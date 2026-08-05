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Kalashtami 2026: वक्री शनि कर रहे हैं परेशान, तो कालाष्टमी पर कर लें सरसों के तेल का ये उपाय, शनि देव होंगे शांत
Sawan Kalashtami 2026: आज सावन की कालाष्टमी है. अभी शनि वक्री चल रहे हैं ऐसे में जिन लोगों को शनि की अशुभता झेलनी पड़ रही है वो कालाष्टमी पर कुछ विशेष उपाय कर इससे राहत पा सकते हैं.
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Published at : 05 Aug 2026 08:08 AM (IST)
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