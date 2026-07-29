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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKumbh Rashifal 29 July 2026: कुंभ राशि वाले 12वें चंद्रमा से रहें सावधान, बिजनेस और जॉब में बढ़ सकती हैं चुनौतियां

Kumbh Rashifal 29 July 2026: कुंभ राशि वाले 12वें चंद्रमा से रहें सावधान, बिजनेस और जॉब में बढ़ सकती हैं चुनौतियां

Aquarius Horoscope 29 July 2026: गुरु पूर्णिमा पर कुंभ राशि वाले 12वें चंद्रमा से रहें सावधान! बिजनेस व जॉब में बढ़ सकती हैं चुनौतियां. पढ़ें पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व सटीक दैनिक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 29 Jul 2026 03:55 AM (IST)
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Aaj Ka Kumbh Rashifal: 29 जुलाई 2026, बुधवार के दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है. पंचांग के अनुसार आज रात्रि 08:06 बजे तक पूर्णिमा तिथि रहेगी, जिसके बाद श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी. दोपहर 03:37 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद श्रवण नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और प्रीति योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज आपकी राशि से 12वें भाव (द्वादश भाव यानी व्यय, हानि, विदेश व कानूनी मामले स्थान) में मकर राशि में संचार करेंगे. 12वें भाव में चंद्रमा का गोचर होने से आज कानूनी मामलों में अड़चनें आ सकती हैं और फिजूलखर्ची या अनचाहे तनाव का सामना करना पड़ सकता है. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापार के लिहाज से आज का दिन कुंभ राशि के व्यापारियों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है. व्यवसाय में कुछ उलझनें बनने से मनमुताबिक लाभ नहीं मिल पाएगा. बिजनेस विस्तार से जुड़ी योजनाओं पर अभी और विचार-विमर्श करने की जरूरत है; जल्दबाजी में कोई नया निवेश न करें. ग्रह-गोचर थोड़े विपरीत होने के कारण बिजनेसमैन को तनाव का सामना करना पड़ सकता है. अन्य व्यापारियों के साथ तालमेल बिगड़ सकता है, इसलिए बातचीत में सौम्यता बनाए रखें. बिजनेस में आने वाली चुनौतियों और कठिनाइयों के बीच आपको अपनी बुद्धिमत्ता से रास्ता निकालने की आवश्यकता होगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों को आज दफ्तर में अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी जाती है. आप जो भी कार्य करें, उसे समय पर और पूरी जिम्मेदारी के साथ ठीक तरीके से पूरा करें; काम में जरा सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है. वर्कस्पेस पर चारों तरफ तनाव का माहौल रह सकता है, जिसमें काम करना आसान नहीं होगा. बेकार की गतिविधियों में अपनी समय और ऊर्जा बर्बाद न करें. इसके अलावा, अपने विरोधियों और गुप्त शत्रुओं से अलर्ट रहें, क्योंकि वे आपकी पीठ पीछे साजिश या षड्यंत्र रच सकते हैं.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज थोड़ा संयम और धैर्य बनाए रखें. परिवार के सदस्यों के बीच बेहतर सामंजस्य बिठाने के लिए आपको काफी प्रयास करने पड़ेंगे. किसी पुरानी बात को लेकर मतभेद न बढ़ने दें. शांत रहकर घर के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह मानें.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और करियर (Education & Sports)

खिलाड़ियों (Sports Persons) को आज विशेष रूप से अपने ध्यान और फोकस पर काम करना होगा. किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आपका ध्यान भटकाया जा सकता है; ऐसे में भटकाव से बचकर यदि आप एकाग्र रहेंगे, तो अपने फील्ड में बेस्ट देने के प्रयास में जरूर सफल रहेंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

12वें चंद्रमा के प्रभाव से मानसिक तनाव, आंखों में समस्या या अनिद्रा (नींद न आने) की समस्या हो सकती है. बेवजह की चिंताओं से बचें और काम के बीच में आराम जरूर लें. योग और प्राणायाम आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखेंगे.

  • शुभ रंग: सिल्वर (चांदी जैसा)
  • शुभ अंक: 1
  • अशुभ अंक: 6
  • आज का उपाय: गुरु पूर्णिमा व बुधवार के पावन अवसर पर हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर अर्पित करें और 'हनुमान चालीसा' या 'बजरंग बाण' का पाठ करें. साथ ही भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं और अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लें; इससे 12वें चंद्रमा के अशुभ प्रभाव दूर होंगे.

FAQs 

Q1. 29 जुलाई 2026 (गुरु पूर्णिमा) को कुंभ राशि के नौकरीपेशा लोगों को क्या सावधानी रखनी चाहिए?
Ans. वर्कस्पेस पर काम में लापरवाही न बरतें और अपने विरोधियों से सावधान रहें, क्योंकि वे आपके खिलाफ साजिश रच सकते हैं.

Q2. आज कुंभ राशि के व्यापारियों को किस बात का ध्यान रखना चाहिए?
Ans. व्यापार विस्तार की योजनाओं को अभी टाल दें और अन्य कारोबारियों के साथ बेवजह की बहस से बचकर तालमेल बनाए रखें.

Q3. आज कुंभ राशि के खिलाड़ियों (Sports Persons) को क्या सलाह दी जाती है?
Ans. किसी के भी बहकावे या भटकाव में न आएं, केवल अपने खेल और लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 29 Jul 2026 03:55 AM (IST)
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