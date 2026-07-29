एंटी पेपर लीक बिल पर संसद में मचा बवाल, अखिलेश-रिजिजू भिड़े, कौन पड़ा भारी?

लोकसभा में मंगलवार को एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली. समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने, पेपर लीक रोकने में विफल रहने और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया. वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने आपातकाल का जिक्र करते हुए पलटवार किया. बहस के दौरान दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर तीखी नोकझोंक हुई.

'युवाओं की नाराजगी सरकार के लिए आपदा बन सकती है'

बहस के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को यह सोचना चाहिए कि कहीं आज का नाराज नौजवान कल सरकार के लिए आपदा न बन जाए. उन्होंने कहा कि शिक्षा मजबूत होगी तो देश की तरक्की भी सुनिश्चित होगी. उन्होंने सवाल उठाया कि वर्ष 2024 में भी एंटी पेपर लीक कानून लाया गया था, इसके बावजूद पेपर लीक की घटनाएं क्यों हुईं. उन्होंने सरकार से पूछा कि आखिर दोबारा यह बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी.

किरेन रिजिजू ने आपातकाल का किया जिक्र

अखिलेश यादव के सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि आंदोलन के बाद कानून बनाना बेहतर है या आंदोलन को दबाने के लिए देश में आपातकाल लागू करना. रिजिजू की इस टिप्पणी के बाद सदन का माहौल और गर्म हो गया.

'दिल्ली में भी इमरजेंसी जैसी स्थिति देखी'

रिजिजू की टिप्पणी पर जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने आपातकाल नहीं देखा, लेकिन दिल्ली में जो हालात बने, वह किसी इमरजेंसी से कम नहीं थे. उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और रास्तों पर कीलों जैसी बाधाएं लगाई गईं, जिनमें बिजली का करंट भी था. उन्होंने कहा कि अगर सरकार को इमरजेंसी याद आ रही है तो उसे यह भी याद रखना चाहिए कि इमरजेंसी के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ था और इस बार भी परिवर्तन होगा.

'भगवान भी माफ नहीं करेंगे'

अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चढ़ावा चोरी हुआ, गुप्तदान भी चोरी हुआ है. उन्होंने कहा कि ऐसे कामों के लिए भगवान भी सरकार को माफ नहीं करेंगे. अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार ने सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा पर हमला किया. उन्होंने कहा कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में एक लाख से अधिक प्राथमिक स्कूल बंद हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा स्कूल बंद किए गए हैं.

उन्होंने दावा किया कि पहले सात लाख से अधिक स्कूल थे, जो अब घटकर करीब छह लाख रह गए हैं. इसके अलावा माध्यमिक विद्यालय भी बंद किए जा रहे हैं. उन्होंने 69 हजार शिक्षक भर्ती का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि इसमें बड़ा घोटाला हुआ और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया. उनका कहना था कि गरीब परिवारों के बच्चों को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की गई और सबसे ज्यादा पिछड़े वर्ग के अधिकार प्रभावित हुए.

पेपर लीक और नीट का भी उठाया मुद्दा

अखिलेश यादव ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के साथ-साथ नीट परीक्षा में पेपर लीक की घटनाओं का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि लगातार पेपर लीक होने से छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है. नीट परीक्षा से जुड़े उन छात्रों को श्रद्धांजलि देते हुए, जिन्होंने कथित तौर पर अपनी जान गंवाई, उन्होंने एक करोड़ रुपये मुआवजा देने की मांग दोहराई.

मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी का भी किया जिक्र

अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी बनाई गई, लेकिन नई सरकारी यूनिवर्सिटी स्थापित नहीं की गई. उन्होंने आरोप लगाया कि जो विश्वविद्यालय बन चुके हैं, उन्हें भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है.अपने संबोधन के अंत में अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार शिक्षा और विकास के बजाय नफरत की राजनीति कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों का सबसे ज्यादा असर युवाओं और गरीब परिवारों के बच्चों पर पड़ रहा है.