केंद्रीय मंत्री ने अपने मंत्रालय से लिए 99 लाख रुपए, फिर लौटाए, संसद में खुलासा

केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने अपनी ही मंत्रालय की एक योजना के तहत अपने खीरे के खेत के लिए मिली 99 लाख रुपये की सब्सिडी वापस कर दी है. इस बात की जानकारी मंगलवार (28 जुलाई 2026) को लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने दी. रामनाथ ठाकुर ने बताया कि पिछले 5 सालों के दौरान राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (National Horticulture Board) की योजनाओं के तहत केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और राजस्थान के भाजपा सांसद लुंबाराम को सब्सिडी दी गई थी. हालांकि, भागीरथ चौधरी ने बाद में यह पूरी सब्सिडी वापस कर दी है.

मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की योजनाओं के तहत पात्र किसानों और आंत्रप्रेन्योर को कॉर्मशियल बागवानी, संरक्षित खेती, फसल कटाई के बाद की सुविधाओं के विकास और कोल्ड स्टोरेज जैसी बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है. यह सहायता सब्सिडी के रूप में दी जाती है, ताकि किसान और आंत्रप्रेन्योर अपने बिजनेस को बेहतर तरीके से डेवल्प कर सकें.

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रामनाथ ठाकुर ने क्या कहा?

लोकसभा में दिए गए जवाब में रामनाथ ठाकुर ने पिछले 5 सालों में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने वाले मौजूदा केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों और उनके करीबी परिवार के सदस्यों की जानकारी भी शेयर की. इस लिस्ट के मुताबिक राजस्थान के सिरोही से भाजपा सांसद लुंबाराम को साल 2025 में और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री और अजमेर से सांसद भागीरथ चौधरी को साल 2026 में इस योजना के तहत वित्तीय सहायता मिली थी. रामनाथ ठाकुर ने सदन को बताया कि भागीरथ चौधरी ने खुद यह जानकारी दी है कि उन्होंने योजना के तहत हासिल सब्सिडी की राशि संबंधित बैंक को वापस कर दी है. इसके बाद संबंधित बैंक को निर्देश दिया गया है कि वह यह पैसा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को लौटा दे.

तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी के सवाल

मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की मौजूदा योजना के नियमों में लोक सेवकों, सांसदों या उनके परिवार के मेंबर की तरफ से किए गए आवेदनों को लेकर खुद को प्रक्रिया से अलग रखने से संबंधित कोई स्पेशल नियम नहीं है. यह जानकारी तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी की तरफ से पूछे गए सवाल के जवाब में दी गई. अभिषेक बनर्जी ने सरकार से पूछा था कि क्या पिछले 5 सालों में किसी मौजूदा केंद्रीय मंत्री, सांसद या उनके करीबी परिवार के सदस्यों को राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की योजनाओं के तहत सब्सिडी का लाभ मिला है.

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