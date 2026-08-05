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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोMahabharat: महर्षि मैत्रेय की चेतावनी: दुर्योधन का अहंकार बना विनाश का कारण

Mahabharat: महर्षि मैत्रेय की चेतावनी: दुर्योधन का अहंकार बना विनाश का कारण

Mahabharat: वनपर्व में महर्षि मैत्रेय ने दुर्योधन को पांडवों से शांति करने की सलाह दी, लेकिन अहंकार में उसने ऋषि का अपमान कर दिया. यही घमंड आगे चलकर कुरुक्षेत्र के महाविनाश का बड़ा कारण बना.

Written By : अणिमा शुक्ला  | Updated at : 05 Aug 2026 06:05 AM (IST)
Mahabharat: वनपर्व में महर्षि मैत्रेय ने दुर्योधन को पांडवों से शांति करने की सलाह दी, लेकिन अहंकार में उसने ऋषि का अपमान कर दिया. यही घमंड आगे चलकर कुरुक्षेत्र के महाविनाश का बड़ा कारण बना.

महाभारत कथा

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महर्षि मैत्रेय हस्तिनापुर पहुंचकर धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि पांडवों के साथ न्याय और शांति का मार्ग ही सबसे उचित है. वे बताते हैं कि द्वेष और अहंकार किसी भी राजवंश को विनाश की ओर ले जाते हैं. यदि समय रहते सही निर्णय लिया जाए, तो परिवार और राज्य दोनों सुरक्षित रह सकते हैं.
महर्षि मैत्रेय हस्तिनापुर पहुंचकर धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि पांडवों के साथ न्याय और शांति का मार्ग ही सबसे उचित है. वे बताते हैं कि द्वेष और अहंकार किसी भी राजवंश को विनाश की ओर ले जाते हैं. यदि समय रहते सही निर्णय लिया जाए, तो परिवार और राज्य दोनों सुरक्षित रह सकते हैं.
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धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति अत्यधिक मोह में बंधे दिखाई देते हैं. महर्षि मैत्रेय उन्हें समझाते हैं कि राजा का धर्म केवल पुत्र का पक्ष लेना नहीं, बल्कि पूरे राज्य के हित में निष्पक्ष निर्णय करना है. अन्याय का साथ देना अंत में स्वयं के लिए भी संकट का कारण बनता है.
धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति अत्यधिक मोह में बंधे दिखाई देते हैं. महर्षि मैत्रेय उन्हें समझाते हैं कि राजा का धर्म केवल पुत्र का पक्ष लेना नहीं, बल्कि पूरे राज्य के हित में निष्पक्ष निर्णय करना है. अन्याय का साथ देना अंत में स्वयं के लिए भी संकट का कारण बनता है.
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महर्षि मैत्रेय दुर्योधन को समझाते हैं कि पांडवों से वैर छोड़कर प्रेम और मेल-मिलाप का मार्ग अपनाना ही बुद्धिमानी है. वे बताते हैं कि पांडव शक्तिशाली होने के साथ धर्मपरायण भी हैं. यदि अहंकार त्याग दिया जाए, तो भविष्य का बड़ा संकट टल सकता है.
महर्षि मैत्रेय दुर्योधन को समझाते हैं कि पांडवों से वैर छोड़कर प्रेम और मेल-मिलाप का मार्ग अपनाना ही बुद्धिमानी है. वे बताते हैं कि पांडव शक्तिशाली होने के साथ धर्मपरायण भी हैं. यदि अहंकार त्याग दिया जाए, तो भविष्य का बड़ा संकट टल सकता है.
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दुर्योधन महर्षि मैत्रेय की सीख को गंभीरता से नहीं लेता. वह उनके सामने अहंकारपूर्ण व्यवहार करता है और उनकी बातों का सम्मान नहीं करता. ऋषि समझ जाते हैं कि जब विवेक पर घमंड हावी हो जाए, तब अच्छे से अच्छा उपदेश भी असर नहीं कर पाता.
दुर्योधन महर्षि मैत्रेय की सीख को गंभीरता से नहीं लेता. वह उनके सामने अहंकारपूर्ण व्यवहार करता है और उनकी बातों का सम्मान नहीं करता. ऋषि समझ जाते हैं कि जब विवेक पर घमंड हावी हो जाए, तब अच्छे से अच्छा उपदेश भी असर नहीं कर पाता.
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महर्षि मैत्रेय दुर्योधन के अभिमान से दुखी होकर उसे चेतावनी देते हैं कि अगर वह धर्म का मार्ग नहीं अपनाएगा, तो भविष्य में भीमसेन की गदा उसके इसी अहंकार का अंत करेगी. यह केवल श्राप नहीं, बल्कि अधर्म के निश्चित परिणाम की घोषणा थी.
महर्षि मैत्रेय दुर्योधन के अभिमान से दुखी होकर उसे चेतावनी देते हैं कि अगर वह धर्म का मार्ग नहीं अपनाएगा, तो भविष्य में भीमसेन की गदा उसके इसी अहंकार का अंत करेगी. यह केवल श्राप नहीं, बल्कि अधर्म के निश्चित परिणाम की घोषणा थी.
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दुर्योधन के अनुचित व्यवहार से धृतराष्ट्र चिंतित हो उठते हैं. वे समझ जाते हैं कि पुत्र का अभिमान पूरे कुरुवंश के लिए भारी पड़ सकता है. वे महर्षि से क्षमा की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उन्हें भविष्य में आने वाले विनाश की आहट सुनाई देने लगती है.
दुर्योधन के अनुचित व्यवहार से धृतराष्ट्र चिंतित हो उठते हैं. वे समझ जाते हैं कि पुत्र का अभिमान पूरे कुरुवंश के लिए भारी पड़ सकता है. वे महर्षि से क्षमा की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उन्हें भविष्य में आने वाले विनाश की आहट सुनाई देने लगती है.
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महर्षि मैत्रेय बताते हैं कि अगर दुर्योधन अपने व्यवहार में परिवर्तन कर पांडवों से संधि कर ले, तो संकट टल सकता है. लेकिन अगर वह हठ और अहंकार पर अड़ा रहा, तो युद्ध निश्चित होगा. मनुष्य का भविष्य उसके कर्म और निर्णय ही तय करते हैं.
महर्षि मैत्रेय बताते हैं कि अगर दुर्योधन अपने व्यवहार में परिवर्तन कर पांडवों से संधि कर ले, तो संकट टल सकता है. लेकिन अगर वह हठ और अहंकार पर अड़ा रहा, तो युद्ध निश्चित होगा. मनुष्य का भविष्य उसके कर्म और निर्णय ही तय करते हैं.
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अहंकार इंसान को सत्य सुनने और समझने से रोक देता है. जो समय रहते अच्छे लोगों की सलाह स्वीकार कर लेता है, वह बड़े संकटों से बच जाता है. दुर्योधन ने ऋषियों की बात नहीं मानी, इसलिए उसका घमंड ही उसके पतन का कारण बना. विनम्रता, विवेक और धर्म का मार्ग ही अंततः सच्ची विजय दिलाता है.
अहंकार इंसान को सत्य सुनने और समझने से रोक देता है. जो समय रहते अच्छे लोगों की सलाह स्वीकार कर लेता है, वह बड़े संकटों से बच जाता है. दुर्योधन ने ऋषियों की बात नहीं मानी, इसलिए उसका घमंड ही उसके पतन का कारण बना. विनम्रता, विवेक और धर्म का मार्ग ही अंततः सच्ची विजय दिलाता है.
Published at : 05 Aug 2026 06:05 AM (IST)
Tags :
Mahabharat Katha Pandav Mahabharat Maharshi Maitreya

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