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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोMahabharat: वनपर्व की सीख: विदुर नीति से बदल सकती है जिंदगी

Mahabharat: वनपर्व की सीख: विदुर नीति से बदल सकती है जिंदगी

Mahabharat: महाभारत के वनपर्व में पांडवों के वनगमन, धृतराष्ट्र के पश्चाताप और विदुर के धर्मपूर्ण उपदेश का वर्णन है. जानिए कैसे विदुर नीति आज भी न्याय, धैर्य और सही निर्णय लेने की प्रेरणा देती है.

Written By : अणिमा शुक्ला  | Updated at : 04 Aug 2026 06:05 AM (IST)
Mahabharat: महाभारत के वनपर्व में पांडवों के वनगमन, धृतराष्ट्र के पश्चाताप और विदुर के धर्मपूर्ण उपदेश का वर्णन है. जानिए कैसे विदुर नीति आज भी न्याय, धैर्य और सही निर्णय लेने की प्रेरणा देती है.

महाभारत कथा

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जुए में राज्य हारने के बाद पांडव हस्तिनापुर छोड़कर वन की ओर चल पड़े. उनके साथ द्रौपदी भी थीं. यह केवल एक परिवार का वनवास नहीं था, बल्कि धर्म और सत्य की कठिन परीक्षा की शुरुआत थी.
जुए में राज्य हारने के बाद पांडव हस्तिनापुर छोड़कर वन की ओर चल पड़े. उनके साथ द्रौपदी भी थीं. यह केवल एक परिवार का वनवास नहीं था, बल्कि धर्म और सत्य की कठिन परीक्षा की शुरुआत थी.
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पांडवों को जाते देखकर हस्तिनापुर की प्रजा रो पड़ी. लोग उन्हें छोड़ना नहीं चाहते थे और उनके साथ वन तक चलने लगे. युधिष्ठिर ने सभी को समझाया कि अपने परिवार और कर्तव्यों का पालन करना भी उतना ही आवश्यक है.
पांडवों को जाते देखकर हस्तिनापुर की प्रजा रो पड़ी. लोग उन्हें छोड़ना नहीं चाहते थे और उनके साथ वन तक चलने लगे. युधिष्ठिर ने सभी को समझाया कि अपने परिवार और कर्तव्यों का पालन करना भी उतना ही आवश्यक है.
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धृतराष्ट्र के बुलाने पर विदुर ने साफ कहा कि अगर राज्य में शांति चाहिए तो पांडवों को उनका अधिकार लौटा देना ही उचित होगा. उन्होंने समझाया कि अन्याय पर टिके निर्णय कभी स्थायी सुख नहीं देते.
धृतराष्ट्र के बुलाने पर विदुर ने साफ कहा कि अगर राज्य में शांति चाहिए तो पांडवों को उनका अधिकार लौटा देना ही उचित होगा. उन्होंने समझाया कि अन्याय पर टिके निर्णय कभी स्थायी सुख नहीं देते.
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विदुर की बात सुनकर धृतराष्ट्र को अपनी भूल का एहसास होने लगा. उन्हें समझ आया कि पुत्रमोह में लिया गया निर्णय पूरे कुरुवंश के लिए विनाश का कारण बन सकता है. लेकिन सही समय पर सही निर्णय लेना ही सबसे कठिन होता है.
विदुर की बात सुनकर धृतराष्ट्र को अपनी भूल का एहसास होने लगा. उन्हें समझ आया कि पुत्रमोह में लिया गया निर्णय पूरे कुरुवंश के लिए विनाश का कारण बन सकता है. लेकिन सही समय पर सही निर्णय लेना ही सबसे कठिन होता है.
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धृतराष्ट्र से मतभेद होने पर विदुर पांडवों से मिलने वन पहुंचे. पांडवों ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया. विदुर ने उन्हें धैर्य, संयम और धर्म का मार्ग न छोड़ने की प्रेरणा दी तथा विश्वास दिलाया कि सत्य की जीत निश्चित होती है.
धृतराष्ट्र से मतभेद होने पर विदुर पांडवों से मिलने वन पहुंचे. पांडवों ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया. विदुर ने उन्हें धैर्य, संयम और धर्म का मार्ग न छोड़ने की प्रेरणा दी तथा विश्वास दिलाया कि सत्य की जीत निश्चित होती है.
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धर्म का साथ कठिन परिस्थितियों में भी नहीं छोड़ना चाहिए. अन्याय से मिली सफलता क्षणिक होती है, जबकि सत्य और धैर्य अंत में विजय दिलाते हैं. विदुर की नीति सिखाती है कि मोह से ऊपर उठकर न्यायपूर्ण निर्णय लेना ही सच्चे नेतृत्व और सफल जीवन की पहचान है.
धर्म का साथ कठिन परिस्थितियों में भी नहीं छोड़ना चाहिए. अन्याय से मिली सफलता क्षणिक होती है, जबकि सत्य और धैर्य अंत में विजय दिलाते हैं. विदुर की नीति सिखाती है कि मोह से ऊपर उठकर न्यायपूर्ण निर्णय लेना ही सच्चे नेतृत्व और सफल जीवन की पहचान है.
Published at : 04 Aug 2026 06:05 AM (IST)
Tags :
Vidur Mahabharat Katha Pandav Mahabharat

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