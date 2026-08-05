Aaj Ka Rashifal: आज श्रावण (सावण) मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रात 20:44 बजे तक रहेगी, जिसके तुरंत बाद 'कालाष्टमी' (भगवान काल भैरव की पूजन तिथि) का पावन प्रभाव शुरू हो जाएगा.

बुधवार का यह दिन विघ्नहर्ता गणेश जी, भगवान शिव और काल भैरव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है. पंचांगीय गणना के अनुसार, आज रात 21:18 बजे तक 'अश्विनी नक्षत्र' और शाम 17:28 बजे तक 'शूल योग' रहेगा. चंद्रमा आज दिनभर मंगल देव के स्वामित्व वाली मेष राशि में गोचर करेंगे.

ज्योतिषशास्त्र के अनुसार, मेष राशि में चंद्रमा के गोचर और कालाष्टमी के संयोग से मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला और धनु राशि के जातकों को करियर में नए अवसर, व्यापारिक बढ़त और रुका हुआ धन वापस मिलने के मजबूत योग हैं.

वहीं, वृषभ, कन्या और मकर राशि वाले जातकों को अचानक खर्चों, मानसिक तनाव और दोपहर 12:26 से 14:07 बजे तक राहु काल के दौरान किसी भी प्रकार के नए जोखिम भरे निवेश से बचने की सलाह दी जाती है.

आइए जानते हैं, आज मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के करियर, बिजनेस, फाइनेंस, सेहत और रिलेशनशिप पर क्या प्रभाव पड़ेगा और आपके लिए कौन-से विशेष उपाय शुभ रहेंगे!

मेष राशिफल, 5 अगस्त 2026 (Mesh Rashifal Today)

बुधवार, 5 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रात 20:44:31 तक रहेगी, जिसके बाद कालाष्टमी (सप्तमी तिथि समाप्त होने के बाद काल भैरव पूजा) का विशेष प्रभाव शुरू होगा.

आज अश्विनी नक्षत्र रात 21:18:51 तक रहेगा. चंद्रमा आज आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव (मेष राशि) में गोचर करेंगे, जिससे आपका चंद्रबल मजबूत रहेगा.

आज शाम 17:28:30 तक शूल योग रहेगा, जिसके बाद गंड योग शुरू होगा. दोपहर 12:26:57 से 14:07:36 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा और आज कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है. इसलिए नए और बड़े कार्यों में जल्दबाजी से बचें.

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करियर (Career)

आपकी राशि में चंद्रमा के गोचर और अश्विनी नक्षत्र के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में आपके अंदर एक नई ऊर्जा, उत्साह और निर्णय लेने की क्षमता देखने को मिलेगी. कार्यस्थल पर आपकी पहल और लीडरशिप की सराहना होगी.

हालांकि, शूल योग के कारण सहकर्मियों के साथ बातचीत में थोड़ी सतर्कता बरतें ताकि बेवजह का विवाद न हो. दोपहर 12:26 से 14:07 बजे तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस समय सीमा में कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करने या अनुबंध (Contract) साइन करने से बचें.

बिजनेस (Business)

कारोबारियों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा. आपकी व्यावसायिक सोच सटीक रहेगी और पेंडिंग काम तेजी से निपटेंगे. यदि आप नए सौदों के लिए बातचीत कर रहे हैं, तो अपने पक्ष को स्पष्टता से रखें. ध्यान दें कि बुधवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहता है. यदि बिजनेस के सिलसिले में यात्रा अनिवार्य हो, तो घर से धनिया या तिल खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय मोर्चे पर आज का दिन आपके नियंत्रण में रहेगा. बजट बनाकर चलना फायदेमंद साबित होगा. दोपहर 12:26 से 14:07 (राहु काल) और सुबह 07:24 से 09:05 (यमगण्ड काल) के दौरान शेयर बाजार, सट्टेबाजी या भारी निवेश से दूर रहें. कालाष्टमी का दिन होने के कारण किसी को भी बड़ा कर्ज या उधार देने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में आपका प्रभाव बढ़ेगा. आप घर-परिवार से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों में अगुवाई करेंगे. हालांकि, अपनी बात दूसरों पर थोपने से बचें और वाणी में मधुरता रखें. शाम को कालाष्टमी के शुभ प्रभाव के कारण घर के बड़े-बुजुर्गों के साथ समय बिताना और उनका मार्गदर्शन लेना लाभदायक रहेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा. हालांकि, सिरदर्द या आंखों में हल्का भारीपन महसूस हो सकता है. पर्याप्त पानी पीएं, बाहर के तला-भूना खाने से परहेज करें और शाम को योग व ध्यान के लिए समय निकालें.

लकी नंबर: 9, 1

लकी कलर: लाल, सिंदूरी, सफेद

कालाष्टमी विशेष उपाय

आज श्रावण कृष्ण पक्ष की कालाष्टमी व बुधवार का संयोग है.

1. शाम के समय भगवान शिव या काल भैरव के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

2. 'ॐ कालभैरवाय नमः' मंत्र का जाप करें या हनुमान जी के दर्शन करें.

3. कुत्तों को दूध या रोटी खिलाएं.

इस उपाय से आपके जीवन के सभी अज्ञात भय, मानसिक तनाव और शत्रु बाधा समाप्त होंगे तथा कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होंगी.

वृषभ राशिफल, 5 अगस्त 2026 (Vrishabh Rashifal Today)

बुधवार, 5 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रात 20:44:31 तक रहेगी, जिसके बाद कालाष्टमी (सप्तमी समाप्त होने पर काल भैरव पूजन) की विशेष तिथि लगेगी.

अश्विनी नक्षत्र रात 21:18:51 तक रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से द्वादश भाव (व्यय, हानि व विदेश भाव) में गोचर करेंगे, जिससे खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा.

आज शाम 17:28:30 तक शूल योग रहेगा. दोपहर 12:26:57 से 14:07:36 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा और आज कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं है. इसलिए लेन-देन और नए सौदों में विशेष सावधानी बरतें.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज काम का दबाव और भागदौड़ अधिक रह सकती है. द्वादश भाव का चंद्रमा दफ़्तरी राजनीति या सहकर्मियों के साथ अनबन की स्थिति बना सकता है. शांत रहकर अपने काम पर ध्यान दें.

जो लोग विदेश, इंपोर्ट-एक्सपोर्ट या मल्टीनेशनल कंपनियों (MNCs) में कार्यरत हैं, उनके लिए दिन फ़ायदेमंद रहेगा. दोपहर 12:26 से 14:07 बजे तक राहु काल के दौरान कोई बड़ा आधिकारिक निर्णय लेने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों को आज पैसों के लेन-देन में पारदर्शी रहने की आवश्यकता है. व्यावसायिक यात्राओं में अचानक कोई अड़चन आ सकती है. ध्यान दें कि बुधवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहता है. यदि उत्तर दिशा की ओर यात्रा अनिवार्य हो, तो घर से धनिया या तिल खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय मोर्चे पर आज अनियोजित और अवांछित खर्चों का सामना करना पड़ सकता है. बजट से बाहर जाकर खरीदारी करने से बचें. दोपहर 12:26 से 14:07 (राहु काल) और सुबह 07:24 से 09:05 (यमगण्ड काल) के दौरान कोई भी जोखिम भरा निवेश या शेयर बाज़ार में दांव न लगाएं. किसी को उधार पैसा देने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में छोटी-छोटी बातों को तूल देने से बचें. वाणी पर संयम और सोच में सकारात्मकता बनाए रखें. जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखें और उनके साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाएं. शाम को किसी धार्मिक स्थान या शिव/भैरव मंदिर जाने से मन को शांति मिलेगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आंखों में जलन, नींद की कमी या शारीरिक थकान महसूस हो सकती है. काम के बीच में आराम ज़रूर लें और अत्यधिक तनाव से बचें. पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं और सात्विक आहार लें.

लकी नंबर: 6, 2

लकी कलर: सफेद, चमकीला गुलाबी, सिल्वर

कालाष्टमी विशेष उपाय

1. शाम के समय शिव मंदिर जाकर भगवान शिव या काल भैरव जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

2. 'ॐ कालभैरवाय नमः' या 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें.

3. काले कुत्ते को रोटी या बिस्किट खिलाएं.

इस उपाय से आपके अनावश्यक खर्चे रुकेंगे, अनजाने डर से मुक्ति मिलेगी और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.

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मिथुन राशिफल, 5 अगस्त 2026 (Mithun Rashifal Today)

बुधवार, 5 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रात 20:44:31 तक रहेगी, जिसके बाद कालाष्टमी (सप्तमी समाप्त होने पर काल भैरव पूजन) की विशेष तिथि लगेगी.

अश्विनी नक्षत्र रात 21:18:51 तक रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से एकादश भाव यानी लाभ, आय और इच्छापूर्ति के भाव (मेष राशि) में गोचर करेंगे, जिससे आपकी आय के स्रोत मजबूत होंगे.

आज शाम 17:28:30 तक शूल योग रहेगा. दोपहर 12:26:57 से 14:07:36 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा और आज कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं है. इसलिए नए निवेश और लेन-देन में सावधानी बरतें.

करियर (Career)

करियर और कार्यक्षेत्र के लिहाज से आज का दिन काफी उपलब्धियों भरा रहेगा. एकादश भाव में चंद्रमा के गोचर से आपके अटके हुए काम पूरे होंगे और ऑफिस में आपके विचारों व सुझावों को सराहा जाएगा.

सहकर्मियों और उच्च अधिकारियों से पूरा सहयोग मिलेगा. हालांकि, शूल योग के कारण बातचीत के दौरान विनम्रता बनाए रखें. दोपहर 12:26 से 14:07 बजे तक राहु काल के दौरान कोई नया अनुबंध या महत्वपूर्ण आधिकारिक फैसला न लें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहतरीन मुनाफा और व्यापारिक विस्तार लेकर आ सकता है. पुराने क्लाइंट्स से नए ऑर्डर मिलने या अटका हुआ भुगतान वापस आने की पूरी संभावना है.

यदि आप बिजनेस के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि बुधवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहता है. यदि उत्तर दिशा की यात्रा अनिवार्य हो, तो घर से धनिया या तिल खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन सुदृढ़ रहेगा. एकादश चंद्र के प्रभाव से धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं और आय में वृद्धि हो सकती है. हालांकि, शाम 12:26 से 14:07 (राहु काल) और सुबह 07:24 से 09:05 (यमगण्ड काल) के दौरान कोई भी जोखिम भरा बड़ा नया निवेश करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में खुशहाली बनी रहेगी. बड़े भाई-बहनों और मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा. शाम के समय जीवनसाथी या परिवार के सदस्यों के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जाने का प्लान बन सकता है. आपसी रिश्तों में मिठास और विश्वास बढ़ेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप खुद को तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करेंगे. पुरानी किसी शारीरिक परेशानी से राहत मिलेगी. दिनभर प्रचुर मात्रा में पानी पीएं, सात्विक आहार लें और ध्यान व योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें.

लकी नंबर: 5, 3

लकी कलर: हरा, पीला, क्रीम

कालाष्टमी विशेष उपाय

1. शाम को भगवान शिव या काल भैरव जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

2. 'ॐ गं गणपतये नमः' और 'ॐ कालभैरवाय नमः' मंत्र का जाप करें.

3. काले कुत्ते को रोटी या बिस्किट खिलाएं और गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

इस उपाय से आपके व्यापार में वृद्धि होगी, सभी विघ्न-बाधाएं दूर होंगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

कर्क राशिफल, 5 अगस्त 2026 (Kark Rashifal Today)

बुधवार, 5 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रात 20:44:31 तक रहेगी, जिसके बाद कालाष्टमी (सप्तमी तिथि समाप्त होने पर काल भैरव पूजन) की विशेष तिथि लगेगी.

आज अश्विनी नक्षत्र रात 21:18:51 तक रहेगा. चंद्रमा आपकी अपनी राशि के स्वामी हैं और आज वे आपकी राशि से दशम भाव यानी कर्म, करियर और प्रतिष्ठा के भाव (मेष राशि) में गोचर करेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा.

आज शाम 17:28:30 तक शूल योग रहेगा. दोपहर 12:26:57 से 14:07:36 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा और आज कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं है. इसलिए कार्यक्षेत्र में कोई भी जल्दबाजी भरा निर्णय लेने से बचें.

करियर (Career)

कर्म भाव में चंद्रमा का गोचर आपके करियर और पेशेवर जीवन के लिए काफी अनुकूल रहेगा. दफ्तर में आपके काम की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलेगा.

अपनी प्रशासनिक और प्रबंधकीय क्षमता के बल पर आप कठिन कार्यों को भी निपटा लेंगे. हालांकि, शूल योग के कारण सहकर्मियों के साथ बातचीत करते समय अहंकार से बचें. दोपहर 12:26 से 14:07 बजे तक राहु काल के दौरान किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज़ या नए अनुबंध पर हस्ताक्षर न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन साख बढ़ाने और सरकारी या बड़े संस्थानों से जुड़े काम हल करने का है. नए व्यावसायिक विचार आपके मन में आ सकते हैं, जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होंगे.

यदि आप बिजनेस के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि बुधवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहता है. यदि उत्तर दिशा की ओर यात्रा अनिवार्य हो, तो घर से थोड़ा धनिया या तिल खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय मामलों में आज का दिन संतुलित रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता से आय के नए साधन बन सकते हैं. हालांकि, दोपहर 12:26 से 14:07 (राहु काल) और सुबह 07:24 से 09:05 (यमगण्ड काल) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय जोखिम या शेयर बाजार में जल्दबाजी में निवेश करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. पिता या घर के किसी वरिष्ठ सदस्य का मार्गदर्शन और आशीर्वाद आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता रहेगी. शाम को कालाष्टमी के शुभ प्रभाव के कारण परिवार संग किसी शिव मंदिर में दर्शन का विचार बन सकता है.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहेगा. आप ऊर्जावान और मानसिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे. हालांकि, काम के अधिक दबाव के कारण शाम को हल्की थकावट या कंधों में खिंचाव महसूस हो सकता है. पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं और हल्का व सात्विक भोजन लें.

कालाष्टमी विशेष उपाय

1. शाम को भगवान शिव या काल भैरव जी के सामने सरसों के तेल या तिल के तेल का दीपक जलाएं.

2. 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ कालभैरवाय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें.

3. काले कुत्ते को दूध, रोटी या बिस्किट खिलाएं.

इस उपाय से आपकी राशि स्वामी चंद्रमा को मजबूती मिलेगी, सभी अज्ञात भय व कार्यक्षेत्र की रुकावटें दूर होंगी और जीवन में समृद्धि आएगी.

सिंह राशिफल, 5 अगस्त 2026 (Singh Rashifal Today)

बुधवार, 5 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रात 20:44:31 तक रहेगी, जिसके तुरंत बाद कालाष्टमी (काल भैरव पूजन का पर्व) का प्रभाव शुरू हो जाएगा.

आज अश्विनी नक्षत्र रात 21:18:51 तक रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से नवम भाव यानी भाग्य, धर्म और लंबी यात्राओं के भाव (मेष राशि) में गोचर करेंगे.

आज शाम 17:28:30 तक शूल योग रहेगा, जिसके बाद गंड योग आरंभ होगा. दोपहर 12:26:57 से 14:07:36 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा. आज कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत में थोड़ा संयम रखें.

करियर (Career)

नवम भाव में चंद्रमा का गोचर आपके करियर के लिए भाग्य का पूरा साथ लेकर आया है. कार्यस्थल पर आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे और उच्च अधिकारियों से सराहना मिलेगी.

हालांकि, शाम 17:28 तक शूल योग के प्रभाव के कारण सहकर्मियों के साथ वैचारिक मतभेद से बचें. दोपहर 12:26 से 14:07 बजे तक राहु काल के दौरान किसी भी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत या अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन दूरस्थ संपर्कों और ऑनलाइन माध्यम से लाभ दिलाने वाला रहेगा. रुका हुआ धन वापस मिल सकता है. यदि आप व्यापार के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि बुधवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहता है. उत्तर दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से धनिया या तिल खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज भाग्य आपके पक्ष में रहेगा, जिससे आय के नए स्रोत बन सकते हैं. हालांकि, शूल योग और राहु काल (दोपहर 12:26 से 14:07) के दौरान किसी भी प्रकार के बड़े जोखिम भरे निवेश या शेयर बाजार में सट्टेबाजी से दूर रहें. कालाष्टमी का दिन होने के कारण किसी को बड़ा धन उधार देने से भी बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति और धार्मिक कार्यों के प्रति रुचि बढ़ेगी. पिता या घर के वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद आपको सही राह दिखाएगा. शाम के समय कालाष्टमी के पावन अवसर पर परिवार के साथ किसी शिव मंदिर या भैरव मंदिर जाने का योग बन सकता है, जिससे मानसिक शांति मिलेगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य और ऊर्जावान रहेगा. भाग्य भाव के चंद्रमा के कारण मानसिक रूप से आप काफी सकारात्मक महसूस करेंगे. लंबी यात्रा या अधिक भागदौड़ के कारण पैरों में हल्की थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम करें और पानी पीएं.

लकी नंबर: 1, 5

लकी कलर: सुनहरा, नारंगी, लाल

कालाष्टमी विशेष उपाय

1. संध्या के समय भगवान शिव या काल भैरव के मंदिर जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

2. 'ॐ कालभैरवाय नमः' मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें.

3. काले कुत्ते को भोजन या बिस्किट कराएं.

इस उपाय से आपके भाग्य की बाधाएं दूर होंगी, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी और सभी कार्य सुचारू रूप से संपन्न होंगे.

कन्या राशिफल, 5 अगस्त 2026 (Kanya Rashifal Today)

बुधवार, 5 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रात 20:44:31 तक रहेगी, जिसके बाद कालाष्टमी (काल भैरव पूजन) की विशेष तिथि लगेगी.

अश्विनी नक्षत्र रात 21:18:51 तक रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से अष्टम भाव यानी अनिश्चितता, अचानक बदलाव और शोध के भाव (मेष राशि) में गोचर करेंगे, जिससे दिन थोड़ा सावधानी और धैर्य से बिताने की सलाह दी जाती है.

आज शाम 17:28:30 तक शूल योग रहेगा, जिसके बाद गंड योग शुरू होगा. दोपहर 12:26:57 से 14:07:36 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा और आज कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं है. इसलिए महत्वपूर्ण कार्यों में बिल्कुल जल्दबाजी न करें.

करियर (Career)

करियर के लिहाज से आज का दिन थोड़ा संभलकर चलने का है. अष्टम चंद्रमा के कारण दफ्तर में अचानक काम का दबाव बढ़ सकता है या सहकर्मियों के साथ किसी मुद्दे पर विचारों में मतभेद हो सकता है.

दफ्तरी राजनीति से पूरी तरह दूर रहें और अपने काम पर फोकस रखें. रिसर्च, सीक्रेट प्रोजेक्ट्स या इंश्योरेंस क्षेत्र से जुड़े जातकों को अच्छा लाभ मिल सकता है. दोपहर 12:26 से 14:07 बजे तक राहु काल के दौरान करियर से जुड़ा कोई भी बड़ा या जल्दबाजी भरा निर्णय न लें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा. किसी पुरानी योजना या टैक्स/लीगल डॉक्युमेंट्स को लेकर सतर्कता बरतें. व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वियों से सावधान रहें. ध्यान दें कि बुधवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहता है. यदि उत्तर दिशा की यात्रा अनिवार्य हो, तो घर से धनिया या तिल खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय मामलों में आज विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है. अष्टम चंद्रमा और शूल योग के कारण अचानक अनपेक्षित खर्चे सामने आ सकते हैं.

दोपहर 12:26 से 14:07 (राहु काल) और सुबह 07:24 से 09:05 (यमगण्ड काल) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय निवेश न करें और सट्टेबाजी या शेयर बाजार के जोखिम भरे सौदों से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और छोटी-छोटी बातों को तूल न दें. जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें और उनके साथ बहस से बचें. शाम को कालाष्टमी की तिथि शुरू होने पर परिवार के साथ शिव या भैरव दर्शन करना आपके रिश्तों में शांति और सकारात्मकता लाएगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज पेट में गड़बड़ी, गैस या मानसिक थकावट महसूस हो सकती है. खान-पान में सात्विकता बनाए रखें और बासी या अत्यधिक मसालेदार भोजन से परहेज करें. पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं और तनाव से दूर रहने के लिए ध्यान लगाएं.

लकी नंबर: 5, 2

लकी कलर: हरा, पीला, क्रीम

कालाष्टमी विशेष उपाय

1. शाम के समय भगवान शिव या काल भैरव जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

2. 'ॐ कालभैरवाय नमः' और 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करें.

3. गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं और किसी काले कुत्ते को रोटी या बिस्किट खिलाएं.

इस उपाय से अष्टम चंद्रमा का दोष समाप्त होगा, गुप्त शत्रुओं व रुकावटों का नाश होगा और स्वास्थ्य में सुधार आएगा.

तुला राशिफल, 5 अगस्त 2026 (Tula Rashifal Today)

बुधवार, 5 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रात 20:44:31 तक रहेगी, जिसके बाद कालाष्टमी (सप्तमी तिथि समाप्त होने के बाद काल भैरव पूजन) की विशेष तिथि लगेगी.

अश्विनी नक्षत्र रात 21:18:51 तक रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से सप्तम भाव यानी विवाह, जीवनसाथी, साझेदारी (Partnership) और व्यापार के भाव (मेष राशि) में गोचर करेंगे, जिससे व्यापारिक और व्यक्तिगत जीवन में नए अवसर मिलेंगे.

आज शाम 17:28:30 तक शूल योग रहेगा. दोपहर 12:26:57 से 14:07:36 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा और आज कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं है. इसलिए महत्वपूर्ण फैसलों में जल्दबाजी न करें.

करियर (Career)

करियर और कार्यक्षेत्र के लिहाज से आज का दिन काफी सकारात्मक रहेगा. सप्तम भाव में चंद्रमा के गोचर से टीमवर्क और नेटवर्किंग बहुत मजबूत होगी. सहकर्मियों के साथ आपका तालमेल बेहतर रहेगा और नए प्रोजेक्ट्स में सफलता मिलेगी.

हालांकि, शूल योग के कारण बातचीत में विनम्रता बनाए रखें ताकि किसी से गलतफहमी न हो. दोपहर 12:26 से 14:07 बजे तक राहु काल के दौरान किसी नए अनुबंध (Contract) पर हस्ताक्षर न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों और पार्टनरशिप में काम करने वाले लोगों के लिए आज का दिन विशेष लाभदायक रहेगा. नए क्लाइंट्स आपके साथ जुड़ सकते हैं और व्यापार में विस्तार की योजनाएं बनेंगी.

यदि आप बिजनेस के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि बुधवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहता है. उत्तर दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से धनिया या तिल खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन सुदृढ़ रहेगा. सुविचारित योजनाओं और व्यावसायिक लाभ से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. हालांकि, दोपहर 12:26 से 14:07 (राहु काल) और सुबह 07:24 से 09:05 (यमगण्ड काल) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय जोखिम या जल्दबाजी में निवेश करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से आज का दिन बहुत सुंदर रहेगा. सप्तम चंद्रमा जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और प्रेम को बढ़ाएगा. जीवनसाथी की सलाह से आपको किसी महत्वपूर्ण मामले में बड़ा लाभ मिल सकता है.

शाम को कालाष्टमी तिथि शुरू होने पर परिवार या जीवनसाथी के साथ किसी शिव या भैरव मंदिर में दर्शन करना आपके घर में खुशहाली लाएगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन अनुकूल रहेगा. आप मानसिक रूप से शांत, खुश और ऊर्जावान महसूस करेंगे. दिनभर प्रचुर मात्रा में पानी पीएं, सात्विक आहार लें और शाम को ध्यान व योग के लिए थोड़ा समय निकालें.

लकी नंबर: 6, 2

लकी कलर: सफेद, चमकीला गुलाबी, हल्का नीला

कालाष्टमी विशेष उपाय

1. शाम को भगवान शिव या काल भैरव जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

2. 'ॐ कालभैरवाय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें.

3. किसी काले कुत्ते को रोटी या बिस्किट खिलाएं.

इस उपाय से आपके व्यापार में आ रही रुकावटें दूर होंगी, शत्रुओं पर विजय मिलेगी और दांपत्य जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहेगी.

वृश्चिक राशिफल, 5 अगस्त 2026 (Vrischika Rashifal Today)

बुधवार, 5 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रात 20:44:31 तक रहेगी, जिसके बाद कालाष्टमी (सप्तमी तिथि समाप्त होने पर काल भैरव पूजन) की विशेष तिथि लगेगी. आज अश्विनी नक्षत्र रात 21:18:51 तक रहेगा.

चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव यानी रोग, ऋण, शत्रु, प्रतियोगिता और दैनिक दिनचर्या के भाव (मेष राशि) में गोचर करेंगे, जिससे आप अपने विरोधियों पर भारी पड़ेंगे.

आज शाम 17:28:30 तक शूल योग रहेगा. दोपहर 12:26:57 से 14:07:36 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा और आज कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं है. इसलिए महत्वपूर्ण कार्यों को संयम और सावधानी के साथ निपटाएं.

करियर (Career)

करियर के दृष्टिकोण से आज का दिन मेहनत और लगन से सफलता पाने का है. छठे भाव में चंद्रमा के गोचर से दफ्तर में आपकी कार्यकुशलता और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी. आपके प्रतिस्पर्धी और विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे.

हालांकि, शाम तक शूल योग का प्रभाव रहने के कारण सहकर्मियों या वरिष्ठों से बातचीत में थोड़ा संयम रखें और विवादों से दूर रहें. दोपहर 12:26 से 14:07 बजे तक राहु काल के दौरान किसी भी नई डील या प्रोजेक्ट की शुरुआत न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन पेंडिंग कार्यों को पूरा करने और मार्केट में अपनी स्थिति मजबूत करने का है. कानूनी या कागजी मामलों में सफलता मिलने के योग हैं.

यदि आप बिजनेस के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि बुधवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहता है. यदि उत्तर दिशा की ओर यात्रा अनिवार्य हो, तो घर से थोड़ा धनिया या तिल खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय मामलों में आज सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है. छठे भाव का चंद्रमा रुके हुए पैसे निकालने में मदद करेगा, लेकिन अनियोजित खर्चे भी बढ़ा सकता है.

दोपहर 12:26 से 14:07 (राहु काल) और सुबह 07:24 से 09:05 (यमगण्ड काल) के दौरान किसी भी प्रकार का नया जोखिम भरा बड़ा निवेश न करें. कालाष्टमी के कारण किसी को भी बड़ा कर्ज या उधार देने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा. बातचीत के दौरान अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और क्रोध से बचें. जीवनसाथी का सहयोग आपको मानसिक संबल देगा. शाम को कालाष्टमी तिथि शुरू होने पर परिवार के साथ शिव या भैरव मंदिर में दर्शन करना आपके घर-परिवार में आत्मीयता और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाएगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है. छठे भाव के चंद्रमा और शूल योग के प्रभाव से पेट से जुड़ी संवेदनशीलता, एसिडिटी या शारीरिक थकान हो सकती है. काम के बीच में आराम जरूर लें, हल्का व सात्विक भोजन ग्रहण करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं.

लकी नंबर: 9, 1

लकी कलर: लाल, केसरिया, गहरा पीला

कालाष्टमी विशेष उपाय

1. शाम को भगवान शिव या काल भैरव जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

2. 'ॐ कालभैरवाय नमः' या 'ॐ हं हनुमते नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें.

3. किसी काले कुत्ते को रोटी या बिस्किट खिलाएं.

इस उपाय से आपके गुप्त शत्रुओं और बीमारियों का नाश होगा, कोर्ट-कचहरी व कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी और सभी विघ्न-बाधाएं दूर होंगी.

धनु राशिफल, 5 अगस्त 2026 (Dhanu Rashifal Today)

बुधवार, 5 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रात 20:44:31 तक रहेगी, जिसके बाद कालाष्टमी (सप्तमी समाप्त होने पर काल भैरव पूजन) की विशेष तिथि लगेगी. अश्विनी नक्षत्र रात 21:18:51 तक रहेगा.

चंद्रमा आज आपकी राशि से पंचम भाव यानी बुद्धि, विद्या, संतान, प्रेम और निर्णय क्षमता के भाव (मेष राशि) में गोचर करेंगे, जिससे आपकी बौद्धिक क्षमता और कार्यकुशलता में वृद्धि होगी.

आज शाम 17:28:30 तक शूल योग रहेगा. दोपहर 12:26:57 से 14:07:36 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा और आज कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं है. इसलिए महत्वपूर्ण फैसलों में जल्दबाजी से बचें.

करियर (Career)

करियर के लिहाज से आज का दिन अपनी सूझबूझ और रचनात्मकता के बल पर सफलता पाने का है. पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर आपको नए और लीक से हटकर विचार देगा, जिनकी ऑफिस में प्रशंसा होगी.

हालांकि, शाम तक शूल योग के प्रभाव से सहकर्मियों या वरिष्ठों के साथ किसी विषय पर बहस से बचें. दोपहर 12:26 से 14:07 बजे तक राहु काल के दौरान करियर से जुड़ा कोई भी जल्दबाजी भरा निर्णय न लें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन रणनीतिक योजनाएं बनाने और नए प्रोजेक्ट्स की रूपरेखा तैयार करने का है. आपकी निर्णय क्षमता सटीक रहेगी, जिससे सौदों में बढ़त मिलेगी.

यदि आप बिजनेस के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि बुधवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहता है. यदि उत्तर दिशा की ओर यात्रा अनिवार्य हो, तो घर से थोड़ा धनिया या तिल खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन सोच-समझकर और कैलकुलेटेड निवेश के लिए अनुकूल रहेगा. शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में जल्दबाजी में बड़ा दांव न लगाएं. दोपहर 12:26 से 14:07 (राहु काल) और सुबह 07:24 से 09:05 (यमगण्ड काल) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय जोखिम लेने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में आज सुख-शांति बनी रहेगी. संतान पक्ष की ओर से कोई अच्छी खबर मिल सकती है या उनकी प्रगति देखकर मन प्रसन्न रहेगा. लव लाइफ में मधुरता बनी रहेगी.

शाम को कालाष्टमी तिथि शुरू होने पर परिवार के साथ शिव या भैरव मंदिर में दर्शन करना आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा और सामंजस्य बढ़ाएगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन सामान्य और अच्छा रहेगा. आप मानसिक रूप से काफी हल्का और खुशमिजाज महसूस करेंगे. हालांकि, पेट की संवेदनशीलता से बचने के लिए बाहर के भोजन से परहेज करें, प्रचुर मात्रा में पानी पीएं और अपनी दिनचर्या में प्राणायाम को शामिल करें.

लकी नंबर: 3, 1

लकी कलर: पीला, केसरिया, लाल

कालाष्टमी विशेष उपाय

1. शाम के समय भगवान शिव या काल भैरव जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

2. 'ॐ कालभैरवाय नमः' या 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें.

3. किसी काले कुत्ते को रोटी या बिस्किट खिलाएं.

इस उपाय से आपके ज्ञान व निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी, सभी गुप्त शत्रुओं व रुकावटों का नाश होगा और जीवन में सुख-समृद्धि आएगी.

मकर राशिफल, 5 अगस्त 2026 (Makar Rashifal Today)

बुधवार, 5 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रात 20:44:31 तक रहेगी, जिसके बाद कालाष्टमी (सप्तमी समाप्त होने पर काल भैरव पूजन) की विशेष तिथि लगेगी.

अश्विनी नक्षत्र रात 21:18:51 तक रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से चतुर्थ भाव यानी सुख, माता, वाहन, संपत्ति और मानसिक शांति के भाव (मेष राशि) में गोचर करेंगे, जिससे घरेलू मामलों में आपका ध्यान अधिक रहेगा.

आज शाम 17:28:30 तक शूल योग रहेगा. दोपहर 12:26:57 से 14:07:36 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा और आज कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं है. इसलिए प्रॉपर्टी या बड़े फैसलों में जल्दबाजी न करें.

करियर (Career)

करियर और कार्यक्षेत्र के लिहाज से आज का दिन मिला-जुला रहेगा. चतुर्थ भाव का चंद्रमा काम के सिलसिले में थोड़ा मानसिक तनाव या भागदौड़ दे सकता है. ऑफिस में काम का बोझ महसूस हो सकता है.

शूल योग के कारण सहकर्मियों या सीनियर्स के साथ बात करते समय संयम रखें और विवादों से दूर रहें. दोपहर 12:26 से 14:07 बजे तक राहु काल के दौरान करियर से जुड़ा कोई भी नया अनुबंध (Contract) या बड़ा फैसला न लें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन अपनी पुरानी रणनीतियों को मजबूत करने का है. प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल या निर्माण सामग्री (Construction) से जुड़े कारोबारियों को अच्छा लाभ मिल सकता है.

यदि आप बिजनेस के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि बुधवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहता है. यदि उत्तर दिशा की ओर यात्रा अनिवार्य हो, तो घर से थोड़ा धनिया या तिल खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय मामलों में आज का दिन सतर्कता और समझदारी से चलने का है. घर या वाहन की मरम्मत/साझा संपत्ति पर कुछ खर्चे हो सकते हैं. अचल संपत्ति या लंबी अवधि (Long-term) के निवेश की योजना बना रहे हैं, तो कागजातों को ध्यान से पढ़ें.

दोपहर 12:26 से 14:07 (राहु काल) और सुबह 07:24 से 09:05 (यमगण्ड काल) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय जोखिम लेने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनाए रखने के लिए धैर्य से काम लें. माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और उनकी भावनाओं का सम्मान करें. जीवनसाथी के साथ संवाद बनाए रखें ताकि कोई गलतफहमी न पैदा हो.

शाम को कालाष्टमी की तिथि शुरू होने पर परिवार के साथ शिव या काल भैरव मंदिर में दर्शन करना आपके घर में सुख और शांति लाएगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज सीने में जकड़न, एसिडिटी या मानसिक बेचैनी महसूस हो सकती है. काम के बीच में आराम जरूर लें, खान-पान में सात्विकता बनाए रखें, पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं और तनाव दूर करने के लिए प्राणायाम का सहारा लें.

लकी नंबर: 8, 1

लकी कलर: गहरा नीला, काला, लाल

कालाष्टमी विशेष उपाय

1. शाम को भगवान शिव या काल भैरव जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

2. 'ॐ कालभैरवाय नमः' और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें.

3. किसी काले कुत्ते को रोटी, बिस्किट या सरसों के तेल से चुपड़ी रोटी खिलाएं.

इस उपाय से आपके चतुर्थ चंद्र का अशुभ प्रभाव समाप्त होगा, मानसिक तनाव दूर होगा, घरेलू कलह शांत होगी और कार्यों में आ रही रुकावटें खत्म होंगी.

कुंभ राशिफल, 5 अगस्त 2026 (Kumbh Rashifal Today)

बुधवार, 5 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रात 20:44:31 तक रहेगी, जिसके बाद कालाष्टमी (सप्तमी समाप्त होने पर काल भैरव पूजन) की विशेष तिथि लगेगी.

अश्विनी नक्षत्र रात 21:18:51 तक रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से तृतीय भाव यानी पराक्रम, साहस, छोटे भाई-बहनों और कम्यूनिकेशन के भाव (मेष राशि) में गोचर करेंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास और प्रभाव बढ़ेगा.

आज शाम 17:28:30 तक शूल योग रहेगा. दोपहर 12:26:57 से 14:07:36 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा और आज कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं है. इसलिए महत्वपूर्ण सौदों व यात्राओं में जल्दबाजी न करें.

करियर (Career)

करियर के लिहाज से आज का दिन आपके पराक्रम और साहस में वृद्धि का है. तृतीय भाव का चंद्रमा आपको कठिन से कठिन कार्यों को अपनी सूझबूझ से सुलझाने का बल देगा. मीटिंग्स, प्रेजेंटेशन और संवाद में आपकी बात का प्रभाव दिखेगा.

हालांकि, शाम तक शूल योग के प्रभाव के कारण सहकर्मियों के साथ बातचीत में अत्यधिक आक्रामक होने से बचें. दोपहर 12:26 से 14:07 बजे तक राहु काल के दौरान करियर से जुड़ा कोई भी बड़ा नया फैसला लेने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन मार्केटिंग, नेटवर्किंग और नई व्यावसायिक रणनीतियों पर काम करने का है. छोटी दूरी की व्यापारिक यात्राएं नए अवसर दिला सकती हैं.

यदि आप बिजनेस के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि बुधवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहता है. उत्तर दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा धनिया या तिल खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज आपके प्रयासों से लाभ के योग बनेंगे. नेटवर्किंग या संपर्कों के माध्यम से आर्थिक फायदा मिल सकता है. हालांकि, शाम 12:26 से 14:07 (राहु काल) और सुबह 07:24 से 09:05 (यमगण्ड काल) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय जोखिम लेने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में छोटे भाई-बहनों के साथ संबंध मजबूत होंगे और उनका सहयोग प्राप्त होगा. जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल बेहतर रहेगा. शाम को कालाष्टमी तिथि शुरू होने पर परिवार के साथ शिव या काल भैरव मंदिर में दर्शन करना आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा और सौहार्द बढ़ाएगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन अनुकूल रहेगा. आप खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे. अपनी दिनचर्या में योगाभ्यास और प्राणायाम को शामिल रखें, पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं और संतुलित आहार लें.

लकी नंबर: 8, 5

लकी कलर: गहरा नीला, आसमान, हरा

कालाष्टमी विशेष उपाय

1. शाम के समय भगवान शिव या काल भैरव जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

2. 'ॐ कालभैरवाय नमः' और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें.

3. किसी काले कुत्ते को रोटी, बिस्किट या सरसों के तेल से चुपड़ी रोटी खिलाएं.

इस उपाय से आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, गुप्त शत्रुओं का नाश होगा और जीवन की सभी रुकावटें दूर होंगी.

मीन राशिफल, 5 अगस्त 2026 (Meen Rashifal Today)

बुधवार, 5 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रात 20:44:31 तक रहेगी, जिसके बाद कालाष्टमी (सप्तमी तिथि समाप्त होने पर काल भैरव पूजन) की विशेष तिथि लगेगी.

आज अश्विनी नक्षत्र रात 21:18:51 तक रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से द्वितीय भाव यानी धन, संपत्ति, कुटुंब और वाणी के भाव (मेष राशि) में गोचर करेंगे, जिससे आर्थिक मामलों और पारिवारिक बातचीत में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी.

आज शाम 17:28:30 तक शूल योग रहेगा. दोपहर 12:26:57 से 14:07:36 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा और आज कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं है. इसलिए धन से जुड़े बड़े फैसलों में विशेष सावधानी रखें.

करियर (Career)

द्वितीय भाव में चंद्रमा के गोचर से आज आपकी वाणी और संवाद शैली का प्रभाव दफ्तर में दिखेगा. प्रेजेंटेशन, बैठकों और क्लाइंट्स के साथ बातचीत में आप अपनी बात प्रभावी ढंग से रख पाएंगे.

हालांकि, शूल योग के कारण सहकर्मियों के साथ तीखी बहस से बचें. कार्यक्षेत्र में विनम्रता बनाए रखना आपके पक्ष में रहेगा. दोपहर 12:26 से 14:07 बजे तक राहु काल के दौरान करियर से जुड़ा कोई भी नया समझौता या अनुबंध (Contract) न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन आर्थिक दृष्टिकोण से लाभप्रद रहेगा. ग्राहकों के साथ बेहतर संबंध और पुराने अटके भुगतान मिलने से कारोबार में गति आएगी.

यदि आप बिजनेस के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि बुधवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहता है. उत्तर दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा धनिया या तिल खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय मामलों में आज बचत और संचय (Savings) पर आपका विशेष जोर रहेगा. आय के नए स्रोत बन सकते हैं, लेकिन पारिवारिक जरूरतों पर कुछ अनपेक्षित खर्च भी हो सकते हैं.

दोपहर 12:26 से 14:07 (राहु काल) और सुबह 07:24 से 09:05 (यमगण्ड काल) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय जोखिम या जल्दबाजी में बड़ा निवेश करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में परिजनों का सहयोग मिलेगा और कुटुंब में आत्मीयता बढ़ेगी. अपनी मीठी वाणी से आप घर के माहौल को सुखद बना सकते हैं. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा.

शाम को कालाष्टमी तिथि शुरू होने पर परिवार के साथ शिव या काल भैरव मंदिर में दर्शन करना आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति लाएगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन सामान्य रहेगा. हालांकि, द्वितीय भाव का चंद्रमा गले या दांतों में हल्की संवेदनशीलता दे सकता है. अत्यधिक ठंडा या मसालेदार भोजन खाने से परहेज करें, प्रचुर मात्रा में पानी पीएं और ध्यान व प्राणायाम से स्वयं को ऊर्जावान बनाए रखें.

लकी नंबर: 3, 2

लकी कलर: पीला, केसरिया, सफेद

कालाष्टमी विशेष उपाय

1. शाम को भगवान शिव या काल भैरव जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

2. 'ॐ कालभैरवाय नमः' और 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें.

3. किसी काले कुत्ते को रोटी, बिस्किट या दूध दें.

इस उपाय से आपकी धन-संपत्ति में वृद्धि होगी, वाणी दोष दूर होगा और जीवन की सभी विघ्न-बाधाएं शांत होंगी.

5 अगस्त 2026 के पंचांग और राशिफल से जुड़े FAQ

1. 5 अगस्त 2026 को कौन सी तिथि और विशेष पर्व है?

5 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रात 20:44:31 तक है, जिसके समाप्त होते ही 'कालाष्टमी' का विशेष पूजन मुहूर्त शुरू होगा. यह दिन काल भैरव जी और भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित है.

2. आज चंद्रमा किस राशि में और कौन से नक्षत्र में रहेंगे?

आज चंद्रमा दिनभर मेष राशि (प्रथम भाव) में संचार करेंगे और रात 21:18:51 तक अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

3. 5 अगस्त 2026 को राहु काल और यमगण्ड काल का समय क्या है?

आज दोपहर 12:26:57 से 14:07:36 तक राहु काल और सुबह 07:24:59 से 09:05:38 तक यमगण्ड काल रहेगा. इन समय अवधियों में नया कार्य शुरू करने या बड़ा वित्तीय लेन-देन करने से बचना चाहिए.

4. क्या आज 5 अगस्त 2026 को कोई अभिजीत मुहूर्त है?

नहीं, पंचांग के अनुसार बुधवार, 5 अगस्त 2026 को कोई भी अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है. किसी भी शुभ कार्य के लिए चौघड़िया या शुभ लग्न का ध्यान रखें.

5. बुधवार, 5 अगस्त 2026 को किस दिशा में दिशा शूल रहेगा?

बुधवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहता है. आज उत्तर दिशा की यात्रा करने से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा धनिया या तिल खाकर ही प्रस्थान करें.

6. कालाष्टमी पर कौन-सा उपाय करने से सभी संकट दूर होते हैं?

शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जलाकर 'ॐ कालभैरवाय नमः' मंत्र का जाप करें और किसी काले कुत्ते को रोटी या बिस्किट खिलाएं. इससे राहू-केतु के दोष शांत होते हैं, गुप्त शत्रुओं का नाश होता है और अड़चनें दूर होती हैं.

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