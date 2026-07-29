अनोखी कांवड़! दांतों से कार खींचकर गंगाजल ला रहा शिव भक्त

सावन महीने की शुरुआत होने जा रही है. इससे पहले तमाम श्रद्धालु अपनी कांवड़ लेकर मंज़िल की ओर बढ़ने शुरू हो गए हैं. कावड़ यात्रा के दौरान एक से बढ़कर एक अलग-अलग तरह की कांवड़ देखने को मिल रही है. इन्हीं में से एक अनोखी कांवड़ इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई हैं. जिसमें भगवान शिव का भक्त अपने दांतों से कार में गंगाजल को खींचकर ले जा रहा है.

इस अनोखी कांवड़ का ये नजारा देखने को मिला हापुड़ में, जहां अलीगढ़ के छज्जूपुर गाँव में रहने वाला नरेंद्र जाट अपनी अनोखी शिवभक्ति को लेकर चर्चा में हैं. नरेंद्र हरिद्वार से 11 लीटर गंगाजल की कांवड़ और भगवान शिव की प्रतिमा लेकर दांतों से कार खींचते हुए अपने गांव की ओर बढ़ रहे हैं.

दांतों से कार खींचकर कांवड़ यात्रा

उनकी इस अनूठी कांवड़ यात्रा को देखने के लिए रास्ते में श्रद्धालुओं की भीड़ जुट रही है. लोग उनकी भक्ति और ईश्वर के प्रति उनके समर्पण की प्रशंसा कर रहे हैं कई जगहों पर लोग पुष्पवर्षा कर उनका स्वागत कर रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं. जिसके की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

यूपी के सियासी समर में कूदने को तैयार आकाश आनंद, मायावती ने दी जिम्मेदारी





नरेंद्र के वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे वो अपनी कार में गंगाजल को रखकर दांतों से खींचकर ले जा रहे हैं. उन्होंने अपनी कार की नंबर प्लेट पर महाकाल लिखी है. और पीछे की ओर भगवान शिव की तस्वीर लगाई है. इस पर लिखा है दांतों से खींचकर हरिद्वार से गाँव छज्जूपुर अंडारे महादेव तक पैदल यात्रा.

गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने का संकल्प

नरेंद्र ने बताया कि यह यात्रा भगवान शिव के प्रति उनकी अटूट आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है. उन्होंने एक बड़े और मुश्किल संकल्प के साथ इस कांवड़ उठाया है. वो चाहते हैं कि गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना चाहिए, गाय केवल एक पशु ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा व आस्था का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि अगर समाज के लोग गाय के महत्व और अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे तो सनातन संस्कृति और मजबूत होगी.

अयोध्या में कांवड़ और सावन मेले की तैयारी तेज, प्रशासन ने कसी कमर