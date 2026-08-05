शनि वक्री होकर अधिक कष्ट दे रहे हों, साढ़ेसाती, ढैय्या या अशुभ प्रभाव चल रहा हो, तो कालाष्टमी पर काल भैरव की पूजा जरुर करें. मान्यता है काल भैरव की पूजा से शनि शांत होते हैं, क्योंकि ये शिव का ही स्वरूप हैं और शिव शनि देव के गुरु.