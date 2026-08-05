अहंकार इंसान को सत्य सुनने और समझने से रोक देता है. जो समय रहते अच्छे लोगों की सलाह स्वीकार कर लेता है, वह बड़े संकटों से बच जाता है. दुर्योधन ने ऋषियों की बात नहीं मानी, इसलिए उसका घमंड ही उसके पतन का कारण बना. विनम्रता, विवेक और धर्म का मार्ग ही अंततः सच्ची विजय दिलाता है.