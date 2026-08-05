'इमोशनल साइड नहीं दिखाना चाहता था', 'लॉक अप 2' से एविक्शन के बाद बोले हर्षद चोपड़ा

'लॉक अप: सच या सजा' अब अपने फिनाले में पहुंच चुका है. वहीं इस शो के पहले फाइनलिस्ट हर्षद चोपड़ा थे. हालांकि शो के आखिरी एपिसोड में, उन्होंने फिनाले में अपनी जगह छोड़ने और उनकी जगह शिवांगी जोशी को फाइनलिस्ट बनने देने का फैसला करके सभी को हैरान कर दिया. हर्षद ने खुद शो से बाहर होने का फैसला किया, जबकि बाकी कंटेस्टेंट्स ने उन्हें ऐसा न करने के लिए कहा था. अब, शो से बाहर आने के बाद अपनी पहली बातचीत में, एक्टर ने तेजस्वी प्रकाश से 'लॉक अप: सच या सजा' में अपनी जर्नी के बारे में बात की.

अपना इमोशनल साइड नहीं दिखाना चाहते थे हर्षद

जब तेजस्वी ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हर्षद इतनी जल्दी शो से बाहर हो जाएंगे, तो एक्टर ने कहा, "मेरा गेम असल में कोई गेम नहीं था. मुझे लगा कि यह ऐसा शो है जहाँ आपको बस वैसा ही रहना है जैसे आप असल जिंदगी में हैं. मुझे इस बात की चिंता नहीं थी कि लोग क्या सोचेंगे. बस एक ही पहलू था जो मैं दिखाना नहीं चाहता था मेरा इमोशनल साइड."

हर्षद शो में शिवांगी की ढाल बन गए थे?

तेजस्वी ने कहा कि एक्टर शो में बहुत रोए, और ऐसा कई बार हुआ, ये सुनकर हर्षद हंसने लगे. उन्होंने आगे कहा कि शो में हर्षद अपना गेम खेलते हुए नहीं दिखे, बल्कि किसी और (शिवांगी जोशी) के लिए ढाल बन गए. इस पर हर्षद ने जवाब दिया, "क्योंकि हम कुछ समय से दोस्त रहे हैं और जब हम ऐसी स्थिति में पहुंचे जहाँ 15-16 लोग थे... और हालात मुश्किल थे क्योंकि खाना कम था, तो अपने आप ही स्थिति ऐसी बन गई कि हमने आगे के बारे में सोचा ही नहीं."

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शो में कैसी रही हर्षद की जर्नी?

'लॉक अप 2' के प्रीमियर के दौरान, होस्ट फराह खान और रितेश देशमुख ने हर्षद चोपड़ा से पूछा था कि उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को हमेशा लोगों की नजरों से दूर क्यों रखा है? रितेश ने कहा कि टेलीविजन इंडस्ट्री में दो दशक से ज्यादा समय बिताने के बावजूद, फैंस उनके काम के अलावा उनके बारे में बहुत कम जानते हैं.

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इस सवाल का जवाब देते हुए, हर्षद ने अपनी लाइफ के एक दुखद पहलू के बारे में बात की, जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी सबके सामने बात नहीं की थी. उन्होंने कहा, "मेरे फैंस शिकायत करते थे कि मेरे बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं हमेशा से ऐसा नहीं था, जब मैं इंडस्ट्री में आया था, तब मैं लोगों से घुल-मिलकर रहता था. साल 2010 में मैंने एक ही समय पर अपने दोस्त और अपनी गर्लफ्रेंड, दोनों को खो दिया. मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे सबसे अच्छे दोस्त के साथ मुझे धोखा दिया था, और तभी से मैं थोड़ा सावधान रहने लगा हूं." शो में हर्षद ने अपने बचपन के बारे में भी खुलकर बात की और बताया कि बचपन में किसी करीबी ने उनका यौन शोषण किया था.

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लॉक अप 2 का ग्रैंड फिनाले कब है?

बता दें कि रितेश देशमुख और फराह खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले 'लॉक अप 2' में सेलिब्रिटीज को जेल जैसी थीम वाले घर में रखा गया था. यहां उन्हें अपने ऊपर लगे आरोपों का सामना करते हुए और टास्क पूरे करके टिके रहना था. फिलहाल शो को 5 फाइनलिस्ट मिल गए हैं. फाइनल में शिवांगी जोशी, राम कपूर, शिल्पा शिंदे, श्रेया कालरा और योगेश ने जगह बनाई है. यह शो आज रात खत्म होने वाला है और जीतने वाले को 1 करोड़ का कैश प्राइज दिया जाएगा.