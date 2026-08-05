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आसमान में यात्री उछलकर कैसे छत से टकराए, एयर इंडिया फ्लाइट में हुआ क्या? समझें

Air India: टर्बुलेंस में लगभग चोट उन्हीं लोगों को लगती है, जिन्होंने बेल्ट नहीं लगाई थी. इसलिए क्रू बार-बार कहते हैं कि बेल्ट लगाकर रखिए, भले ही लाइट बंद हो, टर्बुलेंस बिना बताए आता है.

Written By : वरुण भसीन |  Updated at : 05 Aug 2026 06:38 AM (IST)
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फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI2379 में मंगलवार (4 अगस्त, 2026) सुबह, जो हुआ उसे यात्रियों ने दोबारा जन्म लेने जैसा बताया. एक यात्री ने आपबीती सुनाते हुए कहा कि उसके पिता सीट से उछलकर विमान की छत से जा टकराए. मां और दो साल की बेटी को भी चोट आई. दिल्ली एयरपोर्ट पर जब विमान उतरा तो बाहर एंबुलेंस खड़ी थीं और कई लोग व्हीलचेयर पर बाहर आए. किसी के सिर पर पट्टी थी तो किसी क्रू मेंबर की गर्दन में कॉलर लगा था.

एयर इंडिया ने कहा कि विमान को क्रूज के दौरान थोड़ी देर के लिए टर्बुलेंस से जुड़ी घटना का सामना करना पड़ा, जिससे ऊंचाई में पलभर का बदलाव आया. सूत्र बताते हैं कि पायलट की रिपोर्ट के मुताबिक विमान अचानक करीब 300 फीट नीचे आया और इसकी वजह टर्बुलेंस या अपड्राफ्ट डाउनड्राफ्ट रहा होगा. सवाल यही है कि सिर्फ 300 फीट में इतनी चोटें कैसे लग गईं. जवाब समझने के लिए थोड़ा तकनीकी होना पड़ेगा.

क्या हुआ था विमान के साथ

फ्लाइट AI2379 ने फुकेत से सुबह 8 बजकर 25 मिनट पर उड़ान भरी और 11 बजकर 50 मिनट पर दिल्ली में सुरक्षित उतरी. विमान एयरबस A320neo था, जिसमें करीब 134 यात्री सवार थे. सार्वजनिक ट्रैकिंग डेटा के हिसाब से विमान करीब 34 हजार से 36 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था. यही वो हिस्सा होता है, जब उड़ान सबसे स्थिर मानी जाती है, सीट बेल्ट की लाइट अक्सर बंद रहती हैं और लोग सो रहे होते हैं या खाना खा पी रहे होते हैं. एक यात्री ने भी बताया कि सुबह का वक्त था लोग सो रहे थे और अचानक विमान झुका और दो तीन मिनट तक वैसे ही हिलता रहा.

आम बोलचाल में लोग कहते हैं कि विमान हवा के गड्ढे में गिर गया या वैक्यूम में चला गया. हकीकत में आसमान में न कोई गड्ढा होता है न कोई खालीपन. ये शब्द पुरानी पत्रकारिता से चले आ रहे हैं और तकनीकी तौर पर गलत हैं. होता ये है कि विमान का पंख हवा को काटता है और उससे ऊपर की तरफ लिफ्ट बनती है. ये लिफ्ट इस बात पर टिकी होती है कि हवा पंख से किस कोण पर टकरा रही है.

जब विमान अचानक ऐसी हवा में घुसता है, जो नीचे की तरफ बह रही हो तो पंख से टकराने वाली हवा का कोण पलभर में बदल जाता है. लिफ्ट कम हो जाती है और विमान नीचे बैठ जाता है. इसके ठीक उलट अगर हवा ऊपर की तरफ उठ रही हो तो लिफ्ट अचानक बढ़ जाती है और विमान ऊपर उछल जाता है. यही ऊपर उठती हवा अपड्राफ्ट है और नीचे गिरती हवा डाउनड्राफ्ट. विमान गिरता नहीं है विमान के नीचे से हवा का सहारा पलभर के लिए बदल जाता है. बाहर से देखने पर लगता है कि जहाज गिर गया.

चोट विमान से नहीं, शरीर के उड़ने से लगती है

यही असली तकनीकी बात है जो ज्यादातर लोगों से छूट जाती है. नुकसान 300 फीट गिरने से नहीं होता. नुकसान इस बात से होता है कि वो 300 फीट कितनी तेजी से तय हुए. जब विमान अचानक नीचे बैठता है तो जो यात्री सीट बेल्ट लगाए बैठा है, वो विमान के साथ नीचे आ जाता है, लेकिन जो यात्री बेल्ट नहीं लगाए हैं, उनका शरीर उसी जगह हवा में रह जाता है, जहां वो था और विमान का फर्श उसके नीचे से खिसक जाता है.

नतीजा ये होता है कि आदमी सीट से उठकर छत से जा टकराता है. यही वजह है कि AI2379 के यात्री ने बताया कि उसके पिता कॉफी पीते हुए उछले और छत से टकराए. यही वजह है कि सिर की चोटें और गर्दन की चोटें सबसे ज्यादा आती हैं. इसी को इंजीनियरिंग की भाषा में नेगेटिव जी या कम gravity वाला पल कहते हैं. कुछ सेकंड के लिए शरीर पर लगने वाला भार शून्य के करीब चला जाता है और आदमी सचमुच तैरने लगता है.

इसमें ट्रॉली, गर्म चाय कॉफी, केबिन में रखा सामान और ऊपर के लॉकर से गिरने वाला बैग भी उतना ही खतरनाक हो जाता है. यही वजह है कि टर्बुलेंस में सबसे ज्यादा चोट केबिन क्रू को लगती है, क्योंकि वही खड़े होकर काम कर रहे होते हैं.

टर्बुलेंस कितने तरह का होता है

टर्बुलेंस कई तरह का होता है और सबकी वजह अलग होती है. पहला होता है बादलों वाला या कन्वेक्टिव टर्बुलेंस. गर्म हवा जमीन से ऊपर उठती है, नमी लेकर विशाल बादल बनाती है जिन्हें क्यूमुलोनिंबस कहते हैं. इन बादलों के अंदर हवा एक तरफ रॉकेट की तरह ऊपर जा रही होती है और साथ ही दूसरी तरफ तेजी से नीचे गिर रही होती है. यही सबसे हिंसक किस्म है. अच्छी बात ये है कि इसमें नमी होती है, इसलिए विमान का मौसम रडार इसे पकड़ लेता है और पायलट रास्ता बदलकर बच सकता है.

दूसरा होता है साफ आसमान वाला टर्बुलेंस, जिसे क्लियर एयर टर्बुलेंस या CAT कहते हैं. ये सबसे खतरनाक इसलिए है, क्योंकि इसमें बादल होता ही नहीं. ये जेट स्ट्रीम यानी आसमान में बहने वाली तेज हवा की पट्टी के किनारों पर बनता है, जहां दो अलग रफ्तार वाली हवाएं आपस में रगड़ खाती हैं. इसमें नमी नहीं होती, इसलिए विमान का रडार इसे नहीं देख पाता. पायलट को कोई चेतावनी नहीं मिलती और झटका बिना किसी संकेत के लगता है. दुनियाभर में टर्बुलेंस से होने वाली गंभीर चोटों की बड़ी वजह यही किस्म है.

तीसरा होता है पहाड़ों वाला टर्बुलेंस. जब तेज हवा किसी बड़ी पहाड़ी श्रृंखला से टकराकर ऊपर चढ़ती है तो उसके पार लहरें बनती हैं, जो ऊंचाई तक जाती हैं. हिमालय के आसपास ये आम है. चौथा होता है दूसरे विमान की पीछे छूटी हवा से बनने वाला टर्बुलेंस, जिसे वेक टर्बुलेंस कहते हैं. ये ज्यादातर टेकऑफ और लैंडिंग के वक्त होता है.

तीव्रता के हिसाब से भी इसे बांटा जाता है, हल्का, मध्यम, गंभीर और अत्यधिक. गंभीर श्रेणी में विमान की ऊंचाई और झुकाव में तेज बदलाव आता है. बेल्ट लगाए लोग भी बेल्ट में झटका खाते हैं और खुला सामान केबिन में उछलने लगता है. AI2379 में जिस तरह की चोटें आई हैं, वो मध्यम से गंभीर के बीच की तस्वीर बनाती हैं. हालांकि आधिकारिक श्रेणी अभी तय नहीं हुई है.

इस मामले में कौन सा टर्बुलेंस था, ये अभी तय नहीं

यही सबसे अहम अनसुलझा सवाल है. अभी तक न एयर इंडिया ने और न डीजीसीए ने बताया है कि झटका बादलों की वजह से लगा या साफ आसमान में लगा. इसी एक जानकारी से पूरी जवाबदेही बदल जाती है. अगर ये बादलों वाला टर्बुलेंस था तो अगला सवाल ये बनता है कि विमान का मौसम रडार क्या दिखा रहा था, क्या पायलट को रास्ता बदलने का मौका था, क्या उस इलाके के लिए मौसम की चेतावनी यानी सिगमेट जारी हुई थी और क्या आगे उड़ रहे विमानों ने कोई रिपोर्ट दी थी.

अगर ये साफ आसमान वाला टर्बुलेंस था तो पायलट के पास बचने का कोई तरीका था ही नहीं और सवाल पूरी तरह इसपर आ जाता है कि उस वक्त केबिन में लोग बेल्ट लगाए बैठे थे या नहीं. एक और बात ध्यान देने लायक है.

अगस्त का महीना है और यही मानसून का सबसे सक्रिय दौर है. बंगाल की खाड़ी और पूर्वी भारत के ऊपर इस मौसम में बनने वाले बादल 45 से 50 हजार फीट तक ऊपर चले जाते हैं यानी वो विमान के उड़ने की ऊंचाई से भी ऊपर होते हैं और उनके ऊपर से निकलने का विकल्प पायलट के पास नहीं होता उसे बगल से घूमकर निकलना पड़ता है. इस मौसम में इस रास्ते पर बादलों वाले टर्बुलेंस की आशंका ज्यादा रहती है, लेकिन इस खास घटना में यही वजह थी ये अभी दावे से नहीं कहा जा सकता.

विमान को नुकसान क्यों नहीं हुआ

एक सवाल लोगों के मन में आता है कि इतना झटका लगा तो विमान टूटा क्यों नहीं. इसका जवाब डिजाइन में है. बड़े यात्री विमानों को इस तरह बनाया जाता है कि वो अपने सामान्य भार से ढाई गुना ऊपर का दबाव और एक गुना नीचे का दबाव आराम से झेल लें और उसके ऊपर भी सुरक्षा का अतिरिक्त मार्जिन रखा जाता है. पंख जानबूझकर लचीले बनाए जाते हैं ताकि वो झुककर झटका सोख लें. इसलिए टर्बुलेंस से आधुनिक विमान टूटता नहीं है. खतरा हमेशा उन चीजों और लोगों को होता है जो अंदर खुले हुए हैं. यही बात इस पूरी बहस को सीट बेल्ट पर ले आती है.

सीट बेल्ट साइन वाला सवाल

अब तक जो जानकारी सामने आई है, उसमें ये कहीं नहीं बताया गया कि झटके के वक्त सीट बेल्ट की लाइट जली हुई थी या बंद थी. जांच में यही केंद्र में रहेगा. अगर लाइट बंद थी तो सवाल क्रू और कॉकपिट की तैयारी पर आएगा. अगर लाइट जली हुई थी और घोषणाएं हो चुकी थीं, तो जिम्मेदारी का रुख बदल जाता है.

साल 2022 में स्पाइसजेट की मुंबई दुर्गापुर फ्लाइट में ऐसे ही टर्बुलेंस में 14 यात्री और तीन क्रू घायल हुए थे और दो लोग आईसीयू तक पहुंचे थे. एयरलाइन ने कहा था कि बेल्ट की लाइट जली थी और बार-बार घोषणा भी हुई थी. फिर भी डीजीसीए ने नोटिस जारी किया था और क्रू को उड़ान से हटाया था यानी बेल्ट की लाइट का जलना अकेले जांच खत्म नहीं करता.

जांच में असल में क्या देखा जाएगा

अभी जो भी वजह बताई जा रही है वो पायलट की शुरुआती रिपोर्ट पर आधारित है. पक्की तस्वीर तब बनेगी जब कुछ चीजें खुलेंगी. पहला - फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से निकलने वाला वो ग्राफ जो बताता है कि उस पल शरीर पर कितना दबाव पड़ा. यही तय करेगा कि टर्बुलेंस मध्यम था या गंभीर. दूसरा- कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर से ये पता चलेगा कि पायलटों ने झटके से पहले क्या देखा और क्या बात की. तीसरा- मौसम रडार की सेटिंग और उस वक्त का सैटेलाइट डेटा बताएगा कि सामने बादल था या नहीं. चौथा- एटीसी की रिकॉर्डिंग और उस रास्ते पर उड़ रहे बाकी विमानों की रिपोर्ट से पता चलेगा कि चेतावनी उपलब्ध थी या नहीं. पांचवां - केबिन क्रू की रिपोर्ट से पता चलेगा कि झटके के वक्त सेवा चल रही थी या नहीं और लोग बैठे थे या खड़े.

आखिरी बात जो हर उड़ान पर लागू होती है, टर्बुलेंस से विमान गिरते नहीं हैं, लोग गिरते हैं. दुनियाभर के जांच आंकड़े यही बताते हैं कि टर्बुलेंस में लगभग हर गंभीर चोट उन्हीं लोगों को लगती है जिन्होंने बेल्ट नहीं लगाई थी. इसीलिए क्रू बार बार कहते हैं कि बैठे हुए हैं तो बेल्ट लगाकर रखिए भले ही लाइट बंद हो. साफ आसमान वाला टर्बुलेंस बिना बताए आता है और उसके लिए तैयार रहने का एक ही तरीका है वो पट्टा जो पहले से बंधा हो. 

यह भी पढ़ेंः AIR India फ्लाइट में टर्बुलेंस पर मचा बवाल: एक्शन में DGCA, एयरलाइन ने बताई वजह

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
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Published at : 05 Aug 2026 06:38 AM (IST)
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