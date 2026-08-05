मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वलाल सागर में कैसे डूबा भारतीय जहाज? सभी 13 भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया, जानें अपडेट

लाल सागर में कैसे डूबा भारतीय जहाज? सभी 13 भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया, जानें अपडेट

यमन के पास लाल सागर में भारतीय ध्वज वाले मालवाहक जहाज MSV Faize Noore Oliya पर हमला होने के बाद वह डूब गया। जहाज पर सवार 13 भारतीयों समेत सभी 14 नाविक बचा लिए गए हैं।

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 05 Aug 2026 07:33 AM (IST)
Preferred Sources

यमन के पास लाल सागर (Red Sea) में भारतीय ध्वज वाले मालवाहक जहाज एमएसवी फैज नूरे औलिया (MSV Faize Noore Oliya) पर हमला होने के बाद वह डूब गया. इस घटना में जहाज पर सवार सभी 14 चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया. 

हमले के बाद डूबा भारतीय जहाज 

केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि भारतीय ध्वज वाला मालवाहक जहाज एमएसवी फैज नूरे औलिया यमन के समुद्री क्षेत्र के पास गोले या मिसाइल जैसे हथियार की चपेट में आने के बाद डूब गया. हालांकि, यमन सरकार समर्थित नेशनल रेजिस्टेंस फोर्सेज ने दावा किया कि जहाज पर देश के पश्चिमी तट के पास विस्फोटकों से भरी एक नाव से हमला किया गया था.

भारत ने हमले की कड़ी निंदा की

विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, "हम 4 अगस्त 2026 को यमन तट के पास लाल सागर में भारतीय ध्वज वाले व्यावसायिक जहाज एमएसवी फैज नूरे औलिया पर हुए हमले और उसके डूबने की कड़ी निंदा करते हैं." सर्बानंद सोनोवाल ने भी इस हमले को "निहत्थे यांत्रिक नौकायन पोत पर किया गया उकसावे वाला हमला" बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की.

सभी 14 चालक दल के सदस्य सुरक्षित बचाए गए

जहाज पर कुल 14 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें 13 भारतीय नागरिक और एक यमन का नागरिक शामिल था. यमन की नौसेना और तटरक्षक बल ने संयुक्त अभियान चलाकर सभी को सुरक्षित बचाया और उन्हें मोखा बंदरगाह पहुंचाया. विदेश मंत्रालय ने बताया कि सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है.

पश्चिम एशिया में जहाजों पर हमले चिंता का विषय

विदेश मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया में व्यावसायिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं. बयान में कहा गया कि क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना तुरंत बंद होना चाहिए और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित आवाजाही तथा व्यापार जल्द बहाल किया जाना चाहिए.

पश्चिम एशिया संघर्ष में अब तक 16 भारतीयों की मौत

सरकार के अनुसार, पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के दौरान अब तक 16 भारतीयों की मौत हुई है, जिनमें 10 भारतीय नाविक शामिल हैं. इसके अलावा ब्लैक सी (काला सागर) में रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष के दौरान व्यापारी जहाजों पर हुए हालिया हमलों में पांच अन्य भारतीय नाविकों की भी मौत हो चुकी है.

लाल सागर में बढ़ा समुद्री खतरा

यह हमला ऐसे समय हुआ है, जब पिछले महीने से लाल सागर और बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य में व्यापारिक जहाजों के लिए खतरा लगातार बढ़ा हुआ है. 20 जुलाई को ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खिलाफ "नौसैनिक नाकेबंदी" की घोषणा की थी. इसमें बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य भी शामिल है, जो लाल सागर को अदन की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ने वाला एक बेहद महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग है. अल-हुदैदाह शहर हूती विद्रोहियों के नियंत्रण में है. यह लाल सागर के पूर्वी तट पर स्थित है और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक के बेहद करीब माना जाता है.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
Read More
Published at : 05 Aug 2026 06:51 AM (IST)
Tags :
Red Sea Attack YEMEN Indian Cargo Sink
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
लाल सागर में कैसे डूबा भारतीय जहाज? सभी 13 भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया, जानें अपडेट
लाल सागर में कैसे डूबा भारतीय जहाज? सभी 13 भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया, जानें अपडेट
विश्व
भारत के FCRA बिल से तिलमिला उठा ट्रंप का सांसद, बोला- 'ये हमारे धर्म पर...'
भारत के FCRA बिल से तिलमिला उठा ट्रंप का सांसद, बोला- 'ये हमारे धर्म पर हमला'
विश्व
अंधेरी कार, पिछली सीट... ऐसे हुई ईरानी राष्ट्रपति की मुज्तबा खामेनेई से सीक्रेट मीटिंग
अंधेरी कार, पिछली सीट... ऐसे हुई ईरानी राष्ट्रपति की मुज्तबा खामेनेई से सीक्रेट मीटिंग
विश्व
सीमा पर चीनी हथियारों की तैनाती पर भारत की दो टूक, पाक को दी सीधी चेतावनी
सीमा पर चीनी हथियारों की तैनाती पर भारत की दो टूक, पाक को दी सीधी चेतावनी
Advertisement

वीडियोज

Mannat: Dhairya का खतरनाक खेल फेल, Mannat ने बचा लिया Vikrant को मौत के मुंह से!
Bollywood News: सोहेल को सपोर्ट करने पहुंचे सलमान खान, जेल के दिनों और 16 किलो वेट लॉस पर किया खुलासा (04.08.26)
Bigg Boss 20 में क्या है Salman Khan का Karan Arjun Secret? Promo ने बढ़ाई उत्सुकता
Salman Khan का Emotional खुलासा, Sohail Khan Divorce और Jail Days पर पहली बार करी चर्चा
Lock Upp 2 में Harshad Chopda ने Shivangi Joshi के लिए किया बड़ा Sacrifice, फैंस हुए इमोशनल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अगर आप मर्द हैं...' तृषा पर स्टालिन के कमेंट पर खुशबू सुंदर का फूटा गुस्सा
'अगर आप मर्द हैं...' तृषा पर स्टालिन के कमेंट पर खुशबू सुंदर का फूटा गुस्सा
दिल्ली NCR
दिल्ली में आज भी जारी रहेगा बारिश का सिलसिला, जानें IMD का अपडेट
दिल्ली में आज भी जारी रहेगा बारिश का सिलसिला, जानें IMD का अपडेट
इंडिया
आसमान में यात्री उछलकर कैसे छत से टकराए, एयर इंडिया फ्लाइट में हुआ क्या? समझें
आसमान में यात्री उछलकर कैसे छत से टकराए, एयर इंडिया फ्लाइट में हुआ क्या? समझें
स्पोर्ट्स
इंटरनेशनल क्रिकेट में मैच फिक्सिंग की क्या सजा मिलती है?
इंटरनेशनल क्रिकेट में मैच फिक्सिंग की क्या सजा मिलती है?
बॉलीवुड
ऐश्वर्या राय बच्चन का कान्स 2026 से अनसीन लुक वायरल, 7 हजार मोती वाले स्ट्रैपलेस गाउन में ढाया कहर
ऐश्वर्या राय बच्चन का कान्स 2026 से अनसीन लुक वायरल, 7 हजार मोती वाले स्ट्रैपलेस गाउन में ढाया कहर
झारखंड
JPSC-JSSC विवाद: रघुवर दास का सरकार को खुला पत्र, CM से CBI जांच की मांग
JPSC-JSSC विवाद: रघुवर दास का सरकार को खुला पत्र, CM से CBI जांच की मांग
जनरल नॉलेज
आसमान में विमान में क्यों लगते हैं झटके, आखिर क्या है टर्बुलेंस?
आसमान में विमान में क्यों लगते हैं झटके, आखिर क्या है टर्बुलेंस?
टेक्नोलॉजी
NAT Type क्या है, कैसे बस एक सेटिंग से बढ़ जाती है इंटरनेट स्पीड?
NAT Type क्या है, कैसे बस एक सेटिंग से बढ़ जाती है इंटरनेट स्पीड?
ENT LIVE
Dipika Kakar का तीसरा Infusion Session, Cancer Treatment के दौरान दिखीं भावुक
Dipika Kakar का तीसरा Infusion Session, Cancer Treatment के दौरान दिखीं भावुक
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में क्या होगा Karan Arjun Twist? Salman Khan के Hint से बढ़ी हलचल
Bigg Boss 20 में क्या होगा Karan Arjun Twist? Salman Khan के Hint से बढ़ी हलचल
ENT LIVE
The Alliance में Salman Khan के बड़े खुलासे, Sohail Khan Divorce और Jail Days पर की बात
The Alliance में Salman Khan के बड़े खुलासे, Sohail Khan Divorce और Jail Days पर की बात
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Harshad Chopda का बड़ा Sacrifice, Shivangi Joshi के लिए छोड़ी Finalist Position
Lock Upp 2 में Harshad Chopda का बड़ा Sacrifice, Shivangi Joshi के लिए छोड़ी Finalist Position
ENT LIVE
Gatta Kusthi 2 Review: रिश्तों और कुश्ती की इस कहानी ने जीता दर्शकों का दिल
Gatta Kusthi 2 Review: रिश्तों और कुश्ती की इस कहानी ने जीता दर्शकों का दिल
Embed widget