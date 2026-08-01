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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal 1 August 2026: शोभन योग में इन 7 राशियों की चमकेगी किस्मत, नौकरी-कारोबार में मिलेगा बड़ा लाभ

Aaj Ka Rashifal 1 August 2026: शोभन योग में इन 7 राशियों की चमकेगी किस्मत, नौकरी-कारोबार में मिलेगा बड़ा लाभ

Aaj Ka Rashifal 1 August 2026: शोभन योग और कुंभ राशि में चंद्रमा से किन राशियों को करियर, बिजनेस और धन में लाभ मिलेगा? पढ़ें मेष से मीन तक आज का राशिफल.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 01 Aug 2026 06:43 AM (IST)
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Aaj Ka Rashifal 1 August 2026: आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है. शनिवार, 1 अगस्त 2026 का यह दिन कर्मफलदाता शनिदेव और संकटमोचन हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है.

आज पूरा दिन चंद्रमा आपके एकादश भाव यानी कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे. इसके साथ ही, आज रात 23:23 तक 'शोभन योग' और शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

Aaj Ka Rashifal 1 August 2026: शोभन योग में इन 7 राशियों की चमकेगी किस्मत, नौकरी-कारोबार में मिलेगा बड़ा लाभ

ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, शनिवार को कुंभ राशि में चंद्रमा के गोचर और शोभन योग के प्रभाव से मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह, तुला, मकर और कुंभ राशि के जातकों को करियर, बिजनेस और आय के स्रोतों में जबर्दस्त लाभ व तरक्की मिलने के योग हैं.

वहीं, कर्क और मीन राशि वालों को अचानक धन खर्च, स्वास्थ्य और राहु काल के दौरान वित्तीय फैसलों में थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. ध्यान रहे, आज सुबह 09:05 से 10:46 तक राहु काल रहेगा.

आइए जानते हैं, कुंभ राशि में चंद्रमा के गोचर और शोभन योग के प्रभाव से मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए करियर, बिजनेस, सेहत, फाइनेंस और रिलेशनशिप के लिहाज से आज शनिवार का दिन कैसा रहने वाला है!

मेष राशिफल, 1 अगस्त 2026 (Mesh Rashifal Today)

शनिवार, 1 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रात 23:09:45 तक रहेगी. शनिवार का दिन न्याय के देवता शनिदेव और संकटमोचन हनुमान जी की साधना के लिए विशेष फलदायी माना जाता है.

शतभिषा नक्षत्र रात 20:46:16 तक रहेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से एकादश यानी लाभ, आय और इच्छापूर्ति के भाव (कुंभ राशि) में गोचर करेंगे.

इसके साथ ही, आज रात 23:22:39 तक शोभन योग बना रहेगा. सुबह 09:04:40 से 10:45:58 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण कोई भी नया वित्तीय या बड़ा काम शुरू करने से बचें.

करियर (Career)

एकादश भाव में चंद्रमा का गोचर आपके करियर में प्रगति और नए अवसरों के द्वार खोलेगा. ऑफिस में आपकी मेहनत और प्रोजेक्ट्स का सकारात्मक परिणाम सामने आएगा. वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ तालमेल बेहतरीन रहेगा.

किसी महत्वपूर्ण आधिकारिक निर्णय या मीटिंग के लिए दोपहर 12:00:15 से 12:54:17 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा. सुबह 09:04:40 से 10:45:58 तक राहु काल रहने के कारण इस समय सीमा में किसी बड़े दफ्तरी बदलाव से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक लाभ और विस्तार दिलाने वाला साबित होगा. शोभन योग के प्रभाव से पुराने सौदों से मुनाफा होगा और नए क्लाइंट्स मिलने की प्रबल संभावना है.

यदि आप व्यापार के सिलसिले में किसी यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि आज शनिवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. पूर्व दिशा में यात्रा करने से बचें; अति-आवश्यक होने पर थोड़ा अदरक या उड़द की दाल खाकर ही घर से निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आय भाव में चंद्रमा के रहने से आज आपकी वित्तीय स्थिति में मजबूती आएगी. शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या सुरक्षित योजनाओं में सोच-समझकर किया गया निवेश फायदा पहुंचा सकता है. हालांकि, सुबह 09:04:40 से 10:45:58 तक राहु काल और दोपहर 14:08:34 से 15:49:52 तक यमगण्ड काल रहेगा. इन समय अवधियों में किसी भी प्रकार का बड़ा जोखिम या भारी लेन-देन करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में खुशहाली बनी रहेगी. मित्रों और बड़े भाई-बहनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतर होगा और किसी मांगलिक कार्यक्रम या गेट-टुगेदर में जाने की योजना बन सकती है. शाम का समय प्रियजनों के साथ सुखद बीतेगा.

Gen Z

मेष राशि के युवाओं और Gen Z के लिए आज का दिन अपने नेटवर्क को बढ़ाने और फ्यूचर गोल्स को सेट करने का है. शोभन योग आपकी रचनात्मकता और आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. अगर आप किसी स्टार्टअप आइडिया, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए काफी फलदायी रहेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करेंगे. एकादश चंद्रमा आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करेगा. फिर भी खान-पान का ध्यान रखें, पर्याप्त पानी पीएं और अपनी दैनिक दिनचर्या में हल्का व्यायाम शामिल रखें.

  • लकी नंबर: 9, 8
  • लकी कलर: लाल, नीला, सरसों पीला

उपाय

आज शनिवार के दिन प्रातः काल स्नान के बाद हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें. शाम के समय शनिदेव को याद करते हुए किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, उड़द की दाल या भोजन का दान करें. इससे शनि की कृपा बनी रहेगी और रुकावटें दूर होंगी.

वृषभ राशिफल, 1 अगस्त 2026 (Vrishabh Rashifal Today)

शनिवार, 1 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रात 23:09:45 तक रहेगी. शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उत्तम माना जाता है. शतभिषा नक्षत्र रात 20:46:16 तक रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से दशम यानी कर्म भाव (कुंभ राशि) में गोचर करेंगे.

इसके साथ ही, आज रात 23:22:39 तक शोभन योग बना रहेगा. सुबह 09:04:40 से 10:45:58 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत में विशेष ध्यान रखें.

करियर (Career)

दशम भाव में चंद्रमा का गोचर आपके कर्मक्षेत्र में प्रगति और अधिकार वृद्धि के संकेत दे रहा है. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत, कार्यकुशलता और कार्यशैली की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सराहना की जाएगी. शोभन योग के प्रभाव से नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है.

किसी महत्वपूर्ण आधिकारिक बैठक या निर्णय के लिए दोपहर 12:00:15 से 12:54:17 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. सुबह 09:04:40 से 10:45:58 तक राहु काल रहेगा, अतः इस दौरान ऑफिस में किसी भी प्रकार के अनावश्यक विवाद या अचानक बदलाव से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन साख (Reputation) बढ़ाने और बड़े सौदों को अंतिम रूप देने का है. कार्यक्षेत्र में विस्तार की योजनाएं सफल होंगी. यदि आप व्यापारिक सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि आज शनिवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. पूर्व दिशा की ओर यात्रा करने से बचें; बहुत आवश्यक होने पर अदरक या उड़द की दाल खाकर ही प्रस्थान करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन सुदृढ़ रहेगा. दशम चंद्रमा और शोभन योग संपत्ति, शेयर बाजार और दीर्घकालिक योजनाओं में निवेश से लाभ दिला सकता है. हालांकि, सुबह 09:04:40 से 10:45:58 तक राहु काल और दोपहर 14:08:34 से 15:49:52 तक यमगण्ड काल रहेगा. इस समय सीमा में किसी भी प्रकार का बड़ा जोखिम या बड़ा नया निवेश करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. कार्य की व्यस्तता के बावजूद आप परिवार के लिए समय निकाल पाएंगे. जीवनसाथी के साथ संबंध सौहार्दपूर्ण रहेंगे और घर के बड़े-बुजुर्गों का मार्गदर्शन व आशीर्वाद आपको संबल देगा.

Gen Z

वृषभ राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन अपने करियर लक्ष्यों पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने का है. शोभन योग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. यदि आप प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू या किसी पेशेवर स्किल को बेहतर बनाने में लगे हैं, तो आज का दिन आपके लिए काफी अनुकूल परिणाम देने वाला रहेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप खुद को तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करेंगे. काम का थोड़ा दबाव रह सकता है, लेकिन आपकी मानसिक स्थिति मजबूत रहेगी. खान-पान में सात्विकता बनाए रखें और दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम या टहलने के लिए निकालें.

  • लकी नंबर: 6, 8
  • लकी कलर: सफेद, नीला, चमकीला हरा

उपाय

आज शनिवार के दिन प्रातः काल स्नान के पश्चात पीपल के वृक्ष के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें. शाम को किसी जरूरतमंद को काले वस्त्र, जूते या भोजन का दान करने से करियर में आ रही बाधाएं दूर होंगी.

मिथुन राशिफल, 1 अगस्त 2026 (Mithun Rashifal Today)

शनिवार, 1 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रात 23:09:45 तक रहेगी. शनिवार का दिन शनिदेव की कृपा पाने और हनुमान जी की उपासना के लिए विशेष फलदायी है. शतभिषा नक्षत्र रात 20:46:16 तक रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से नवम यानी भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा और लंबी यात्राओं के भाव (कुंभ राशि) में गोचर करेंगे.

इसके साथ ही, आज रात 23:22:39 तक शोभन योग बना रहेगा. सुबह 09:04:40 से 10:45:58 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण किसी भी नए और महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत में विशेष ध्यान रखें.

करियर (Career)

नवम (भाग्य) भाव में चंद्रमा का गोचर आपके करियर के मार्ग में आ रही रुकावटों को दूर करेगा. अटके हुए काम गति पकड़ेंगे और दफ्तर में आपके विचारों व प्रस्तावों को सराहना मिलेगी. वरिष्ठ अधिकारियों और मेंटर्स का पूरा सहयोग प्राप्त होगा.

किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, आधिकारिक बैठक या निर्णय के लिए दोपहर 12:00:15 से 12:54:17 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. सुबह 09:04:40 से 10:45:58 तक राहु काल रहेगा, अतः इस अवधि में दफ्तर में जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन काफी राहत भरा और नए अवसरों को आकर्षित करने वाला रहेगा. भाग्य भाव का चंद्रमा और शोभन योग लंबी दूरी के व्यापारिक अनुबंधों में सफलता दिला सकता है. यदि आप बिजनेस के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि आज शनिवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. पूर्व दिशा की ओर यात्रा करने से बचें; बहुत आवश्यक होने पर थोड़ा अदरक या उड़द की दाल खाकर ही प्रस्थान करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय मोर्चे पर आज का दिन सकारात्मक संकेत दे रहा है. पूर्व में किए गए निवेशों से अच्छा रिटर्न मिलने के योग हैं. शेयर बाजार में दीर्घकालिक नजरिया रखना फायदेमंद रहेगा. हालांकि, सुबह 09:04:40 से 10:45:58 तक राहु काल और दोपहर 14:08:34 से 15:49:52 तक यमगण्ड काल रहेगा. इस दौरान (विशेषकर सुबह 09:04 से 10:45 के बीच) कोई बड़ा नया निवेश या आर्थिक जोखिम लेने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा. भाग्य चंद्रमा और शोभन योग घर-परिवार में धार्मिक या मांगलिक चर्चा के योग बनाएगा. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा और उनके साथ किसी सुंदर स्थान या धार्मिक स्थल पर जाने की योजना बन सकती है.

Gen Z

मिथुन राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन अपनी स्किल्स, हायर स्टडीज और करियर गोल्स पर फोकस करने का है. शोभन योग आपकी सीखने की क्षमता और बौद्धिक स्पष्टता को बढ़ाएगा. यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू या विदेश से जुड़े प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए काफी फलदायी रहेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन अनुकूल रहेगा. पिछले कुछ समय से चली आ रही मानसिक थकान से राहत मिलेगी और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे. संतुलित सात्विक आहार लें, प्रचुर मात्रा में पानी पीएं और नियमित प्राणायाम या योग को अपनी दिनचर्या में बनाए रखें.

  • लकी नंबर: 5, 8
  • लकी कलर: हरा, नीला, सफेद

उपाय

आज शनिवार के पावन अवसर पर प्रातः काल स्नान के बाद पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं और सरसों के तेल का दीपक जलाएं. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें. इसके साथ ही किसी जरूरतमंद व्यक्ति को नीले वस्त्र या भोजन दान करने से भाग्य में वृद्धि होगी और सभी बाधाएं दूर होंगी.

कर्क राशिफल, 1 अगस्त 2026 (Kark Rashifal Today)

शनिवार, 1 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रात 23:09:45 तक रहेगी. शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान जी की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है. शतभिषा नक्षत्र रात 20:46:16 तक रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से अष्टम यानी अनिश्चितता, शोध (Research) और गुप्त विद्याओं के भाव (कुंभ राशि) में गोचर करेंगे.

इसके साथ ही, आज रात 23:22:39 तक शोभन योग बना रहेगा. सुबह 09:04:40 से 10:45:58 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय व नए कार्यों की शुरुआत में विशेष सावधानी बरतें.

करियर (Career)

अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर कार्यक्षेत्र में अचानक काम का दबाव या नई जिम्मेदारियां ला सकता है. आज ऑफिस में किसी भी प्रकार के गुप्त विरोधियों या दफ्तरी राजनीति (Office Politics) से दूर रहकर केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें.

वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत में संयम बनाए रखें. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य या आधिकारिक निर्णय के लिए दोपहर 12:00:15 से 12:54:17 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. सुबह 09:04:40 से 10:45:58 तक राहु काल रहेगा, अतः इस अवधि में नौकरी में किसी बड़े बदलाव का जोखिम उठाने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन शोध (Research), टैक्स, लीगल डॉक्यूमेंटेशन को दुरुस्त करने और पुरानी रणनीतियों की समीक्षा के लिए उत्तम है. अष्टम चंद्रमा के कारण नया व्यापारिक सौदा करते समय नियमों व शर्तों को ध्यान से पढ़ें.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि आज शनिवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. पूर्व दिशा की ओर यात्रा करने से बचें; बहुत आवश्यक होने पर थोड़ा अदरक या उड़द की दाल खाकर ही प्रस्थान करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय मामलों में आज सतर्कता और विवेक से काम लेना होगा. अष्टम भाव के चंद्रमा के प्रभाव से अचानक खर्च या शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. सट्टेबाजी या शॉर्ट-कट से पैसा कमाने के प्रयासों से बचें. सुबह 09:04:40 से 10:45:58 तक राहु काल और दोपहर 14:08:34 से 15:49:52 तक यमगण्ड काल रहेगा. इस दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा निवेश करने या उधार लेन-देन से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में शांति बनाए रखने के लिए धैर्य और समझदारी की जरूरत है. अष्टम चंद्रमा के कारण मन में थोड़ा चिड़चिड़ापन या भावुकता रह सकती है. ससुराल पक्ष से बातचीत में सौम्यता बनाए रखें. जीवनसाथी की सेहत और उनकी भावनाओं का सम्मान करें.

Gen Z

कर्क राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन अपनी मानसिक ऊर्जा को डीप वर्क, पढ़ाई या किसी रिसर्च प्रोजेक्ट में लगाने का है. शोभन योग आपके विश्लेषणात्मक कौशल (Analytical Skills) में सुधार करेगा. व्यर्थ के सोशल मीडिया विवादों या ओवरथिंकिंग से खुद को दूर रखें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है. अष्टम चंद्रमा के कारण पेट में गैस, पाचन संबंधी दिक्कत या शारीरिक सुस्ती महसूस हो सकती है. वाहन सावधानी से चलाएं. खान-पान में सात्विकता बनाए रखें, पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं और तनाव दूर करने के लिए मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें.

  • लकी नंबर: 2, 8
  • लकी कलर: सफेद, चांदी, नीला

उपाय

आज शनिवार के पावन अवसर पर प्रातः काल स्नान के पश्चात शिवलिंग पर जल व कच्चा दूध अर्पित करें. शाम के समय पीपल के पेड़ के पास या हनुमान जी के सम्मुख सरसों के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल या उड़द की दाल का दान करने से अष्टम चंद्रमा का नकारात्मक प्रभाव समाप्त होगा.

सिंह राशिफल, 1 अगस्त 2026 (Singh Rashifal Today)

शनिवार, 1 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रात 23:09:45 तक रहेगी. शनिवार का दिन न्याय के देवता शनिदेव और संकटमोचन हनुमान जी की साधना के लिए विशेष फलदायी माना जाता है.

शतभिषा नक्षत्र रात 20:46:16 तक रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से सप्तम यानी विवाह, साझेदारी (Partnership) और जनसंपर्क के भाव (कुंभ राशि) में गोचर करेंगे.

इसके साथ ही, आज रात 23:22:39 तक शोभन योग बना रहेगा. सुबह 09:04:40 से 10:45:58 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत में विशेष सावधानी बरतें.

करियर (Career)

सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर आपके टीम वर्क, पब्लिक रिलेशन और कार्यक्षेत्र में समन्वय को मजबूत बनाएगा. दफ्तर में सहयोगियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बेहतर तालमेल रहेगा. यदि आप साझेदारी के किसी प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, तो आज का दिन आपके लिए काफी फलदायी सिद्ध होगा.

किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, आधिकारिक बैठक या निर्णय के लिए दोपहर 12:00:15 से 12:54:17 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. सुबह 09:04:40 से 10:45:58 तक राहु काल रहेगा, अतः इस अवधि में किसी बड़े व्यावसायिक या आधिकारिक समझौते पर जल्दबाजी में हस्ताक्षर न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन नए व्यावसायिक संपर्क बनाने और नए ग्राहकों से जुड़ने का है. सप्तम चंद्रमा और शोभन योग नए अनुबंधों में सफलता दिलाने के संकेत दे रहे हैं. बाजार में आपकी साख और प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

यदि आप व्यापार के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि आज शनिवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. पूर्व दिशा की ओर यात्रा करने से बचें; बहुत आवश्यक होने पर थोड़ा अदरक या उड़द की दाल खाकर ही प्रस्थान करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन संतुलित और लाभकारी रहेगा. साझेदारी के कार्यों या दीर्घकालिक योजनाओं में निवेश करना फायदेमंद हो सकता है. हालांकि, सुबह 09:04:40 से 10:45:58 तक राहु काल और दोपहर 14:08:34 से 15:49:52 तक यमगण्ड काल रहेगा. इस समय सीमा में शेयर बाजार में बड़ा नया निवेश करने या वित्तीय जोखिम लेने से दूर रहें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से आज का दिन बेहद खूबसूरत और प्रेमपूर्ण रहेगा. सप्तम भाव का चंद्रमा जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता और मिठास लाएगा. जीवनसाथी की सलाह किसी महत्वपूर्ण निर्णय में बेहद उपयोगी साबित होगी. शाम के समय परिवार या जीवनसाथी के साथ बाहर घूमने या साथ में समय बिताने का अवसर मिलेगा.

Gen Z

सिंह राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन अपनी नेटवर्किंग को निखारने और नए लोगों से जुड़ने का है. शोभन योग आपके आत्मविश्वास, लीडरशिप स्किल्स और आकर्षण को बढ़ाएगा. यदि आप किसी ग्रुप प्रोजेक्ट, इवेंट मैनेजमेंट या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, तो आज आपकी कार्यकुशलता की सराहना होगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन काफी अच्छा रहेगा. आप मानसिक रूप से प्रसन्न और शारीरिक रूप से चुस्त-दुरुस्त महसूस करेंगे. दिनभर की व्यस्तता के बावजूद आपकी ऊर्जा बनी रहेगी. खान-पान में सात्विकता बनाए रखें, प्रचुर मात्रा में पानी पीएं और नियमित योग-व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल रखें.

  • लकी नंबर: 1, 8
  • लकी कलर: नारंगी, नीला, सुनहरा

उपाय

आज शनिवार के पावन अवसर पर प्रातः काल स्नान के पश्चात हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें.

शाम के समय शनिदेव के मंत्र 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें और किसी जरूरतमंद को सरसों का तेल, काले उड़द या काले वस्त्र का दान करें. इससे आपके करियर और व्यापार में उन्नति होगी.

कन्या राशिफल, 1 अगस्त 2026 (Kanya Rashifal Today)

शनिवार, 1 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रात 23:09:45 तक रहेगी. शनिवार का दिन शनिदेव की कृपा प्राप्त करने और हनुमान जी की उपासना के लिए विशेष फलदायी माना जाता है.

शतभिषा नक्षत्र रात 20:46:16 तक रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से छठे यानी रोग, ऋण, प्रतियोगी परीक्षा और सेवा के भाव (कुंभ राशि) में गोचर करेंगे.

इसके साथ ही, आज रात 23:22:39 तक शोभन योग बना रहेगा. सुबह 09:04:40 से 10:45:58 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण किसी भी नए और महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत में विशेष सावधानी बरतें.

करियर (Career)

छठे भाव में चंद्रमा का गोचर आपके भीतर प्रतिस्पर्धी भावना और कार्यकुशलता को निखारेगा. आज आप दफ्तर में अपनी विश्लेषणात्मक और तार्किक क्षमता से कठिन से कठिन कार्यों को आसानी से पूरा कर लेंगे. दफ्तरी राजनीति और विरोधियों पर आपका वर्चस्व बना रहेगा.

किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, आधिकारिक बैठक या निर्णय के लिए दोपहर 12:00:15 से 12:54:17 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. सुबह 09:04:40 से 10:45:58 तक राहु काल रहेगा, अतः इस अवधि में सहकर्मियों से बहस या अनावश्यक वाद-विवाद से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन अपनी व्यावसायिक रणनीतियों को मजबूत करने, प्रतिस्पर्धा में बढ़त बनाने और अटके हुए भुगतानों की वसूली के लिए अनुकूल है. छठे भाव का चंद्रमा और शोभन योग आपकी कार्यशैली को प्रभावशाली बनाएगा.

यदि आप व्यापार के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि आज शनिवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. पूर्व दिशा की ओर यात्रा करने से बचें; बहुत आवश्यक होने पर थोड़ा अदरक या उड़द की दाल खाकर ही प्रस्थान करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय मामलों में आज योजनाबद्ध तरीके से चलना हितकर रहेगा. आय और व्यय में संतुलन बनाए रखें. बिना सोचे-समझे किसी को उधार देने या सट्टेबाजी में जोखिम लेने से बचें. सुबह 09:04:40 से 10:45:58 तक राहु काल और दोपहर 14:08:34 से 15:49:52 तक यमगण्ड काल रहेगा. इस समय सीमा में शेयर बाजार में कोई बड़ा नया निवेश या भारी वित्तीय लेन-देन न करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. छठे चंद्रमा के कारण छोटी-छोटी बातों पर तनाव या गलतफहमी हो सकती है, इसलिए धैर्य से काम लें. जीवनसाथी की सेहत का ख्याल रखें और उनके साथ संवाद बनाए रखें. शाम का समय घर के बुजुर्गों के साथ बिताएं, उनका मार्गदर्शन आपके काम आएगा.

Gen Z

कन्या राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन अपनी स्किल्स को शार्प करने, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने और अपने डेली रूटीन को व्यवस्थित करने का है. शोभन योग आपकी एकाग्रता और फोकस को मजबूत करेगा. अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के तर्कों में बर्बाद करने के बजाय अपने करियर गोल्स पर लगाएं.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है. छठे भाव का चंद्रमा पेट से जुड़ी समस्या, पाचन में गड़बड़ी या अत्यधिक काम की वजह से थकान दे सकता है. सात्विक भोजन लें, प्रचुर मात्रा में पानी पीएं और अपनी दिनचर्या में हल्का व्यायाम व प्राणायाम शामिल करें.

  • लकी नंबर: 5, 8
  • लकी कलर: हरा, नीला, सफेद

उपाय

आज शनिवार के पावन अवसर पर प्रातः काल स्नान के पश्चात पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं और सरसों के तेल का दीपक जलाएं. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें. शाम के समय किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल या भोजन दान करने से कार्यक्षेत्र में आ रही बाधाएं दूर होंगी.

तुला राशिफल, 1 अगस्त 2026 (Tula Rashifal Today)

शनिवार, 1 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रात 23:09:45 तक रहेगी. शनिवार का दिन शनिदेव की कृपा प्राप्त करने और संकटमोचन हनुमान जी की उपासना के लिए विशेष फलदायी माना जाता है.

शतभिषा नक्षत्र रात 20:46:16 तक रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से पंचम यानी बुद्धि, विद्या, प्रेम और रचनात्मकता के भाव (कुंभ राशि) में गोचर करेंगे.

इसके साथ ही, आज रात 23:22:39 तक शोभन योग बना रहेगा. सुबह 09:04:40 से 10:45:58 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण किसी भी नए और महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत में विशेष ध्यान रखें.

करियर (Career)

पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर आपकी बुद्धिमत्ता, विश्लेषणात्मक कौशल और रचनात्मकता में वृद्धि करेगा. आज कार्यक्षेत्र में आपकी नई सोच, नवीन विचारों (Ideas) और कार्यशैली की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रशंसा होगी. यदि आप कला, मीडिया, डिजाइनिंग, आईटी या किसी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से सफल रहेगा.

किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, आधिकारिक बैठक या निर्णय के लिए दोपहर 12:00:15 से 12:54:17 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. सुबह 09:04:40 से 10:45:58 तक राहु काल रहेगा, अतः इस समय सीमा में ऑफिस में कोई बड़ा बदलाव करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन नए विचारों को लागू करने और व्यावसायिक लाभ कमाने का है. पंचम चंद्रमा और शोभन योग आपकी निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करेगा, जिससे नए सौदों में लाभ की संभावना बनेगी. बिजनेस में विस्तार की नई योजनाएं बन सकती हैं.

यदि आप व्यापार के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि आज शनिवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. पूर्व दिशा की ओर यात्रा करने से बचें; बहुत आवश्यक होने पर थोड़ा अदरक या उड़द की दाल खाकर ही प्रस्थान करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय मामलों में आज का दिन सोच-समझकर और गणनात्मक (Calculated) निवेश के लिए अनुकूल रहेगा. शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या लॉन्ग-टर्म स्कीम्स में बुद्धिमानी से किया गया निवेश लाभ दे सकता है.

हालांकि, सुबह 09:04:40 से 10:45:58 तक राहु काल और दोपहर 14:08:34 से 15:49:52 तक यमगण्ड काल रहेगा. इस समय सीमा में किसी भी प्रकार की सट्टेबाजी या अत्यधिक जोखिम भरे वित्तीय फैसलों से दूर रहें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन बहुत सुखद और प्रेमपूर्ण रहेगा. पंचम चंद्रमा आपके प्रेम संबंधों में मधुरता और ताजगी लाएगा. संतान पक्ष की ओर से कोई खुशखबरी मिल सकती है या उनकी प्रगति देखकर मन प्रसन्न होगा. जीवनसाथी के साथ आपसी समझ बेहतर होगी और साथ में कोई मनोरंजक कार्यक्रम प्लान कर सकते हैं.

Gen Z

तुला राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन अपनी प्रतिभा को निखारने, सीखने और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स पर काम करने का है. शोभन योग आपके आत्मविश्वास और फोकस को बढ़ाएगा. यदि आप प्रतियोगी परीक्षा, कंटेंट क्रिएशन, कोडिंग या आर्ट से जुड़े हैं, तो आज आपका दिमाग बहुत तेज़ी और स्पष्टता से काम करेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन अनुकूल रहेगा. आप मानसिक रूप से शांत, प्रसन्न और तरोताजा महसूस करेंगे. फिर भी अपने आहार-विहार का ध्यान रखें, सात्विक भोजन ग्रहण करें, पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं और अपनी दिनचर्या में योगाभ्यास व हल्का व्यायाम जरूर शामिल करें.

  • लकी नंबर: 6, 8
  • लकी कलर: नीला, सफेद, हल्का गुलाबी

उपाय

आज शनिवार के पावन अवसर पर प्रातः काल स्नान के बाद पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं और सरसों के तेल का दीपक जलाएं. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें.

शाम के समय किसी जरूरतमंद को सरसों का तेल, काले उड़द या नीले वस्त्र दान करने से जीवन में सुख-समृद्धि और मान-सम्मान की वृद्धि होगी.

वृश्चिक राशिफल, 1 अगस्त 2026 (Vrischika Rashifal Today)

शनिवार, 1 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रात 23:09:45 तक रहेगी. शनिवार का दिन न्याय के देवता शनिदेव और संकटमोचन हनुमान जी की उपासना के लिए अत्यंत विशेष और शुभ माना जाता है.

शतभिषा नक्षत्र रात 20:46:16 तक रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से चतुर्थ यानी सुख, माता, वाहन, अचल संपत्ति और मन की शांति के भाव (कुंभ राशि) में गोचर करेंगे.

इसके साथ ही, आज रात 23:22:39 तक शोभन योग बना रहेगा. सुबह 09:04:40 से 10:45:58 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत में विशेष सावधानी बरतें.

करियर (Career)

चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर आपको कार्यक्षेत्र में मानसिक स्थिरता, शांति और संतुलन प्रदान करेगा. आज दफ्तर में आप दबाव की स्थितियों में भी धैर्य बनाए रखेंगे और अपने काम व निजी जीवन के बीच सही तालमेल बिठा पाएंगे.

सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, आधिकारिक बैठक या निर्णय के लिए दोपहर 12:00:15 से 12:54:17 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा.

सुबह 09:04:40 से 10:45:58 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस समय सीमा में नौकरी या कार्यक्षेत्र से जुड़ा कोई भी बड़ा या जोखिम भरा बदलाव करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, वाहन या घरेलू सुख-सुविधाओं से जुड़े कारोबार में लाभ के योग बना रहा है. चतुर्थ भाव का चंद्रमा और शोभन योग व्यापारिक गतिविधियों में स्थिरता लाएगा.

नए सौदों में आपको सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. यदि आप व्यापार के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि आज शनिवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. पूर्व दिशा की ओर यात्रा करने से बचें; बहुत आवश्यक होने पर थोड़ा अदरक या उड़द की दाल खाकर ही प्रस्थान करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय मामलों में आज सोच-समझकर और सुरक्षित कदम उठाने की जरूरत है. जमीन, रियल एस्टेट या अचल संपत्ति से जुड़े मामलों में दीर्घकालिक निवेश की योजना बन सकती है.

हालांकि, सुबह 09:04:40 से 10:45:58 तक राहु काल और दोपहर 14:08:34 से 15:49:52 तक यमगण्ड काल रहेगा. इस दौरान (विशेषकर राहु काल के समय) शेयर बाजार में बड़ा नया निवेश करने या किसी बड़े वित्तीय समझौते पर हस्ताक्षर करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन सुख-शांति से भरा रहेगा. अपनी माता जी और घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, इससे आपको मानसिक प्रसन्नता और सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे और घर के सौंदर्यीकरण या घरेलू सुख-सुविधाओं की वस्तुओं पर विचार-विमर्श हो सकता है.

Gen Z

वृश्चिक राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को निखारने और करियर व पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाने का है. शोभन योग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. अपने मेंटर्स और वरिष्ठों के मार्गदर्शन से आपको अपने प्रोजेक्ट्स में स्पष्टता मिलेगी. अपनी ऊर्जा को किसी रचनात्मक कार्य या नई स्किल्स सीखने में लगाएं.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन सामान्य रहेगा. मानसिक रूप से आप शांत और संतुष्ट महसूस करेंगे. हालांकि, मौसम में बदलाव के कारण छाती, गले या जुकाम की हल्की संवेदनशीलता हो सकती है. घर का बना सात्विक भोजन लें, गुनगुना पानी पीएं और दिनचर्या में हल्का प्राणायाम व योग शामिल करें.

  • लकी नंबर: 9, 8
  • लकी कलर: लाल, गहरा नीला, केसरिया

उपाय

आज शनिवार के पावन अवसर पर प्रातः काल स्नान के पश्चात हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें. शाम के समय पीपल के पेड़ के पास दीपक जलाएं और शनि मंत्र 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें. किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल या सरसों के तेल का दान करने से घर में सुख-समृद्धि बढ़ेगी और मानसिक शांति प्राप्त होगी.

धनु राशिफल, 1 अगस्त 2026 (Dhanu Rashifal Today)

शनिवार, 1 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रात 23:09:45 तक रहेगी. शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान जी की उपासना के साथ-साथ देवगुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव को संतुलित करने के लिए विशेष फलदायी है.

शतभिषा नक्षत्र रात 20:46:16 तक रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से तृतीय यानी पराक्रम, साहस, छोटे भाई-बहन और संवाद/नेटवर्किंग के भाव (कुंभ राशि) में गोचर करेंगे.

इसके साथ ही, आज रात 23:22:39 तक शोभन योग बना रहेगा. सुबह 09:04:40 से 10:45:58 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण महत्वपूर्ण वित्तीय और नए कार्यों की शुरुआत में विशेष सावधानी बरतें.

करियर (Career)

तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर आपके आत्मविश्वास, साहस और कार्यकुशलता में जबर्दस्त वृद्धि करेगा. आज कार्यक्षेत्र में आप कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना पूरी दृढ़ता के साथ करेंगे. आपकी संवाद शैली और तत्परता से वरिष्ठ अधिकारी व सहकर्मी काफी प्रभावित होंगे.

किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, आधिकारिक बैठक या निर्णय के लिए दोपहर 12:00:15 से 12:54:17 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. सुबह 09:04:40 से 10:45:58 तक राहु काल रहेगा, अतः इस अवधि में किसी भी नए अनुबंध (Contract) पर तुरंत हस्ताक्षर करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन मार्केटिंग, नेटवर्किंग, प्रचार-प्रसार और नए व्यावसायिक संपर्क बनाने के दृष्टिकोण से बेहद लाभदायक रहेगा. तृतीय चंद्रमा और शोभन योग आपको छोटी यात्राओं से नए और लाभदायक सौदे दिला सकता है.

यदि आप व्यापार के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि आज शनिवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. पूर्व दिशा की ओर यात्रा करने से बचें; अति-आवश्यक होने पर थोड़ा अदरक या उड़द की दाल खाकर ही प्रस्थान करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय मामलों में आज आपकी सूझबूझ और तत्परता काम आएगी. अल्पकालिक या मध्यम अवधि के निवेश के लिए सोच-समझकर कदम बढ़ाएं. हालांकि, सुबह 09:04:40 से 10:45:58 तक राहु काल और दोपहर 14:08:34 से 15:49:52 तक यमगण्ड काल रहेगा. इस समय सीमा में शेयर बाजार में बड़ा नया जोखिम लेने या भारी लेन-देन करने से दूर रहें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन सौहार्दपूर्ण और खुशहाल रहेगा. छोटे भाई-बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और उनके साथ संबंध मजबूत होंगे. घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा और शाम का समय परिवार के साथ किसी सुखद माहौल में बीतेगा.

Gen Z

धनु राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन अपनी नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाने का है. शोभन योग आपके आत्मविश्वास और आकर्षण को बढ़ाएगा. अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करें और किसी नए प्रोजेक्ट, कंटेंट निर्माण या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आप काफी ऊर्जावान और चुस्त-दुरुस्त महसूस करेंगे. आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) मजबूत रहेगी. हालांकि, भागदौड़ और अति-उत्साह के कारण कंधों या हाथों में थोड़ी थकान महसूस हो सकती है. नियमित व्यायाम करें, पर्याप्त पानी पीएं और अपनी दिनचर्या में हल्का प्राणायाम शामिल करें.

  • लकी नंबर: 3, 8
  • लकी कलर: पीला, गहरा नीला, केसरिया

उपाय

आज शनिवार के पावन अवसर पर प्रातः काल स्नान के बाद पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं और सरसों के तेल का दीपक जलाएं. हनुमान चालीसा का पाठ करें और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें. किसी जरूरतमंद को काले उड़द, चने की दाल या भोजन दान करने से पराक्रम में वृद्धि होगी और सभी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी.

मकर राशिफल, 1 अगस्त 2026 (Makar Rashifal Today)

शनिवार, 1 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रात 23:09:45 तक रहेगी. शनिवार का दिन आपकी ही राशि के स्वामी शनिदेव और संकटमोचन हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष शुभ और फलदायी माना जाता है.

शतभिषा नक्षत्र रात 20:46:16 तक रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से द्वितीय यानी धन, वाणी, कुटुंब, बचत और संपत्ति के भाव (कुंभ राशि) में गोचर करेंगे.

इसके साथ ही, आज रात 23:22:39 तक शोभन योग बना रहेगा. सुबह 09:04:40 से 10:45:58 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय व नए कार्यों की शुरुआत में विशेष सावधानी बरतें.

करियर (Career)

द्वितीय (धन व वाणी) भाव में चंद्रमा का गोचर आपकी भाषा शैली में मिठास, सौम्यता और गंभीरता लाएगा. आज दफ्तर में आप अपनी तार्किक बातचीत, संयमित व्यवहार और व्यावहारिक सोच से वरिष्ठ अधिकारियों व सहकर्मियों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे.

आधिकारिक बैठकों में आपकी बात को गंभीरता से सुना जाएगा. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, मीटिंग या निर्णय के लिए दोपहर 12:00:15 से 12:54:17 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. सुबह 09:04:40 से 10:45:58 तक राहु काल रहेगा, अतः इस समय सीमा में कार्यक्षेत्र में किसी से बहस करने या बड़े समझौतों पर तुरंत हस्ताक्षर करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से काफी लाभदायक और व्यावसायिक स्थिरता देने वाला रहेगा. द्वितीय चंद्रमा और शोभन योग आपके रुके हुए पैसों को वापस दिलाने में मदद कर सकता है और फंसा हुआ धन मिल सकता है.

नए ग्राहकों और सौदों के माध्यम से आय में वृद्धि के योग हैं. यदि आप व्यापार के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि आज शनिवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. पूर्व दिशा की ओर यात्रा करने से बचें; बहुत आवश्यक होने पर थोड़ा अदरक या उड़द की दाल खाकर ही प्रस्थान करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज बचत और संचय (Wealth Creation) पर आपका पूरा फोकस रहेगा. सुरक्षित और दीर्घकालिक योजनाओं में निवेश करने के लिए दिन अच्छा है. हालांकि, सुबह 09:04:40 से 10:45:58 तक राहु काल और दोपहर 14:08:34 से 15:49:52 तक यमगण्ड काल रहेगा. इस दौरान (विशेषकर राहु काल के समय) शेयर बाजार में बड़ा नया निवेश करने या किसी प्रकार का बड़ा वित्तीय जोखिम लेने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशहाली और आपसी सौहार्द से भरा रहेगा. कुटुंब भाव में चंद्रमा का गोचर परिजनों के बीच प्रेम और आत्मीयता को बढ़ाएगा. घर में किसी पारिवारिक विषय पर सकारात्मक चर्चा हो सकती है या स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठाने का मौका मिल सकता है. जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और आपसी समझ पहले से अधिक मजबूत होगी.

Gen Z

मकर राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मनी सेविंग्स और करियर प्लानिंग पर ध्यान देने का है. शोभन योग आपकी सोच को व्यावहारिक और दूरदर्शी बनाएगा. यदि आप किसी इंटरव्यू, नए प्रोजेक्ट या फ्रीलांसिंग काम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स आपको दूसरों से आगे रखेगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य और अच्छा रहेगा. शारीरिक रूप से आप ऊर्जावान महसूस करेंगे. हालांकि, द्वितीय भाव के प्रभाव से मुंह, दांतों या गले में हल्की संवेदनशीलता हो सकती है. बहुत अधिक ठंडा या मसालेदार भोजन खाने से बचें, पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं और अपनी दिनचर्या में योग-ध्यान शामिल रखें.

  • लकी नंबर: 8, 6
  • लकी कलर: गहरा नीला, काला, सफेद

उपाय

आज शनिवार के पावन अवसर पर प्रातः काल स्नान के पश्चात पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं और सरसों के तेल का दीपक जलाएं. हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिदेव के मंत्र 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें. शाम को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले उड़द, सरसों का तेल या नीले/काले वस्त्र का दान करें. इससे आपकी राशि स्वामी शनिदेव प्रसन्न होंगे और जीवन में सुख-समृद्धि व स्थिरता आएगी.

कुंभ राशिफल, 1 अगस्त 2026 (Kumbh Rashifal Today)

शनिवार, 1 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रात 23:09:45 तक रहेगी. शनिवार का दिन आपकी ही राशि के स्वामी शनिदेव और संकटमोचन हनुमान जी की उपासना के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है.

शतभिषा नक्षत्र रात 20:46:16 तक रहेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी ही राशि यानी प्रथम (लग्न/व्यक्तित्व) भाव (कुंभ राशि) में गोचर करेंगे.

इसके साथ ही, आज रात 23:22:39 तक शोभन योग बना रहेगा. सुबह 09:04:40 से 10:45:58 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण महत्वपूर्ण वित्तीय और नए कार्यों की शुरुआत में विशेष सावधानी बरतें.

करियर (Career)

आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में चंद्रमा का गोचर आपके आत्मविश्वास, कार्यकुशलता और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत बनाएगा. दफ्तर में आप अपनी नई योजनाओं और दूरदर्शी सोच से वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे.

शोभन योग के प्रभाव से आपके नेतृत्व गुणों (Leadership Quality) की सराहना होगी. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, आधिकारिक बैठक या निर्णय के लिए दोपहर 12:00:15 से 12:54:17 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. सुबह 09:04:40 से 10:45:58 तक राहु काल रहेगा, अतः इस समय सीमा में नौकरी से जुड़ा कोई भी बड़ा जोखिम उठाने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन अपनी बाजार साख (Reputation) मजबूत करने और व्यापारिक विस्तार के नए अवसर खोजने का है. प्रथम भाव का चंद्रमा और शोभन योग आपकी निर्णय क्षमता को बल देगा, जिससे नई साझेदारियों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं.

यदि आप व्यापार के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि आज शनिवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. पूर्व दिशा की ओर यात्रा करने से बचें; बहुत आवश्यक होने पर थोड़ा अदरक या उड़द की दाल खाकर ही प्रस्थान करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय मामलों में आज का दिन योजनाबद्ध और सुरक्षित कदम उठाने का है. अपने वित्तीय पोर्टफोलियो को मजबूत करने के लिए दूरदर्शी निवेश पर ध्यान केंद्रित करें. हालांकि, सुबह 09:04:40 से 10:45:58 तक राहु काल और दोपहर 14:08:34 से 15:49:52 तक यमगण्ड काल रहेगा. इस दौरान (विशेषकर राहु काल के समय) शेयर बाजार में बड़ा नया निवेश करने या जल्दबाजी में कोई जोखिम भरा फैसला लेने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन बेहद अनुकूल और खुशहाल रहेगा. लग्न भाव का चंद्रमा आपके व्यवहार में सौम्यता, आकर्षण और मिठास लाएगा. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे और आपसी समझ में वृद्धि होगी. शाम का समय परिवार या प्रियजनों के साथ किसी सुखद माहौल में बीत सकता है.

Gen Z

कुंभ राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्फ-केयर और करियर गोल्स पर फोकस करने का है. शोभन योग आपके भीतर सकारात्मक सोच और नया उत्साह भरेगा. यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट, इंटरव्यू या स्टडी प्लान पर काम कर रहे हैं, तो आपकी बुद्धिमत्ता और मेहनत के बेहतरीन परिणाम मिलेंगे.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन काफी अच्छा रहेगा. आप मानसिक और शारीरिक रूप से ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करेंगे. फिर भी अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें, पर्याप्त पानी पीएं और मानसिक शांति बनाए रखने के लिए हल्का व्यायाम या ध्यान (Meditation) जरूर करें.

  • लकी नंबर: 8, 6
  • लकी कलर: गहरा नीला, आसमान, सफेद

उपाय

आज शनिवार के पावन अवसर पर प्रातः काल स्नान के पश्चात पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं. हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिदेव के मंत्र 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें.

किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल या नीले वस्त्र दान करने से आपकी राशि स्वामी शनिदेव की असीम कृपा प्राप्त होगी और जीवन में स्थिरता आएगी.

मीन राशिफल, 1 अगस्त 2026 (Meen Rashifal Today)

शनिवार, 1 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रात 23:09:45 तक रहेगी. शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान जी की उपासना के साथ-साथ देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष शुभ फलदायी माना जाता है.

शतभिषा नक्षत्र रात 20:46:16 तक रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से द्वादश यानी व्यय, विदेश, अध्यात्म और मानसिक शांति के भाव (कुंभ राशि) में गोचर करेंगे.

इसके साथ ही, आज रात 23:22:39 तक शोभन योग बना रहेगा. सुबह 09:04:40 से 10:45:58 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण किसी भी नए और महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत में विशेष सावधानी बरतें.

करियर (Career)

द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर कार्यक्षेत्र में भागदौड़ और काम का दबाव बढ़ा सकता है. हालांकि, यदि आपका काम विदेश, मल्टीनेशनल कंपनियों (MNCs), आयात-निर्यात या दूरस्थ स्थानों से जुड़ा है, तो आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे.

दफ्तर में किसी भी प्रकार की राजनीति या अनावश्यक बहस से खुद को दूर रखें. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, आधिकारिक बैठक या निर्णय के लिए दोपहर 12:00:15 से 12:54:17 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. सुबह 09:04:40 से 10:45:58 तक राहु काल रहेगा, अतः इस अवधि में नौकरी में किसी बड़े बदलाव का फैसला लेने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहने वाला है. ऑनलाइन बिजनेस, ई-कॉमर्स या विदेशी संपर्कों से जुड़े कारोबार में लाभ की संभावनाएं बनेंगी. हालांकि, अपने व्यावसायिक बजट को संतुलित रखें और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण लगाएं.

यदि आप व्यापार के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि आज शनिवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. पूर्व दिशा की ओर यात्रा करने से बचें; बहुत आवश्यक होने पर थोड़ा अदरक या उड़द की दाल खाकर ही प्रस्थान करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय मोर्चे पर आज आपको अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी. द्वादश चंद्रमा अचानक खर्च बढ़ा सकता है. शेयर बाजार में नया या बड़ा निवेश करने से बचें और किसी को भी बड़ा उधार देने से दूर रहें.

सुबह 09:04:40 से 10:45:58 तक राहु काल और दोपहर 14:08:34 से 15:49:52 तक यमगण्ड काल रहेगा. इस दौरान (विशेषकर राहु काल के समय) किसी भी प्रकार की सट्टेबाजी या जोखिम भरे वित्तीय निर्णयों से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में आज धैर्य और संयम बनाए रखना जरूरी है. छोटी-छोटी बातों पर तनाव न उत्पन्न होने दें. घर के बुजुर्गों और गुरुजनों का मार्गदर्शन मन को शांति देगा. जीवनसाथी के साथ खुलकर संवाद करें और शाम का समय किसी आध्यात्मिक या धार्मिक गतिविधि में बिताना आपके लिए सुकून देने वाला रहेगा.

Gen Z

मीन राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन आत्म-विश्लेषण करने, सीखने और मानसिक शांति पाने का है. शोभन योग आपकी सोच को सकारात्मक बनाएगा. अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की चिंता या ओवरथिंकिंग में न गवाएं. अध्ययन, रिसर्च या किसी क्रिएटिव हॉबी में समय बिताना आपके लिए फलदायी रहेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज थोड़ा संभलकर रहने की आवश्यकता है. आंखों में जलन, सिरदर्द या अनिद्रा (Sleep Issues) की शिकायत हो सकती है. अत्यधिक स्क्रीन टाइम से बचें, काम के बीच ब्रेक लें, भरपूर पानी पीएं और अपनी दिनचर्या में मेडिटेशन (ध्यान) को शामिल करें.

  • लकी नंबर: 3, 8
  • लकी कलर: पीला, केसरिया, गहरा नीला

उपाय

आज शनिवार के पावन अवसर पर प्रातः काल स्नान के पश्चात पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं और सरसों के तेल का दीपक जलाएं. हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें.

शाम के समय शनि मंत्र 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें और किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल या भोजन दान करें. इससे अनावश्यक खर्चों पर रोक लगेगी और मानसिक शांति बनी रहेगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. वर्तमान में CJP आंदोलन को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 01 Aug 2026 06:43 AM (IST)
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