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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटश्रीलंका सीरीज से पहले एमएस धोनी से मिलने पहुंचे ऋषभ पंत, देखें तस्वीर

श्रीलंका सीरीज से पहले एमएस धोनी से मिलने पहुंचे ऋषभ पंत, देखें तस्वीर

MS Dhoni Rishabh Pant: ऋषभ पंत श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में वापसी कर रहे होंगे, जिसकी शुरुआत 15 अगस्त से होगी. उससे पहले उन्हें एमएस धोनी के साथ देखा गया है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 01 Aug 2026 10:37 AM (IST)
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भारतीय क्रिकेट टीम बहुत जल्द श्रीलंका दौरे पर जाने वाली है. 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज 15 अगस्त से होगा. विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत भी इस सीरीज में वापसी कर रहे होंगे, जो अभी वनडे और टी20 टीम से बाहर चल रहे हैं. श्रीलंका टेस्ट सीरीज से पहले पंत को एमएस धोनी के साथ अभ्यास करते देखा गया है.

भारत के पूर्व क्रिकेटर शहबाज नदीम नए इंस्टाग्राम पर एमएस धोनी और ऋषभ पंत के साथ एक तस्वीर साझा की है. यह तस्वीर रांची स्थित एक जिम की है. धोनी नीले रंग के ट्रैकसूट में दिखे, जबकि पंत नए काले रंग की टी-शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए थे. तस्वीर साझा करते हुए नदीम नए कैप्शन में लिखा - भारतीय क्रिकेट के 2 सबसे बेस्ट फिनिशर.

 
 
 
 
 
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याद दिला दें कि ऋषभ पंत आखिरी बार अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच खेले थे, जहां उन्होंने एक पारी में 81 रन बनाए थे. यह बेहद चौंकाने वाली बात है कि पंत साल 2026 में सिर्फ एक इंटरनेशनल मैच खेले हैं. साल 2024 से ही वो टेस्ट और टी20 टीम से बाहर चल रहे हैं.

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल को विकेटकीपर के तौर पर स्क्वाड में शामिल किया गया है. यह देखने योग्य बात होगी कि प्लेइंग इलेवन में पंत और जुरेल, दोनों को मौका मिलता है या नहीं.

ऋषभ पंत की बात करें तो उनके लिए IPL 2026 सीजन अच्छा नहीं गुजरा, जहां वो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हुए 14 मैचों में 312 रन बना पाए थे. उनकी कप्तानी में LSG प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई थी. निराशाजनक सीजन के बाद उन्होंने पहले लखनऊ टीम की कप्तानी छोड़ी और फिर ट्रेड डील के तहत दिल्ली कैपिटल्स को 15 करोड़ रुपये में जॉइन कर लिया. उनकी जगह कुलदीप यादव लखनऊ टीम में चले गए हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 01 Aug 2026 10:37 AM (IST)
Tags :
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