बार-बार फ्यूज हो जाता है बल्ब, बस कर लें ये काम

Bulb Fuse Reason: अक्सर हर घर में बल्ब का प्रयोग होता है, जिससे कई लोगों की शिकायत रहती है कि उनका बल्ब जल्दी फ्यूज हो जाता है, जिससे उनको उसे बार-बार बदलना पड़ता है. ऐसा बार-बार होने से उनके पैसे भी खर्च होते हैं और परेशानी भी होती है. लेकिन आपको जान कर राहत मिलेगी कि अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है. इसके पीछे कुछ आम कारण हो सकते हैं, जिन्हें बस आप समझ कर इस समस्या को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि आखिर बल्ब बार-बार फ्यूज क्यों होता है और इसे ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए.

वोल्टेज का उतार-चढ़ाव है सबसे बड़ा कारण

सबसे पहले जरूरी है कि आप अच्छी अच्छी क्वालिटी के बल्ब ही खरीदें, क्योंकि सस्ते और लोकल बल्ब वोल्टेज के छोटे बदलाव को भी सहन नहीं कर पाते. बल्ब के बार-बार फ्यूज होने की सबसे बड़ी वजह होती है बिजली के वोल्टेज का बढ़ना और घटना. जब घर में बिजली का वोल्टेज अचानक बढ़ जाता है, तो बल्ब पर ज्यादा दबाव पड़ता है और उसका फिलामेंट जल जाता है. खासकर गर्मियों के मौसम में या जब आस-पास कोई भारी काम चल रहा होता है, तब वहां पर वोल्टेज में उतार-चढ़ाव ज्यादा होता है. बता दें कि इससे बचने के लिए आप घर में वोल्टेज स्टेबलाइजर लगवा सकते हैं. यह डिवाइस बिजली के फ्लो को कंट्रोल में रखता है और बल्ब तक सही मात्रा में बिजली पहुंचाता है.

इसके अलावा कई बार समस्या बल्ब में नहीं बल्कि घर की वायरिंग या होल्डर में होती है. अगर बल्ब का होल्डर ढीला है या उसमें जंग लग गई है, तो बल्ब सही तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाता है. इससे बल्ब के अंदर बार-बार करंट का झटका लगता है, जिससे वे जल्दी खराब हो जाता है. इसी तरह अगर घर की वायरिंग काफी समय से बदली नहीं है और वे पुरानी हो चुकी है, तो भी इसका असर घर पर लगें बल्ब और पंखों पर पड़ता है.

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बल्ब को ठंडा रखें और सही तरीके से लगाएं

बल्ब के जल्दी फ्यूज होने की एक और वजह है उसका ज्यादा गर्म हो जाना. यानी अगर बल्ब को ऐसी जगह लगाया गया है जहां हवा का आना-जाना कम है, तो वह जल्दी गर्म हो जाता है और फिलामेंट जल्दी टूट जाता है. इसलिए कोशिश करें कि बल्ब को ऐसी जगह लगाएं जहां थोड़ी हवा आती-जाती रहे. इसके अलावा बल्ब लगाते समय ध्यान रखें कि उसे बहुत ज्यादा कसकर न लगाएं, क्योंकि इससे भी उसके कनेक्शन खराब हो जाता है.

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