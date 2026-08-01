श्रीलंका सीरीज से पहले एमएस धोनी से मिलने पहुंचे ऋषभ पंत, देखें तस्वीर

भारतीय क्रिकेट टीम बहुत जल्द श्रीलंका दौरे पर जाने वाली है. 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज 15 अगस्त से होगा. विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत भी इस सीरीज में वापसी कर रहे होंगे, जो अभी वनडे और टी20 टीम से बाहर चल रहे हैं. श्रीलंका टेस्ट सीरीज से पहले पंत को एमएस धोनी के साथ अभ्यास करते देखा गया है.

भारत के पूर्व क्रिकेटर शहबाज नदीम नए इंस्टाग्राम पर एमएस धोनी और ऋषभ पंत के साथ एक तस्वीर साझा की है. यह तस्वीर रांची स्थित एक जिम की है. धोनी नीले रंग के ट्रैकसूट में दिखे, जबकि पंत नए काले रंग की टी-शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए थे. तस्वीर साझा करते हुए नदीम नए कैप्शन में लिखा - भारतीय क्रिकेट के 2 सबसे बेस्ट फिनिशर.

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याद दिला दें कि ऋषभ पंत आखिरी बार अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच खेले थे, जहां उन्होंने एक पारी में 81 रन बनाए थे. यह बेहद चौंकाने वाली बात है कि पंत साल 2026 में सिर्फ एक इंटरनेशनल मैच खेले हैं. साल 2024 से ही वो टेस्ट और टी20 टीम से बाहर चल रहे हैं.

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल को विकेटकीपर के तौर पर स्क्वाड में शामिल किया गया है. यह देखने योग्य बात होगी कि प्लेइंग इलेवन में पंत और जुरेल, दोनों को मौका मिलता है या नहीं.

ऋषभ पंत की बात करें तो उनके लिए IPL 2026 सीजन अच्छा नहीं गुजरा, जहां वो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हुए 14 मैचों में 312 रन बना पाए थे. उनकी कप्तानी में LSG प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई थी. निराशाजनक सीजन के बाद उन्होंने पहले लखनऊ टीम की कप्तानी छोड़ी और फिर ट्रेड डील के तहत दिल्ली कैपिटल्स को 15 करोड़ रुपये में जॉइन कर लिया. उनकी जगह कुलदीप यादव लखनऊ टीम में चले गए हैं.

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