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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मViral Video Sawan 2026: सावन में वायरल हुईं 2 वीडियो, हर कोई कर रहा चर्चा

Viral Video Sawan 2026: सावन में वायरल हुईं 2 वीडियो, हर कोई कर रहा चर्चा

Viral Video Sawan 2026: सावन 2026 में दो वीडियो वायरल हैं. एक में 9 लाख रुपये की बताई जा रही भव्य कांवड़ चर्चा में है, जबकि दूसरे में मुस्लिम युवक कांवड़ियों को जूस-फल बांटकर सेवा की मिसाल पेश करता दिखा.

Written By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 05 Aug 2026 08:05 AM (IST)
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Viral Video Sawan 2026: सावन का महीना आते ही देशभर में कांवड़ यात्रा 2026 की भक्ति, उत्साह और आस्था अपने चरम पर पहुंच जाती है. हर साल लाखों शिवभक्त हरिद्वार, गंगोत्री, गौमुख और अन्य पवित्र घाटों से गंगाजल लेकर अपने-अपने शिवालयों की ओर पैदल यात्रा करते हैं. इस दौरान सोशल मीडिया पर भी कांवड़ यात्रा से जुड़े कई वीडियो वायरल होते हैं, जिनमें कभी भक्ति की झलक दिखाई देती है तो कभी सेवा और मानवता की मिसाल देखने को मिलती है.

इन दिनों ऐसे ही दो वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. एक वीडियो में करीब 9 लाख रुपये की बताई जा रही भव्य कांवड़ दिखाई दे रही है, जबकि दूसरे वीडियो में एक मुस्लिम युवक कांवड़ यात्रियों को जूस और फल वितरित करते नजर आ रहा है. दोनों वीडियो अलग-अलग कारणों से चर्चा में हैं और लोग इन पर अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

9 लाख रुपये की कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र:

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पहले वीडियो में एक बेहद भव्य और आकर्षक कांवड़ दिखाई देती है. वीडियो में विशाल झांकी, रंग-बिरंगी सजावट, आधुनिक लाइटिंग और बड़े-बड़े स्पीकर लगाए गए हैं, जिससे पूरी यात्रा किसी धार्मिक शोभायात्रा जैसी नजर आती है.

दावा किया जा रहा है कि इस कांवड़ को तैयार करने में करीब 9 लाख रुपये खर्च किए गए हैं. लेकिन, इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है. वीडियो में दिखाई देने वाली सजावट और व्यवस्थाएं लोगों का ध्यान जरूर खींच रही हैं.

कुछ लोग इसे शिवभक्ति का अनूठा स्वरूप बता रहे हैं, तो कुछ का मानना है कि कांवड़ यात्रा की पहचान सादगी और श्रद्धा से जुड़ी रही है. सोशल मीडिया पर इस विषय को लेकर अलग-अलग राय सामने आ रही हैं. कई यूजर्स का कहना है कि आस्था व्यक्त करने का तरीका हर व्यक्ति का अलग हो सकता है, जबकि कुछ लोग इसे दिखावे से जोड़कर भी देख रहे हैं.

सेवा की मिसाल बना दूसरा वायरल वीडियो:

दूसरा वीडियो पूरी तरह अलग संदेश देता है. इसमें एक मुस्लिम युवक सड़क किनारे कांवड़ यात्रियों का स्वागत करते हुए उन्हें जूस और फल वितरित करता दिखाई देता है. लंबे सफर से गुजर रहे श्रद्धालु भी मुस्कुराते हुए उसका धन्यवाद करते नजर आते हैं.

इस वीडियो को देखने के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे इंसानियत, सेवा और आपसी भाईचारे की मिसाल बताया है. सावन के दौरान जगह-जगह स्थानीय लोग कांवड़ियों के लिए भंडारे, चिकित्सा शिविर, पानी और विश्राम की व्यवस्था करते हैं. ऐसे में यह वीडियो भी सेवा भावना का एक उदाहरण बनकर सामने आया है.

सोशल मीडिया पर मिल रही अलग-अलग प्रतिक्रियाएं:

दोनों वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी तेजी से सामने आ रही हैं. जहां एक ओर 9 लाख रुपये वाली कांवड़ अपनी भव्यता के कारण चर्चा में है, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम युवक की सेवा लोगों का दिल जीत रही है.

कुछ यूजर्स का कहना है कि कांवड़ यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सामाजिक सहभागिता और सहयोग का भी प्रतीक है. वहीं कई लोगों ने लिखा कि भक्ति के साथ सेवा का भाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है.

कांवड़ यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं, आस्था का उत्सव

कांवड़ यात्रा का उद्देश्य भगवान शिव को गंगाजल अर्पित करना है. इस दौरान श्रद्धालु कठिन परिस्थितियों में भी कई किलोमीटर पैदल चलकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं. रास्ते में विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठन श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भोजन, पेयजल और चिकित्सा जैसी व्यवस्थाएं करते हैं.

हर साल इस यात्रा में नई झांकियां, पारंपरिक कांवड़, डाक कांवड़ और विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी देखने को मिलती हैं. यही कारण है कि कांवड़ यात्रा धार्मिक आयोजन होने के साथ-साथ सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से भी लोगों को जोड़ती है.

यह भी पढ़े- Sawan 2026: मिनी वृंदावन है अलीगढ़! जानिए 4 रहस्यमयी शिवालय

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
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Published at : 05 Aug 2026 08:05 AM (IST)
Tags :
Kanwar Yatra 2026 Sawan 2026 Viral Kanwar Video 9 Lakh Kanwar
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