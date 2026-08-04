मुहूर्त चिंतामणि और धर्मसिंधु के अनुसार गुरुवार से शुरु होने वाले पंचक को रोग, राज, अग्नि, चोर या मृत्यु पंचक की श्रेणी में नहीं रखा गया है. वहीं बृहत्पाराशर होरा शास्त्र में बृहस्पति को शुभ ग्रह माना गया है. इसी आधार पर ज्योतिषाचार्य गुरुवार से प्रारंभ पंचक को अपेक्षाकृत शुभ या सामान्य पंचक मानते हैं.