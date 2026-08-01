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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRPM मोदी के वीडियो पर संजय सिंह का बयान, कहा- मेरी मां...मां नहीं?

PM मोदी के वीडियो पर संजय सिंह का बयान, कहा- मेरी मां...मां नहीं?

Sanjay Singh on PM Modi Video: पीएम के इस वीडियो को लेकर सियासत शुरू हो गई है. विपक्ष के ओर से प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू होते ही आम आदमी पार्टी के सांसद संजय ने भी प्रतिक्रिया दी है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 01 Aug 2026 10:36 AM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार (31 जुलाई) को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया. वीडियो में उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक के विरोध में जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शनों के दौरान न केवल उनके, बल्कि उनकी दिवंगत मां के खिलाफ भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया. पीएम के इस वीडियो को लेकर सियासत शुरू हो गई है.

विपक्ष के ओर से प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू होते ही आम आदमी पार्टी के सांसद संजय ने कहा, "मोदी जी आपकी मां को सिर झुकाकर नमन लेकिन ये बताइए आपकी मां, मां हैं और मेरी मां, मां नहीं हैं. आपने कहा विपक्ष वाले मुजरा करें तो क्या विपक्षी दलों में काम करने वाली महिलाएं किसी की मां बहन बेटी नहीं?

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'कई बार वे ये बताने की कोशिश करते हैं कि...'

संजय सिंह ने आगे कहा, "आपके लोगों ने तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मां बहन की गालियां दीं. संजय सिंह ने वीडियो में कहा कि किसी को भी मां की गाली बिल्कुल नहीं देना चाहिए. इससे बड़ा अपराध कोई नहीं हो सकता. उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसी चीजों को लेकर बड़े भावुक दिखते हैं. कई बार वे ये बताने की कोशिश करते हैं कि यह सब सुनकर वो बहुत तकलीफ में हैं.

पीएम मोदी से संजय सिंह ने क्या कहा?

संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा, "मैं तो आपकी पार्टी, नीतियों और विचारधारा से लड़ रहा हूं. मेरी रोने-धोने की आदत नहीं है. लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि एक दिन मेरा मोबाइल आप अपने पास रखिए. सुबह से लेकर शाम तक मुझे मां की गालियों के कई फोन आप के समर्थक करते हैं."

संजय सिंह ने बताया, "कोई कहता है इसको समझा लो वरना पेट्रोल से जलाकर मार देंगे. कोई मां की और कोई बहन की गाली देता है. एक दिन मेरा फोन रखकर देखिए आपको शर्म आएगी." पीएम मोदी से सवाल करते हु्ए संजय सिंह ने कहा, "प्रधानमंत्री जी कैसा समाज आपने बनाया है. पूरे देश की मानसिकता को आपने दूषित कर दिया है. मैं कोई ट्वीट करता हूं तो उसकी नीचे इतनी भद्दी-भद्दी टिप्पणियां, मां-बहन की लाखों गालियां आपके समर्थकों द्वारा दी गई हैं. मेरी रोने-धोने की आदत नहीं है लेकिन आपकी है. आपने यह नफरत के बीज बोए हैं और यह पाप आपने किया है."

उन्होंने कहा, "आपके लोग महात्मा गांधी को गालियां देते हैं. आपको याद है विदेश सचिव की बेटी को आपके लोगों ने गाली दी. देश के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूते-चप्पल फेंके गए और फेंकने वाले के समर्थन में आपके लोग आए. आपके लोगों के द्वारा चीफ जस्टिस को गालियां दी गईं."

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 01 Aug 2026 10:29 AM (IST)
Tags :
AAP NARENDRA MODI DELHI NEWS SANJAY SINGH
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