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दिल्ली में आज भी जारी रहेगा बारिश का सिलसिला, जानें IMD का अपडेट

Delhi Weather Today: आज बुधवार (5 अगस्त) को आसमान में बादल छाये रहेंगे. सुबह से दोपहर के बीच कुछ इलाकों में हल्की से हल्की और कुछ जगहों पर मध्यम स्तर की बाारिश का अनुमान है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 05 Aug 2026 06:57 AM (IST)
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दिल्ली-एनसीआर के कुछ इलाकों में बारिश हुई, जिससे उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली. वहीं, कई इलाकों में मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की गई. भारतीय मौसम विभाग के (IMD) के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर के अधिकतम तापमान में अगले सात दिनों तक किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है. बारिश के कारण दिल्ली में ट्रैफिक पर भी असर देखने को मिला है. वहीं, निचले इलाकों और सड़कों पर जलभराव की समस्या भी देखने को मिली है. 

IMD के अनुसार, मंगलवार (4 अगस्त) को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.5 डिग्री अधिक है. वहीं, अधिकतम तापमान करीब 33.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.7 डिग्री सेल्सियस कम था.  

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पिछले 24 घंटों में गिरा तापमान

पिछले 24 घंटों की बात करें तो दिन के समय में कहीं हल्की से हल्की तो कहीं मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की गई है. इस दौरान कुछ इलाकों में गरज-चमक, बिजली कड़कने के साथ बारिश दर्ज की गई है. पिछले 24 घंटों में दिल्ली में न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट आई है. पिछले 24 घंटों में दिल्ली में न्यूनतम तापमान 25-27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31-33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. इस दौरान दिल्ली में दक्षिण-पूर्वी हवाएं चलीं, जिनकी गति 15-20 किमी/घंटा रही.  इस दौरान नमी का अधिकतम स्तर 100 प्रतिशत और न्यूनतम स्तर 76 प्रतिशत रहा.

दिल्ली में कहां कितनी हुई बारिश

भारतीय मौसम विभाग के (IMD) के अनुसार, मंगलवार को सुबह 8.30 बजे से शाम 5.30 बजे के बीच अयानगर में सबसे अधिक 23.6 मिमी बारिश दर्ज की गई. सुबह 8:30 बजे तक के 24 घंटे के आंकड़ों के अनुसार, अयानगर में ही सबसे अधिक 49.3 मिमी दर्ज की गई. इसके बाद सफदरजंग में 9.4 मिमी, पालम में 8.1 मिमी, लोधी रोड में 3.7 मिमी और रिज में 1.5 मिमी बारिश दर्ज हुई है.  

आज कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम?

विभाग के अऩुसार, आज बुधवार (5 अगस्त) को आसमान में बादल छाये रहेंगे. सुबह से दोपहर के बीच कुछ इलाकों में हल्की से हल्की और कुछ जगहों पर मध्यम स्तर की बाारिश का अनुमान है. इसके बाद रात के समय भी बारिश का आक और दौर आने की संभावना है. आज अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23-25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. विभाग का पूर्वानुमान है कि 6 अगस्त से 10 अगस्त के बीच शहर में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. विभाग ने आज दिल्ली के लिए योलो अलर्ट जारी किया है. 

IMD की अपील

IMD ने गुरुवार (6 अगस्त) के लिए दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पूर्वी उत्तर प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया है. वहीं, विभाग ने बारिश के स्तर को देखते हुए लोगों से अपील की है कि घर से निकलने से पहले पहले अपने मार्ग पर यातायात जाम चेक कर लें. प्रशासन और पुलिस द्वारा जारी सलाहों का पालन करें और ऐसे इलाकों में जाने से बचें जहां अक्सर जलभराव की समस्या रहती है. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 05 Aug 2026 06:57 AM (IST)
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Aaj Ka Mausam IMD RAIN DELHI NEWS WEATHER UPDATE DELHI WEATHER UPDATE
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