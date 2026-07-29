#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकेंद्रीय मंत्री ने अपने मंत्रालय से लिए 99 लाख रुपए, फिर लौटाए, संसद में खुलासा

केंद्रीय मंत्री ने अपने मंत्रालय से लिए 99 लाख रुपए, फिर लौटाए, संसद में खुलासा

Bhagirath Chaudhary: केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की योजना के तहत मिली 99 लाख रुपये की सब्सिडी वापस कर दी है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 29 Jul 2026 10:52 AM (IST)
Preferred Sources

केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने अपनी ही मंत्रालय की एक योजना के तहत अपने खीरे के खेत के लिए मिली 99 लाख रुपये की सब्सिडी वापस कर दी है. इस बात की जानकारी मंगलवार (28 जुलाई 2026) को लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने दी. रामनाथ ठाकुर ने बताया कि पिछले 5 सालों के दौरान राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (National Horticulture Board) की योजनाओं के तहत केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और राजस्थान के भाजपा सांसद लुंबाराम को सब्सिडी दी गई थी. हालांकि, भागीरथ चौधरी ने बाद में यह पूरी सब्सिडी वापस कर दी है.

मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की योजनाओं के तहत पात्र किसानों और आंत्रप्रेन्योर को कॉर्मशियल बागवानी, संरक्षित खेती, फसल कटाई के बाद की सुविधाओं के विकास और कोल्ड स्टोरेज जैसी बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है. यह सहायता सब्सिडी के रूप में दी जाती है, ताकि किसान और आंत्रप्रेन्योर अपने बिजनेस को बेहतर तरीके से डेवल्प कर सकें.

ये भी पढ़ें: Monsoon Session 2026 Day 8 Live: पेपर लीक पर संसद में संग्राम, आज बहस होगी या बवाल?

रामनाथ ठाकुर ने क्या कहा?

लोकसभा में दिए गए जवाब में रामनाथ ठाकुर ने पिछले 5 सालों में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने वाले मौजूदा केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों और उनके करीबी परिवार के सदस्यों की जानकारी भी शेयर की. इस लिस्ट के मुताबिक राजस्थान के सिरोही से भाजपा सांसद लुंबाराम को साल 2025 में और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री और अजमेर से सांसद भागीरथ चौधरी को साल 2026 में इस योजना के तहत वित्तीय सहायता मिली थी. रामनाथ ठाकुर ने सदन को बताया कि भागीरथ चौधरी ने खुद यह जानकारी दी है कि उन्होंने योजना के तहत हासिल सब्सिडी की राशि संबंधित बैंक को वापस कर दी है. इसके बाद संबंधित बैंक को निर्देश दिया गया है कि वह यह पैसा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को लौटा दे.

तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी के सवाल

मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की मौजूदा योजना के नियमों में लोक सेवकों, सांसदों या उनके परिवार के मेंबर की तरफ से किए गए आवेदनों को लेकर खुद को प्रक्रिया से अलग रखने से संबंधित कोई स्पेशल नियम नहीं है. यह जानकारी तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी की तरफ से पूछे गए सवाल के जवाब में दी गई. अभिषेक बनर्जी ने सरकार से पूछा था कि क्या पिछले 5 सालों में किसी मौजूदा केंद्रीय मंत्री, सांसद या उनके करीबी परिवार के सदस्यों को राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की योजनाओं के तहत सब्सिडी का लाभ मिला है.

ये भी पढ़ें: असम बाढ़: केंद्र से विशेष राहत पैकेज की डिमांड, दौरा करें पीएम मोदी-अमित शाह

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
Read More
Published at : 29 Jul 2026 10:52 AM (IST)
Tags :
Agriculture Ministry Bhagirath Choudhary RAJASTHAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
केंद्रीय मंत्री ने अपने मंत्रालय से लिए 99 लाख रुपए, फिर लौटाए, संसद में खुलासा
केंद्रीय मंत्री ने अपने मंत्रालय से लिए 99 लाख रुपए, फिर लौटाए, संसद में खुलासा
इंडिया
Monsoon Session 2026 Day 8 Live: पेपर लीक पर संसद में संग्राम, आज बहस होगी या बवाल?
LIVE: पेपर लीक पर संसद में संग्राम, आज बहस होगी या बवाल?
इंडिया
एंटी पेपर लीक बिल पर संसद में मचा बवाल, अखिलेश-रिजिजू भिड़े, कौन पड़ा भारी?
एंटी पेपर लीक बिल पर संसद में मचा बवाल, अखिलेश-रिजिजू भिड़े, कौन पड़ा भारी?
इंडिया
असम बाढ़: केंद्र से विशेष राहत पैकेज की डिमांड, दौरा करें पीएम मोदी-अमित शाह
असम बाढ़: केंद्र से विशेष राहत पैकेज की डिमांड, दौरा करें पीएम मोदी-अमित शाह
Advertisement

वीडियोज

सड़क पर गर्लफ्रेंड के साथ दरिंदगी!
Ram Kapoor का दर्दनाक खुलासा: Father ने पूछा
USA IRAN : कभी युद्ध शुरू करते, कभी बंद करते! ट्रंप क्या चाहते? |ABPLIVE
Bollywood News: 'फौजी' ने पकड़ी रफ्तार! 3 अगस्त से प्रभास की वापसी, दिसंबर रिलीज पर नजर (27.07.26)
Mannat: Mannat का मंडप में धमाकेदार हंगामा! धुएं के बीच रुकी Manyata-Vikrant की शादी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
एंटी पेपर लीक बिल पर संसद में मचा बवाल, अखिलेश-रिजिजू भिड़े, कौन पड़ा भारी?
एंटी पेपर लीक बिल पर संसद में मचा बवाल, अखिलेश-रिजिजू भिड़े, कौन पड़ा भारी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'धर्मेंद्र प्रधान कुर्मी नहीं यादव होते तो..', OP राजभर ने अखिलेश से पूछा सवाल
'धर्मेंद्र प्रधान कुर्मी नहीं यादव होते तो..', OP राजभर ने अखिलेश से पूछा सवाल
इंडिया
'सुप्रीम कोर्ट की शर्तें मंजूर नहीं, ', CJP भड़की, सरकार को अल्टीमेटम
'सुप्रीम कोर्ट की शर्तें मंजूर नहीं, ', CJP भड़की, सरकार को अल्टीमेटम
क्रिकेट
टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 6 ओपनर, पहले नंबर पर कौन
टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 6 ओपनर, पहले नंबर पर कौन
टेलीविजन
'वो मुझे पिता नहीं मानती', पलक को लेकर बोले राजा चौधरी, बेटी के इब्राहिम अली संग अफेयर के रूमर्स पर कही ये बात
'वो मुझे पिता नहीं मानती', पलक को लेकर छलका राजा चौधरी का दर्द
इंडिया
Xप्लेन: अपराधियों से लेकर गालियां! CJP आंदोलन को दागदार करने की कोशिश क्यों?
अपराधियों से लेकर गालियां! CJP आंदोलन को दागदार करने की कोशिश क्यों?
विश्व
लहरों से लड़ गया 16 साल का लड़का, बचाई जान, ट्रंप ने व्हाइट हाउस बुलाया
लहरों से लड़ गया 16 साल का लड़का, बचाई जान, ट्रंप ने व्हाइट हाउस बुलाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अनोखी कांवड़! दांतों से कार खींचकर गंगाजल ला रहा शिव भक्त
अनोखी कांवड़! दांतों से कार खींचकर गंगाजल ला रहा शिव भक्त
ENT LIVE
Badshah और Isha Rikhi के रिश्ते में आई दरार? Emotional Post से बढ़ीं चर्चाएं
Badshah और Isha Rikhi के रिश्ते में आई दरार? Emotional Post से बढ़ीं चर्चाएं
ENT LIVE
Ram Kapoor ने बताई अपने पिता की आखिरी इच्छा, Lock Upp 2 में भावुक हुआ हर कोई
Ram Kapoor ने बताई अपने पिता की आखिरी इच्छा, Lock Upp 2 में भावुक हुआ हर कोई
ABP NEWS
नहर से निकले मगरमच्छ ने एक ज़िंदा कुत्ते को दबोच लिया।
नहर से निकले मगरमच्छ ने एक ज़िंदा कुत्ते को दबोच लिया।
ABP NEWS
कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती थी, SDRF समय पर पहुँच गई।
कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती थी, SDRF समय पर पहुँच गई।
ABP NEWS
शादी की बात करना गर्लफ्रेंड को महंगा पड़ा, बॉयफ्रेंड ने उसे 100 मीटर तक घसीटा।
शादी की बात करना गर्लफ्रेंड को महंगा पड़ा, बॉयफ्रेंड ने उसे 100 मीटर तक घसीटा।
Embed widget