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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSawan 2026: एक कावड़, चार युग और महान योद्धाओं की शिव साधना

Sawan 2026: एक कावड़, चार युग और महान योद्धाओं की शिव साधना

Sawan 2026: क्या कावड़ यात्रा सिर्फ गंगाजल चढ़ाने की परंपरा है? जानिए परशुराम, रावण, श्रवण कुमार और श्रीकृष्ण की शिव भक्ति से जुड़ी कथाएं और कावड़ यात्रा का आध्यात्मिक महत्व.

Written By : रोहित सिखौला, हरिद्वार |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 05 Aug 2026 07:35 AM (IST)
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Sawan 2026: सावन का महीना आते ही पूरा वातावरण "हर-हर महादेव" के जयघोष से गूंज उठता है. देशभर से करोड़ों शिवभक्त पवित्र नदियों से गंगाजल लेकर पैदल कावड़ यात्रा करते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कावड़ यात्रा की शुरुआत कब और कैसे हुई? आखिर क्यों इस यात्रा को केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि तप, त्याग और आत्मशुद्धि का मार्ग माना जाता है?

ज्योति आचार्य, हरिद्वार के अनुसार, कावड़ यात्रा का महत्व केवल जल चढ़ाने तक सीमित नहीं है. इसकी जड़ें चारों युगों की उन कथाओं से जुड़ी हैं, जहां महान योद्धाओं, राजाओं और भक्तों ने भगवान शिव की आराधना कर जीवन का उद्देश्य पाया.

परशुराम ने सबसे पहले उठाई थी कावड़:

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम को सबसे पहले कावड़ उठाने वाला माना जाता है.

कहा जाता है कि उन्होंने गंगाजल भरकर भगवान शिव का अभिषेक किया और कठोर तपस्या की. उनका उद्देश्य केवल युद्ध जीतना नहीं था, बल्कि अधर्म और अत्याचार का अंत करने के लिए दिव्य शक्ति प्राप्त करना था.

भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया. साथ ही यह संदेश भी दिया कि शक्ति और विद्या का प्रयोग हमेशा लोककल्याण के लिए होना चाहिए, प्रतिशोध के लिए नहीं.

रावण की शिव भक्ति क्यों बनी सबसे अलग?

भगवान शिव के सबसे बड़े भक्तों में लंकापति रावण का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है. रावण ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया. उसने कावड़ के माध्यम से जलाभिषेक किया और ऐसी साधना की कि देवता भी आश्चर्यचकित रह गए.

कथाओं के अनुसार, रावण ने भगवान शिव से एक ही जीवन में दशमहाविद्याओं की सिद्धि का वरदान मांगा. शिव ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे यह वरदान दिया. इसी कारण रावण केवल एक शक्तिशाली राजा ही नहीं, बल्कि तंत्र और वेदों का महान ज्ञाता भी माना गया.

श्रवण कुमार ने सिखाया सेवा ही सबसे बड़ी कावड़:

त्रेतायुग में कावड़ का सबसे प्रेरणादायक स्वरूप श्रवण कुमार के जीवन में दिखाई देता है. उन्होंने अपने दृष्टिहीन माता-पिता को कंधों पर कावड़ में बैठाकर विभिन्न तीर्थों की यात्रा कराई. 

उनका उद्देश्य अपनी इच्छा पूरी करना नहीं, बल्कि माता-पिता की सेवा और उनका कल्याण था. यह कथा बताती है कि सच्ची कावड़ यात्रा केवल पैरों से नहीं, बल्कि सेवा, समर्पण और श्रद्धा से पूरी होती है.

श्रीकृष्ण ने आंख अर्पित करने का लिया था संकल्प:

शिव भक्ति से जुड़ी सबसे भावुक कथाओं में भगवान श्रीकृष्ण का प्रसंग भी उल्लेखनीय है. श्रीकृष्ण प्रतिदिन भगवान शिव को एक हजार कमल अर्पित कर पूजा करते थे. एक बार भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक कमल छिपा दिया.

जब एक कमल कम पड़ गया तो श्रीकृष्ण ने अपनी पूजा अधूरी न रहने देने के लिए अपनी आंख अर्पित करने का संकल्प लिया. उनकी अटूट श्रद्धा देखकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया, जो आगे चलकर अधर्म के विनाश का माध्यम बना.

कावड़ यात्रा क्यों मानी जाती है योग और साधना का मार्ग?

धार्मिक परंपराओं में कावड़ यात्रा को केवल पैदल यात्रा नहीं माना गया है. इस दौरान श्रद्धालु संयम, सात्विक आहार, अनुशासन, ब्रह्मचर्य और मन की शुद्धता का पालन करते हैं. आचार्यों के अनुसार यह यात्रा अष्टांग योग के सिद्धांतों यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की भावना को जीवन में उतारने का अवसर भी देती है.

यात्रा का वास्तविक उद्देश्य किसी के लिए अहित या विनाश की कामना करना नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाना और समाज के कल्याण की भावना विकसित करना है.

कावड़ यात्रा का सबसे बड़ा संदेश:

समय के साथ कावड़ का स्वरूप बदलता रहा. किसी ने बांस की कावड़ से जल चढ़ाया तो किसी ने सोने-चांदी की कावड़ से भगवान शिव का अभिषेक किया. लेकिन हर युग में एक बात समान रही भक्ति का मूल्य साधन से नहीं, भावना से तय होता है.

सावन में की जाने वाली कावड़ यात्रा आज भी करोड़ों लोगों के लिए आस्था, अनुशासन, सेवा और आत्मविश्वास का प्रतीक है. जो श्रद्धालु सच्चे मन, सात्विक भाव और पूर्ण विश्वास के साथ कावड़ यात्रा पूरी करता है, उस पर भगवान आशुतोष की विशेष कृपा बनी रहती है.

FAQs
1. कावड़ यात्रा की शुरुआत किसने की थी?

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान परशुराम को सबसे पहले कावड़ उठाकर गंगाजल से भगवान शिव का जलाभिषेक करने वाला माना जाता है.

2. कावड़ यात्रा का आध्यात्मिक महत्व क्या है?

कावड़ यात्रा केवल जल चढ़ाने की परंपरा नहीं है, बल्कि संयम, तप, सेवा, आत्मशुद्धि और भगवान शिव के प्रति समर्पण का प्रतीक मानी जाती है.

3. कावड़ यात्रा से रावण, श्रवण कुमार और श्रीकृष्ण का क्या संबंध है?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया, श्रवण कुमार ने माता-पिता की सेवा को कावड़ का स्वरूप दिया और श्रीकृष्ण ने अपनी अटूट शिव भक्ति से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रोहित सिखौला, हरिद्वार

रोहित सिखौला 2004 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. राजनीतिक, क्राइम और धार्मिक खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं.
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Published at : 05 Aug 2026 07:35 AM (IST)
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