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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Meen Rashifal 5 August: पारिवारिक सलाह से मिलेगा लाभ, बिजनेस में चमकेगी किस्मत

Aaj Ka Meen Rashifal 5 August: पारिवारिक सलाह से मिलेगा लाभ, बिजनेस में चमकेगी किस्मत

Pisces Horoscope Today: क्या 5 अगस्त 2026 को मीन राशि वालों को बिजनेस, नौकरी और पैतृक संपत्ति में सफलता मिलेगी? जानें करियर, धन, परिवार और शिक्षा का विस्तृत राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 05 Aug 2026 03:55 AM (IST)
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Aaj Ka Meen Rashifal 5 August 2026: हर दिन की शुरुआत अगर पंचांग के साथ की जाए, तो दिन की योजना बनाना और भी आसान हो सकता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रात्रि 8:43 बजे तक रहेगी, इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू होगी. अश्विनी नक्षत्र रात्रि 9:18 बजे तक रहेगा, फिर भरणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. 

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और शूल योग का शुभ संयोग बन रहा है. वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के लोगों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा पूरे दिन मेष राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक
लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल(Business Rashifal)

मीन राशि के लोगों के लिए 5 अगस्त 2026 का दिन व्यापार के लिहाज से सकारात्मक रहने वाला है. चंद्रमा द्वितीय भाव में होने से पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में राहत मिलने के संकेत हैं. अगर आपका बिजनेस मीडिया, डिजिटल या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ा है, तो आज अच्छे लाभ के योग बन रहे हैं. 

थोड़ी-सी अतिरिक्त मेहनत भी आपको उम्मीद से बेहतर परिणाम दिला सकती है. परिवार के अनुभवी सदस्यों की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी, इसलिए बिजनेस से जुड़े बड़े फैसले लेने से पहले उनसे चर्चा जरूर करें. सही रणनीति और धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे तो कारोबार में नए अवसर भी मिल सकते हैं.

जॉब और करियर राशिफल(Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा लोगों को आज टीमवर्क की ताकत समझनी होगी. कार्यस्थल पर सहयोगियों के साथ मिलकर काम करने से कठिन लक्ष्य भी आसानी से पूरे होंगे. अगर किसी नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिली है, तो जल्दबाजी करने के बजाय पूरी रिसर्च और तैयारी के साथ आगे बढ़ें. आपकी समझदारी और प्रोफेशनल रवैया सीनियर्स को प्रभावित कर सकता है.

फाइनेंस राशिफल(Finance Rashifal)

आर्थिक मामलों में दिन संतुलित रहेगा. पैतृक संपत्ति या परिवार से जुड़े किसी वित्तीय मामले में सकारात्मक प्रगति हो सकती है. सोच-समझकर लिया गया फैसला भविष्य में लाभदायक साबित होगा.

लव और फैमिली राशिफल(Love and Family Rashifal)

परिवार का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. छोटे भाई-बहनों की सफलता से घर में खुशी का माहौल रहेगा. उन्हें सही मार्गदर्शन और प्रेरणा देना आपके लिए भी संतोष का कारण बनेगा. अच्छे लोगों की संगति आपके विचारों और व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव लाएगी.

हेल्थ राशिफल(Health Rashifal)

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक रूप से सकारात्मक रहेंगे और अच्छे लोगों के साथ समय बिताने से तनाव भी कम महसूस होगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल(Education and Student Rashifal)

विद्यार्थी नए और पुराने दोस्तों के साथ जुड़े रहेंगे. सोशल मीडिया का उपयोग केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि पढ़ाई और ज्ञान बढ़ाने के लिए भी करें. सही मार्गदर्शन मिलने से पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा.

भाग्यशाली रंग और अंक(Lucky Colour and Number) 
भाग्यशाली रंग: व्हाइट
भाग्यशाली अंक: 9
अशुभ अंक: 7

उपाय(Remedy)

भगवान विष्णु की पूजा करें और तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें. साथ ही "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. इससे पारिवारिक सुख, आर्थिक स्थिरता और कार्यों में सफलता के योग मजबूत होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 05 Aug 2026 03:55 AM (IST)
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