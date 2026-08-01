#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व4,000 फीट नीचे मौत का मंजर! पाकिस्तान की खदान में धमाके के बाद 32 शव बरामद

4,000 फीट नीचे मौत का मंजर! पाकिस्तान की खदान में धमाके के बाद 32 शव बरामद

पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के सोरांगे कोयला क्षेत्र की दो खदानों में मीथेन गैस विस्फोट के बाद हुए भीषण हादसे में अब तक 32 मजदूरों की मौत हो चुकी है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 01 Aug 2026 07:05 AM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में कोयला खदानों में हुए भीषण हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया है. क्वेटा के पास सोरांगे कोयला क्षेत्र की दो खदानों में मीथेन गैस विस्फोट के बाद लगी आग और खदान धंसने से अब तक 32 मजदूरों की मौत हो चुकी है. राहत और बचाव दल लगातार अभियान चला रहा है, लेकिन दो खनिक अभी भी लापता हैं. खदान के भीतर फैली मीथेन गैस और आग के कारण बचाव कार्य बेहद चुनौतीपूर्ण बना हुआ है.

मीथेन गैस विस्फोट से दो कोयला खदानों में मची तबाही

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, यह हादसा गुरुवार को क्वेटा से करीब 30 किलोमीटर उत्तर-पूर्व स्थित सोरांगे कोयला क्षेत्र की एक निजी खदान में हुआ. खदान के भीतर मीथेन गैस का विस्फोट होने के बाद भीषण आग लग गई, जिससे खदान का बड़ा हिस्सा ढह गया. विस्फोट का असर पास स्थित दूसरी कोयला खदान पर भी पड़ा और वहां काम कर रहे मजदूर भी इसकी चपेट में आ गए.

ये भी पढ़ें- ताहिर हुसैन को उम्रकैद, IB अफसर अंकित शर्मा मर्डर केस में सजा का ऐलान

34 मजदूर थे अंदर, 32 शव बरामद

बलूचिस्तान के मुख्य खान निरीक्षक मोहम्मद आतिफ ने बताया कि हादसे के समय दोनों खदानों के अंदर कुल 34 मजदूर मौजूद थे. उन्होंने कहा कि अब तक दोनों खदानों से 32 मजदूरों के शव बाहर निकाले जा चुके हैं. जिस खदान में विस्फोट हुआ था, वहां अभी भी दो मजदूर लापता हैं. उन्हें खोजने के लिए राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है.

4,000 फीट गहराई में काम कर रहे थे मजदूर

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, पहली खदान में गुरुवार दोपहर करीब 24 मजदूर लगभग 4,000 फीट की गहराई में काम कर रहे थे. विस्फोट के तुरंत बाद खदान के भीतर आग लग गई और कई हिस्से ढह गए. धमाका इतना तेज था कि उसकी आवाज सोरांगे क्षेत्र के दूर-दूर तक सुनाई दी.

दूसरी खदान भी आई चपेट में

विस्फोट की तीव्रता इतनी अधिक थी कि उसके प्रभाव से पास स्थित दूसरी कोयला खदान भी प्रभावित हो गई. उस समय वहां 12 मजदूर काम कर रहे थे. इसके बाद दोनों खदानों में एक साथ राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया.

आग और मीथेन गैस से बचाव कार्य में आ रही मुश्किलें

बचाव कार्य को तेज करने के लिए खनन इंजीनियरों और कर्मचारियों ने प्रभावित खदानों तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्ते तैयार किए. हालांकि, खदान के भीतर बड़ी मात्रा में मौजूद मीथेन गैस और लगातार लगी आग के कारण गहराई में फंसे मजदूरों और शवों तक पहुंचना बेहद कठिन हो गया है. इन्हीं चुनौतियों के बीच राहत दल लगातार अभियान चला रहा है.

हाल के महीनों में भी हुए कई खनन हादसे

पाकिस्तान में हाल के महीनों में खदानों से जुड़े कई गंभीर हादसे सामने आए हैं. जून में क्वेटा डिवीजन के खानोजाई इलाके में खनन कार्य में इस्तेमाल होने वाली विस्फोटक सामग्री के अचानक फटने से तीन लोग घायल हो गए थे. वहीं अप्रैल में बोलान जिले की एक कोयला खदान में हुए हादसे में तीन खनिकों की मौत हो गई थी.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
Read More
Published at : 01 Aug 2026 07:05 AM (IST)
Tags :
Balochistan QUETTA Pakistan Mine Accident
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
4,000 फीट नीचे मौत का मंजर! पाकिस्तान की खदान में धमाके के बाद 32 शव बरामद
4,000 फीट नीचे मौत का मंजर! पाकिस्तान की खदान में धमाके के बाद 32 शव बरामद
विश्व
स्पेन के स्यूटा शहर में घुसे अवैध प्रवासी, यूरोप में अलर्ट!
स्पेन के स्यूटा शहर में घुसे अवैध प्रवासी, यूरोप में अलर्ट!
विश्व
PoJK: नमाज के बाद आगजनी, रेंजर्स की गोलीबारी में 6 की मौत, मस्जिद से हो रहे ऐलान
PoJK: नमाज के बाद आगजनी, रेंजर्स की गोलीबारी में 6 की मौत, मस्जिद से हो रहे ऐलान
विश्व
PoJK-बलूचिस्तान में बेकाबू हालात, मुनीर की सेना बोली- PAK में कानून...
PoJK-बलूचिस्तान में बेकाबू हालात, मुनीर की सेना बोली- PAK में कानून...
Advertisement

वीडियोज

जंतर मंतर की पुलिस फाइल्स!
Nia Sharma ने किया Relationship Soft Launch? Sikander Singh संग Photos ने मचाई हलचल
Bollywood News: अभिषेक बच्चन से क्यों टूटी थी करिश्मा कपूर की सगाई? सालों बाद डायरेक्टर के इस बड़े दावे ने मचाया तहलका! (31.07.26)
Sairaab:😱Ishan-Nayanika के रिश्ते पर परिजनों का बवाल, मुश्किल घड़ी में बुरी तरह टूटी Nayanika #sbs
PM Modi Video | Gen-Alpha: Gen-Alpha की आवाज...मोदी हैं तो विकास मुमकिन | NEET Paper Leak
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अपने गांव पहुंचकर सोनम वांगुचक ने जारी किया पहला वीडियो, सरकार से की अपील
अपने गांव पहुंचकर सोनम वांगुचक ने जारी किया पहला वीडियो, सरकार से की अपील
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरिद्वार में बड़ा हादसा, नहाते समय 4 कांवड़ियों की डूबने से मौत
हरिद्वार में बड़ा हादसा, नहाते समय 4 कांवड़ियों की डूबने से मौत
बॉलीवुड
Birth Anniversary: 15 साल बड़े शादीशुदा डायरेक्टर से शादी, शराब की थी बुरी लत, 39 की उम्र में निधन, मीना कुमारी का दर्दभरा सफर
मीना कुमारी: 15 साल बड़े शादीशुदा डायरेक्टर से शादी, शराब की थी बुरी लत, 39 की उम्र में निधन
क्रिकेट
2026 में कितने टेस्ट और खेलेगी टीम इंडिया? WTC फाइनल के लिए कितनी जीत जरूरी
2026 में कितने टेस्ट और खेलेगी टीम इंडिया? WTC फाइनल के लिए कितनी जीत जरूरी
इंडिया
84,084 करोड़ की 'समुद्र मंथन स्कीम', जानें आज कैबिनेट में क्या लिए गए फैसले
84,084 करोड़ की 'समुद्र मंथन स्कीम', जानें आज कैबिनेट में क्या लिए गए फैसले
इंडिया
'हम नजर रख रहे..., यूएस की 100% टैरिफ की धमकी पर भारत का आया रिएक्शन
'हम नजर रख रहे..., यूएस की 100% टैरिफ की धमकी पर भारत का आया रिएक्शन
एग्रीकल्चर
किचन गार्डन में ऐसे उगाएं भिंडी, होगी बंपर पैदावार
किचन गार्डन में ऐसे उगाएं भिंडी, होगी बंपर पैदावार
टेक्नोलॉजी
क्या iPhone में Emergency Override Charging करना सेफ? जानिए सच्चाई
क्या iPhone में Emergency Override Charging करना सेफ? जानिए सच्चाई
ENT LIVE
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
ENT LIVE
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
ABP NEWS
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
ABP NEWS
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
ABP NEWS
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Embed widget