बादी आपके प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित रखना होगा.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: सिल्वर (चांदी)

भाग्यशाली अंक: 7

अशुभ अंक: 1

उपाय

आज भगवान शिव को जल में काले तिल मिलाकर अभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. इसके बाद किसी जरूरतमंद को सफेद चावल, चांदी के रंग की कोई उपयोगी वस्तु या दूध का दान करें. यह उपाय मानसिक तनाव कम करने, आर्थिक संतुलन बनाए रखने और कार्यों में आने वाली बाधाओं को दूर करने में शुभ माना जाता है.

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