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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरShukra Gochar 2026: 1 अगस्त से 4 राशियों पर आने वाला है बड़ा संकट, शुक्र का नीच राशि में गोचर नहीं शुभ

Shukra Gochar 2026: 1 अगस्त से 4 राशियों पर आने वाला है बड़ा संकट, शुक्र का नीच राशि में गोचर नहीं शुभ

Shukra Gochar 2026: 1 अगस्त को शुक्र नीच राशि में कन्या में गोचर करेंगे. इससे किन राशियों पर खतरा मंडरा रहा है.ऐसे में क्या सावधानी रखें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 01 Aug 2026 06:00 AM (IST)
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Shukra Gochar 2026: 1 अगस्त 2026 को शुक्र अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश करेंगे.पराशर ज्योतिष के अनुसार किसी भी ग्रह का नीच राशि में गोचर करना उस ग्रह की शक्ति के कमजोर होने का संकेत माना जाता है. ऐसे में शुक्र का कन्या राशि में गोचर मीन, तुला, सिंह और मेष राशि वालों के लिए संकट पैदा कर सकता है, इन राशियों को किन मामलों में सतर्क रहना होगा आइए जानते हैं.

ग्रह के नीच राशि में गोचर करने पर क्या प्रभाव पड़ता है

  • ग्रह से जुड़े कार्यों में अपेक्षा से कम सफलता मिल सकती है.
  • निर्णय लेने में भ्रम या विलंब हो सकता है.
  • मानसिक, आर्थिक या पारिवारिक चुनौतियां बढ़ सकती हैं.
  • यदि ग्रह शुभ हो तो उसके शुभ फल कम हो जाते हैं, जबकि अशुभ ग्रह होने पर उसके कष्ट कुछ परिस्थितियों में बढ़ सकते हैं.

शुक्र गोचर 2026 किन राशियों के लिए अशुभ

मेष राशि - शुक्र का गोचर मेष राशि के छठे भाव में होगा, छठा भाव नौकरी, प्रतियोगिता, शत्रु और दैनिक कार्यों का भाव है. ऑफिस में कलीग के साथ ही कॉम्पीटिशन बढ़ सकता है,लक्ष्य पूरा करने की प्रेशर में सहकर्मियों के साथ तनाव बढ़ सकता है. पार्टनर को हर बात पर ताने न दें, ये रिश्तों में दरार ला सकते हैं. गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें.

कन्या राशि - शुक्र कन्या राशि के लग्न् भाव में गोचर करेंगे. ऐसे में कार्यस्थल पर छोटी-छोटी गलतियों पर ध्यान जाएगा, विवाद को बढ़ाए नहीं क्रोध पर काबू रखें. पारिवारिक रिश्तों में छोटी बातों पर आलोचना या गलतफहमी की स्थिति बन सकती है. किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें. कला, फैशन,, ब्यूटी के क्षेत्र में काम करने वालों को अपेक्षा से कम सफलता मिलने की संभावना है.

मीन राशि - शुक्र मीन राशि के सप्तम भाव में गोचकर करेंगे, जो दांपत्य जीवन, विवाह का प्रतिनिधित्व करता है. पार्टनर की बातों का गलत अर्थ निकालने या अधिक आलोचना करने से बचें, वरना विवाद बढ़ सकता है. पार्टनरशिप का बिजनेस घाटे में जा सकता है, नए निवेश से पहले शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें.

(FAQ)

FAQ 1. ज्योतिष में शुक्र के कमजोर होने का क्या संकेत माना जाता है?

उत्तर: शुक्र के कमजोर होने पर प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, सुख-सुविधाएं, विलासिता, भौतिक सुख, कला, सौंदर्य, वाहन और आर्थिक संतुलन से जुड़े मामलों में चुनौतियां बढ़ सकती हैं. हालांकि वास्तविक फल जन्मकुंडली और दशा पर भी निर्भर करते हैं.

FAQ 2. शुक्र के नीच राशि में गोचर के दौरान किन कामों में सावधानी रखनी चाहिए?

उत्तर: इस दौरान जल्दबाजी में निवेश करने, साझेदारी में नया कारोबार शुरू करने, रिश्तों में कटु भाषा बोलने और बिना जांचे किसी वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से बचना चाहिए. खर्चों पर नियंत्रण रखना भी लाभदायक माना जाता है.

FAQ 3. शुक्र के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए क्या उपाय करें?

उत्तर: शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें, "ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः" मंत्र का जाप करें, सफेद वस्तुओं का दान करें तथा महिलाओं का सम्मान और जीवनसाथी के साथ मधुर व्यवहार बनाए रखें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 01 Aug 2026 06:00 AM (IST)
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Shukra Gochar 2026 Venus Transit 2026
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