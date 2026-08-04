धर्म का साथ कठिन परिस्थितियों में भी नहीं छोड़ना चाहिए. अन्याय से मिली सफलता क्षणिक होती है, जबकि सत्य और धैर्य अंत में विजय दिलाते हैं. विदुर की नीति सिखाती है कि मोह से ऊपर उठकर न्यायपूर्ण निर्णय लेना ही सच्चे नेतृत्व और सफल जीवन की पहचान है.