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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलटैरो राशिफल 2 से 8 अगस्त 2026: धनु की चमकेगी किस्मत, कन्या को मिल सकता है प्रमोशन

टैरो राशिफल 2 से 8 अगस्त 2026: धनु की चमकेगी किस्मत, कन्या को मिल सकता है प्रमोशन

Tarot Saptahik Rashifal (2 से 8 अगस्त 2026): अगस्त के पहले सप्ताह में किसे मिलेगी नौकरी में तरक्की और किसे बरतनी होगी सावधानी? नीतिका शर्मा से जानिए मेष से लेकर मीन राशि तक का सटीक साप्ताहिक फलादेश.

Written By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 01 Aug 2026 04:30 AM (IST)
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Weekly Tarot Horoscope 2 to 8 August 2026: अगस्त 2026 का पहला सप्ताह सभी 12 राशियों के लिए नए अवसर, करियर में बदलाव, आर्थिक प्रगति और पारिवारिक जीवन में कई महत्वपूर्ण संकेत लेकर आया है. यह सप्ताह कुछ राशियों के लिए नई शुरुआत का समय है, तो कुछ को धैर्य और समझदारी से फैसले लेने की सलाह दी गई है. करियर, व्यापार, धन, प्रेम और स्वास्थ्य के मामलों में टैरो कार्ड्स अलग-अलग राशियों को अलग-अलग संकेत दे रहे हैं.

प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) के अनुसार, इस सप्ताह धनु राशि के लोगों के लिए भाग्य के द्वार खुल सकते हैं और रुके हुए कार्यों में तेजी आएगी. वहीं कन्या राशि के जातकों को नौकरी में पदोन्नति या तबादले के शुभ योग मिल सकते हैं. तुला और मकर राशि के लिए आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, जबकि सिंह और वृश्चिक राशि के लोगों को स्वास्थ्य और भरोसे के मामलों में विशेष सतर्क रहने की जरूरत होगी. आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक सभी राशियों का टैरो साप्ताहिक राशिफल.

मेष टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मेष राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह आत्मविश्वास और समझदारी बढ़ाने वाला रहेगा. सप्ताह की शुरुआत में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन आपकी सूझबूझ हर चुनौती का समाधान निकाल देगी. नए अवसर आपके सामने आएंगे, जिनका लाभ उठाने का प्रयास करें. आर्थिक मामलों में खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. प्रेम जीवन में मधुरता और आपसी नजदीकियां बढ़ेंगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.

वृषभ टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृषभ राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने काम करने के तरीके और सोच में सकारात्मक बदलाव लाने की आवश्यकता होगी. करियर में नई दिशा मिलने के संकेत हैं. परिवार में यदि कोई विवाद चल रहा है तो आपकी समझदारी उसे सुलझाने में अहम भूमिका निभाएगी. नए लोगों से मुलाकात भविष्य में लाभदायक साबित हो सकती है. महत्वपूर्ण फैसले सोच-समझकर लें.

मिथुन टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स के अनुसार, मिथुन राशि के लोगों को इस सप्ताह धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ना होगा. कार्यभार के कारण मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इसलिए सकारात्मक सोच बनाए रखें. नजरिया बदलने से परिवार और कार्यस्थल दोनों जगह स्थितियां आपके पक्ष में होंगी. लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं. स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें और खानपान संतुलित रखें.

कर्क टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह लाभदायक रहेगा. लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने के योग बनेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी और सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा. परिवार और दोस्तों के साथ बिताया गया समय मानसिक खुशी देगा. प्रेम संबंधों में छोटी-छोटी खुशियां रिश्तों को और मजबूत करेंगी.

सिंह टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स के अनुसार, सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह बच्चों की सेहत और बदलते मौसम का विशेष ध्यान रखना होगा. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें और किसी को उधार देने से बचें. खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. प्रेम जीवन में खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करें, इससे रिश्तों में मजबूती आएगी.

कन्या टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि के लोगों को इस सप्ताह जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचना चाहिए. व्यापारियों को निवेश से पहले सभी शर्तों की अच्छी तरह जांच करनी होगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए पदोन्नति या तबादले के शुभ योग बन रहे हैं. आर्थिक मामलों में ईमानदारी बनाए रखें और शॉर्टकट अपनाने से बचें. धैर्य से लिया गया निर्णय लाभ देगा.

तुला टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स के अनुसार, तुला राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह आर्थिक दृष्टि से काफी शुभ रहेगा. आय बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं और मेहनत का पूरा फल प्राप्त होगा. लंबे समय से अधूरी इच्छाएं पूरी होने की संभावना है. स्वास्थ्य से जुड़ी पुरानी परेशानी में राहत मिल सकती है. परिवार में किसी शुभ मांगलिक कार्य का आयोजन होने से खुशियों का माहौल रहेगा.

वृश्चिक टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के मुताबिक वृश्चिक राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह चुनौतियों से भरा रह सकता है. हालांकि आपकी समझदारी और आत्मविश्वास आपको हर मुश्किल से बाहर निकालेंगे. किसी करीबी मित्र से निराशा मिल सकती है, इसलिए आंख बंद करके किसी पर भरोसा न करें. स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. प्रेम संबंधों में व्यावहारिक सोच अपनाने से रिश्ते मजबूत बने रहेंगे.

धनु टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स के अनुसार, धनु राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह सौभाग्य लेकर आएगा. रुके हुए कार्यों में गति आएगी और आर्थिक लाभ मिलने के प्रबल योग हैं. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी. प्रेम संबंधों में खुलकर बातचीत करने से रिश्ते मजबूत होंगे. अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, सफलता आपके कदम चूम सकती है.

मकर टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मकर राशि के लोगों को इस सप्ताह अधिक मेहनत करनी पड़ेगी. कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बनी रहेगी, लेकिन अचानक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अच्छा व्यवहार आपके लिए लाभदायक रहेगा. प्रेम जीवन में साथी का सहयोग मिलेगा और रिश्तों में मिठास बढ़ेगी. मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.

कुंभ टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कुंभ राशि के लोगों को इस सप्ताह काम और परिवार के बीच संतुलन बनाए रखना होगा. स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें. यदि आप कोई नया काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो समय अनुकूल है. माता-पिता के साथ धार्मिक यात्रा पर जाने का अवसर मिल सकता है. परिवार का सहयोग आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा.

मीन टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स के मुताबिक मीन राशि के लोगों के लिए अगस्त का पहला सप्ताह नई शुरुआत के लिए शुभ रहेगा. नए कार्यों में सफलता मिलने के संकेत हैं, लेकिन जल्दबाजी से बचना आवश्यक होगा. व्यापारियों के लिए समय सामान्य रहेगा. प्रॉपर्टी और भवन निर्माण से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है. जीवनसाथी के सहयोग से आर्थिक लाभ होने के योग हैं और परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 01 Aug 2026 04:30 AM (IST)
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