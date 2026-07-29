Aaj Ka Rashifal 29 July 2026: आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है, जिसे देशभर में 'गुरु पूर्णिमा' (व्यास पूर्णिमा) के परम पवित्र पर्व के रूप में मनाया जा रहा है. 29 जुलाई 2026, बुधवार को गुरु पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर चंद्रमा दिन-रात आपकी ही कर्म और उत्तरदायित्वों की राशि मकर में संचार करेंगे. इसके साथ ही आज आषाढ़ पूर्णिमा पर 'प्रीति योग' और उत्तराषाढ़ा व श्रवण नक्षत्र का अद्भुत संयोग बन रहा है.

ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, आज का दिन जहां धनु और मीन राशि के जातकों पर देवगुरु बृहस्पति की विशेष कृपा बरसाएगा, वहीं कर्क, कन्या और मकर राशि वालों के लिए करियर और व्यापार में नए अवसरों के द्वार खोलेगा.

दूसरी ओर, दोपहर 12:27 से 14:09 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण कुछ राशियों को वित्तीय लेन-देन और नए समझौतों में विशेष सावधानी बरतनी होगी.

आइए जानते हैं, आषाढ़ पूर्णिमा और मकर राशि के इस ग्रह गोचर के प्रभाव से मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए करियर, बिजनेस, सेहत, फाइनेंस और रिलेशनशिप के लिहाज से आज बुधवार का दिन कैसा रहने वाला है!

मेष राशिफल, 29 जुलाई 2026 (Mesh Rashifal Today)

बुधवार, 29 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रात 20:07:38 तक रहेगी. आज का दिन आषाढ़ पूर्णिमा यानी 'गुरु पूर्णिमा' (व्यास पूर्णिमा) का पावन पर्व है. आज बुधवार और गुरु पूर्णिमा का यह शुभ संयोग बुद्धिमत्ता, ज्ञान और गुरुजनों की आराधना के लिए विशेष फलदायी है.

उत्तराषाढ़ा नक्षत्र दोपहर 15:38:08 तक रहेगा, जिसके बाद श्रवण नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आज पूरे दिन आपके दशम यानी कर्म (करियर, पद-प्रतिष्ठा और व्यावसायिक क्षेत्र) भाव (मकर राशि) में संचार करेंगे.

इसके साथ ही, आज रात 23:57:29 तक प्रीति योग बना रहेगा. दोपहर 12:27:24 से 14:09:09 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण महत्वपूर्ण कार्यों और निर्णयों में विशेष सतर्कता बरतनी होगी.

करियर (Career)

दशम भाव में चंद्रमा का गोचर आपके कार्यक्षेत्र में ऊर्जा और अधिकार का संचार करेगा. आज आपकी व्यावसायिक क्षमताएं चरम पर रहेंगी और वरिष्ठों या मेंटर्स से मार्गदर्शन व प्रोत्साहन मिल सकता है. आज बुधवार को अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है, इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण कार्य या बैठक के लिए सुबह का समय उत्तम रहेगा.

दोपहर 12:27:24 से 14:09:09 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, अतः इस दौरान नौकरी से जुड़ा कोई भी बड़ा समझौता, परिवर्तन या अधिकारियों से तर्क-वितर्क करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ और कर्म-प्रधान रहने वाला है. कर्म स्थान पर स्थित चंद्रमा आपके व्यावसायिक सौदों में मजबूती लाएगा और दीर्घकालिक लाभ के रास्ते खोलेगा. यदि आप व्यापार के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि आज बुधवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. इसलिए उत्तर दिशा की ओर व्यापारिक यात्रा करने से बचें, या अति आवश्यक होने पर तिल या धनिया खाकर ही घर से निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय मामलों में आज सोच-समझकर किए गए निवेश भविष्य में बड़ा लाभ दे सकते हैं. हालांकि, जोखिम भरे सौदों में सावधानी जरूरी है. दोपहर 12:00:16 से 12:54:32 तक कुलिक समय और दोपहर 12:27:24 से 14:09:09 तक राहु काल रहेगा. इस पूरी अवधि (विशेषकर दोपहर 12:00 से 14:10) के दौरान शेयर बाजार में नया जोखिम लेने, बड़ा पूंजी निवेश करने या वित्तीय लेन-देन से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से आज गुरु पूर्णिमा का पर्व आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मकता लेकर आया है. अपने गुरुजनों, माता-पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, जिससे आपके घर-परिवार में सामंजस्य और सुख-शांति बनी रहेगी. दशम भाव का चंद्रमा आपके व्यवहार में परिपक्वता लाएगा, जिससे परिवार के सदस्य आपकी राय का सम्मान करेंगे. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे.

Gen Z

मेष राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर अपने मेंटर्स, शिक्षकों और मार्गदर्शकों का आभार व्यक्त करने का है. कर्म भाव का चंद्रमा आपको व्यावहारिक और परिणाम-उन्मुख बनाएगा. यदि आप अपनी पढ़ाई, किसी स्किल डेवलपमेंट या इंटरव्यू की तैयारी में लगे हैं, तो आज आपका फोकस काफी मजबूत रहेगा. अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अपने गुरुओं के अनुभवों से सीख लेकर करियर में आगे बढ़ें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन काफी अच्छा रहेगा और आप खुद को मानसिक व शारीरिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे. हालांकि, काम की अधिकता के कारण शाम के समय थोड़ी थकान हो सकती है. अपने घुटनों और जोड़ों की सेहत का ध्यान रखें. संतुलित आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं और दिनचर्या में हल्का स्ट्रेचिंग व प्राणायाम शामिल करें.

लकी नंबर: 9, 1

लकी कलर: हरा, पीला

उपाय

गुरु पूर्णिमा (व्यास पूर्णिमा) और बुधवार के इस शुभ संयोग पर प्रातः काल स्नान के बाद सर्वप्रथम अपने गुरु, माता-पिता और बुजुर्गों के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें. इसके बाद भगवान गणेश को दूर्वा (दूब घास) व मोदक अर्पित करें और महर्षि वेद व्यास जी का स्मरण करें.

आज 'ॐ गं गणपतये नमः' या अपने गुरु मंत्र का जाप करने से आपके ज्ञान, बुद्धिमत्ता और कार्यक्षेत्र में आ रही सभी बाधाएं दूर होंगी.

वृषभ राशिफल, 29 जुलाई 2026 (Vrishabh Rashifal Today)

बुधवार, 29 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रात 20:07:38 तक रहेगी. आज आषाढ़ पूर्णिमा यानी 'गुरु पूर्णिमा' (व्यास पूर्णिमा) का पावन पर्व है. यह शुभ दिन गुरुजनों, मेंटर्स और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है.

उत्तराषाढ़ा नक्षत्र दोपहर 15:38:08 तक रहेगा, जिसके बाद श्रवण नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आज पूरे दिन आपके नवम यानी भाग्य, धर्म और उच्च शिक्षा के भाव (मकर राशि) में संचार करेंगे.

इसके साथ ही, आज रात 23:57:29 तक प्रीति योग बना रहेगा. दोपहर 12:27:24 से 14:09:09 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में विशेष सावधानी बरतें.

करियर (Career)

नवम भाव में चंद्रमा का संचार करियर के लिहाज से बेहद अनुकूल रहेगा. आज भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे आपके रुके हुए काम गति पकड़ेंगे. नौकरीपेशा लोगों को अपने मेंटर्स और वरिष्ठ अधिकारियों से बेहतरीन मार्गदर्शन मिलेगा.

आज बुधवार को अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण बैठकों या आधिकारिक कार्यों के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा रहेगा. दोपहर 12:27:24 से 14:09:09 तक राहु काल रहेगा, अतः इस अवधि में करियर से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन नए अवसरों और विस्तार का संकेत दे रहा है. भाग्य स्थान का चंद्रमा लंबी अवधि की योजनाओं को साकार करने में मदद करेगा. यदि आप व्यवसाय से जुड़ी कोई यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान रखें कि आज बुधवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. इसलिए उत्तर दिशा में यात्रा करने से बचें, या अति आवश्यक होने पर तिल या धनिया खाकर ही निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय मामलों में आज का दिन शुभ है और दूरगामी निवेश के लिए स्थितियां आपके पक्ष में दिख रही हैं. हालांकि, राहु काल और कुलिक काल के समय किसी भी प्रकार का बड़ा जोखिम लेने से बचें. दोपहर 12:00:16 से 12:54:32 तक कुलिक समय और दोपहर 12:27:24 से 14:09:09 तक राहु काल रहेगा. इस दौरान (विशेषकर दोपहर 12:00 से 14:10 बजे के बीच) शेयर बाजार में नया निवेश करने या बड़े वित्तीय समझौतों पर हस्ताक्षर करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

गुरु पूर्णिमा का यह पावन अवसर आपके पारिवारिक जीवन में सौहार्द और आध्यात्मिक चेतना लेकर आएगा. माता-पिता और घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको आत्मिक शांति देगा. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर और मजबूत रहेंगे. परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल या अध्यात्मिक कार्यक्रम में जाने का अवसर मिल सकता है.

Gen Z

वृषभ राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने और उच्च शिक्षा या करियर के लक्ष्यों को स्पष्ट करने का है. गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने शिक्षकों या मेंटर्स से संवाद करें, उनकी सलाह आपके भविष्य के लिए मार्गदर्शन का काम करेगी. अपनी सकारात्मक ऊर्जा का सही उपयोग करें और भ्रमित करने वाली स्थितियों से दूर रहें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आप तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करेंगे. मानसिक शांति बनी रहेगी, जो आपके शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर रखेगी. फिर भी खान-पान में लापरवाही से बचें, सात्विक भोजन लें और योग व ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें.

लकी नंबर: 6, 2

लकी कलर: सफेद, हल्का पीला

उपाय

गुरु पूर्णिमा और बुधवार के इस शुभ योग में प्रातः काल स्नान के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें. अपने गुरु, शिक्षकों व घर के बुजुर्गों के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें.

इसके साथ ही गणेश जी को दूर्वा (दूब घास) अर्पित करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' या 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें. इससे आपके भाग्य के द्वार खुलेंगे और जीवन में समृद्धि आएगी.

मिथुन राशिफल, 29 जुलाई 2026 (Mithun Rashifal Today)

बुधवार, 29 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रात 20:07:38 तक रहेगी. आज का दिन आषाढ़ पूर्णिमा यानी 'गुरु पूर्णिमा' (व्यास पूर्णिमा) का परम पवित्र पर्व है.

मिथुन राशि के स्वामी बुध देव का ही दिन होने और गुरु पूर्णिमा का शुभ संयोग बनने से आज का दिन आपके लिए बौद्धिक ऊर्जा और ज्ञान की प्राप्ति के लिए अत्यंत फलदायी है. उत्तराषाढ़ा नक्षत्र दोपहर 15:38:08 तक रहेगा, जिसके बाद श्रवण नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आज पूरे दिन आपके अष्टम भाव (मकर राशि) में संचार करेंगे.

इसके साथ ही, आज रात 23:57:29 तक प्रीति योग बना रहेगा. दोपहर 12:27:24 से 14:09:09 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण महत्वपूर्ण कार्यों और निर्णयों में विशेष सतर्कता बरतनी होगी.

करियर (Career)

अष्टम भाव में चंद्रमा के संचार के कारण आज कार्यक्षेत्र में अचानक कुछ जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. ऑफिस में अपनी वाणी और भाषा पर नियंत्रण रखें तथा किसी भी प्रकार की राजनीति या गुप्त चर्चाओं से दूर रहें.

आज बुधवार को अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण बैठकों के लिए सुबह का समय ही चुनें. दोपहर 12:27:24 से 14:09:09 तक राहु काल रहेगा, अतः इस अवधि में करियर या नौकरी से जुड़ा कोई भी अचानक फैसला लेने से बचें और शांति से काम निपटाएं.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन शोध (Research), योजना बनाने और पुराने काम समेटने का है. अष्टम भाव का चंद्रमा अप्रत्याशित वित्तीय उतार-चढ़ाव दे सकता है, इसलिए नए बिजनेस एग्रीमेंट में पूरी सावधानी बरतें. यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान रखें कि आज बुधवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. उत्तर दिशा में यात्रा करने से बचें, या अति आवश्यक होने पर तिल या धनिया खाकर ही घर से निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज जोखिम उठाने से बचना ही श्रेयस्कर रहेगा. अष्टम भाव के चंद्रमा के कारण शेयर बाजार या सट्टेबाजी में जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसान करा सकता है.

दोपहर 12:00:16 से 12:54:32 तक कुलिक समय और दोपहर 12:27:24 से 14:09:09 तक राहु काल रहेगा. इस पूरी अवधि (विशेष रूप से दोपहर 12:00 से 14:10 बजे तक) में किसी भी प्रकार का नया बड़ा निवेश, उधार लेन-देन या शेयर मार्केट में दांव लगाने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

गुरु पूर्णिमा का यह पावन अवसर आपके पारिवारिक जीवन में मानसिक स्थिरता लाएगा. अपने गुरुजनों, शिक्षकों या घर के बुजुर्गों के मार्गदर्शन से आपको मन की उलझनों से मुक्ति मिलेगी. ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बातचीत में सौम्यता बनाए रखें. जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें, शाम के समय किसी धार्मिक या आध्यात्मिक चर्चा में भाग लेने से परिवार में सकारात्मकता आएगी.

Gen Z

मिथुन राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन आत्म-विश्लेषण और गहन अध्ययन का है. अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और संवाद कौशल का सही दिशा में उपयोग करें. गुरु पूर्णिमा पर अपने मेंटर्स और गाइड्स से संपर्क करें और उनके अनुभवों से सीखें. सोशल मीडिया पर चल रहे बेवजह के विवादों से दूरी बनाएं और अपनी ऊर्जा को रिसर्च या नई स्किल्स सीखने में लगाएं.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के मामले में आज थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है. मौसम में बदलाव के कारण पेट या त्वचा से जुड़ी हल्की समस्या हो सकती है. वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधानी बरतें. मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान (Meditation) करें, सात्विक भोजन लें और भरपूर पानी पीएं.

लकी नंबर: 5, 3

लकी कलर: हरा, धानी

उपाय

गुरु पूर्णिमा और आपकी राशि स्वामी बुध के दिन (बुधवार) के दुर्लभ संयोग पर प्रातः काल स्नान के बाद गणेश जी को दूर्वा (दूब घास) और हरे मूंग अर्पित करें. अपने गुरु, माता-पिता या वरिष्ठजनों का आशीर्वाद लें.

आज 'ॐ गं गणपतये नमः' या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे और अष्टम चंद्रमा का अशुभ प्रभाव समाप्त होगा.

सिंह राशिफल, 29 जुलाई 2026 (Singh Rashifal Today)

बुधवार, 29 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रात 20:07:38 तक रहेगी. आज आषाढ़ पूर्णिमा यानी 'गुरु पूर्णिमा' (व्यास पूर्णिमा) का परम पवित्र पर्व है. सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव का दिन होने और गुरु पूर्णिमा का यह शुभ संयोग आपके लिए आत्म-विश्वास, ज्ञान और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने वाला है.

उत्तराषाढ़ा नक्षत्र दोपहर 15:38:08 तक रहेगा, जिसके बाद श्रवण नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आज पूरे दिन आपके छठे यानी रोग, ऋण, प्रतियोगी परीक्षा और शत्रु भाव (मकर राशि) में संचार करेंगे.

इसके साथ ही, आज रात 23:57:29 तक प्रीति योग बना रहेगा. दोपहर 12:27:24 से 14:09:09 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत में विशेष सावधानी बरतें.

करियर (Career)

छठे भाव में चंद्रमा का गोचर आपके भीतर प्रतिस्पर्धी भावना और चुनौतियों से लड़ने की अद्भुत क्षमता भरेगा. कार्यक्षेत्र में आज आप अपने विरोधियों और गुप्त शत्रुओं पर हावी रहेंगे. आपकी मेहनत और कार्यशैली की सराहना होगी.

आज बुधवार को अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण बैठकों या कार्यों को सुबह ही पूरा कर लें. दोपहर 12:27:24 से 14:09:09 तक राहु काल रहेगा, अतः इस अवधि में दफ्तर में किसी भी प्रकार के विवाद या सहकर्मियों के साथ बहस से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन मिलाजुला और सतर्कता बरतने का है. छठे भाव का चंद्रमा आपको पुराने कर्जों या बकाया भुगतानों को चुकाने की योजना बनाने में मदद करेगा. व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में आप आगे रहेंगे, लेकिन किसी भी नए सौदे पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें.

यदि आप व्यापार के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान रखें कि आज बुधवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से बचें, या अति आवश्यक होने पर तिल या धनिया खाकर ही निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय मामलों में आज का दिन संभलकर चलने का है. किसी को भी उधार देने या सट्टेबाज़ी में बड़ा जोखिम उठाने से बचें. दोपहर 12:00:16 से 12:54:32 तक कुलिक समय और दोपहर 12:27:24 से 14:09:09 तक राहु काल रहेगा. इस दौरान (विशेष रूप से दोपहर 12:00 से 14:10 बजे के बीच) शेयर बाजार में नया दांव लगाने, कर्ज लेने या बड़े वित्तीय फैसले लेने से पूरी तरह दूर रहें.

रिलेशनशिप (Relationship)

गुरु पूर्णिमा का यह पावन पर्व आपके पारिवारिक जीवन में सौहार्द और आध्यात्मिक ऊर्जा लेकर आएगा. अपने गुरुजनों, माता-पिता और वरिष्ठों का आशीर्वाद लें, जिससे आपके जीवन के कई संकट टल जाएंगे. पारिवारिक मामलों में थोड़ा संयम और धैर्य बनाए रखें. जीवनसाथी के स्वास्थ्य या मूड को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, इसलिए उनके साथ प्यार और समझदारी से पेश आएं.

Gen Z

सिंह राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन अपनी एकाग्रता को बढ़ाने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटने का है. गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अपने शिक्षकों या मेंटर्स से मार्गदर्शन लें, जो आपको भविष्य की दिशा तय करने में मदद करेगा. अनुशासन बनाए रखें और व्यर्थ के विवादों में अपनी ऊर्जा नष्ट करने के बजाय अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है. छठे भाव का चंद्रमा पेट दर्द, पाचन संबंधी समस्या या पैरों में थकान दे सकता है. काम के बोझ के कारण मानसिक तनाव न लें. खान-पान का विशेष ध्यान रखें, सात्विक भोजन ग्रहण करें और नियमित व्यायाम या योग को दिनचर्या में शामिल करें.

लकी नंबर: 1, 5

लकी कलर: लाल, नारंगी, सुनहरा

उपाय

गुरु पूर्णिमा और बुधवार के इस शुभ संयोग पर प्रातः काल स्नान के पश्चात सूर्य देव को जल अर्पित करें. इसके बाद भगवान गणेश को दूर्वा (दूब घास) और गुड़ अर्पित करें. अपने गुरु, माता-पिता या घर के बुजुर्गों के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें.

आज 'गायत्री मंत्र' या 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करने से आपकी सभी बाधाएं दूर होंगी और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी.

कन्या राशिफल, 29 जुलाई 2026 (Kanya Rashifal Today)

बुधवार, 29 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रात 20:07:38 तक रहेगी. आज आषाढ़ पूर्णिमा यानी 'गुरु पूर्णिमा' (व्यास पूर्णिमा) का परम पवित्र पर्व है. आपकी राशि के स्वामी बुध देव का ही दिन होने और गुरु पूर्णिमा का यह शुभ संयोग बनने से आज का दिन आपके बौद्धिक विकास, नए ज्ञान की प्राप्ति और निर्णय क्षमता के लिए विशेष शुभ है.

उत्तराषाढ़ा नक्षत्र दोपहर 15:38:08 तक रहेगा, जिसके बाद श्रवण नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आज पूरे दिन आपके पंचम यानी बुद्धि, विद्या, संतान और प्रेम भाव (मकर राशि) में संचार करेंगे.

इसके साथ ही, आज रात 23:57:29 तक प्रीति योग बना रहेगा. दोपहर 12:27:24 से 14:09:09 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण किसी भी महत्वपूर्ण कार्य या नए निर्णय में सावधानी बरतें.

करियर (Career)

पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर आपकी रचनात्मकता और कार्यकुशलता में जबरदस्त वृद्धि करेगा. आज कार्यक्षेत्र में आपकी रणनीतिक सोच और विश्लेषणात्मक क्षमताओं (Analytical Skills) की सराहना होगी.

यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना चाहते हैं, तो दिन की शुरुआत का समय उत्तम है. आज बुधवार को अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण कार्यों को सुबह ही पूरा कर लें. दोपहर 12:27:24 से 14:09:09 तक राहु काल रहेगा, अतः इस अवधि में करियर से जुड़ा कोई भी बड़ा जोखिम या नया समझौता करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन लाभ और नए विचारों के निष्पादन का है. पंचम भाव का चंद्रमा आपकी व्यावसायिक योजनाओं को नई गति देगा, जिससे व्यापार में विस्तार के अवसर मिलेंगे. यदि आप व्यवसाय के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान रखें कि आज बुधवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. उत्तर दिशा की ओर व्यापारिक यात्रा करने से बचें, या अति आवश्यक होने पर तिल या धनिया खाकर ही घर से निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन समझदारी भरे निवेश के लिए अनुकूल है. पंचम भाव का चंद्रमा आपको शेयर बाजार या म्यूचुअल्स फंड्स के सही विश्लेषणात्मक आंकलन में मदद करेगा.

हालांकि, राहु काल और कुलिक काल के समय किसी भी प्रकार का नया दांव लगाने से बचें. दोपहर 12:00:16 से 12:54:32 तक कुलिक समय और दोपहर 12:27:24 से 14:09:09 तक राहु काल रहेगा. इस दौरान (विशेष रूप से दोपहर 12:00 से 14:10 बजे तक) शेयर बाजार में बड़ा वित्तीय निवेश करने या नए सौदे करने से दूर रहें.

रिलेशनशिप (Relationship)

गुरु पूर्णिमा का यह पावन पर्व आपके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में संतुलन व सुख लाएगा. अपने गुरुजनों, शिक्षकों या बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, जो आपके जीवन में स्पष्टता लाएगा. प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी और आप अपने साथी के साथ खुशनुमा समय बिताएंगे. संतान पक्ष की ओर से कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे परिवार में प्रसन्नता का माहौल रहेगा.

Gen Z

कन्या राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने और ज्ञान अर्जित करने का है. गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने मेंटर्स या प्रोफेसर्स का आभार व्यक्त करें और उनसे मार्गदर्शन लें. आपकी सीखने की क्षमता आज बहुत तीव्र रहेगी, इसलिए अपनी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों, कोडिंग, राइटिंग या किसी प्रतिस्पर्धी परीक्षा की तैयारी में लगाएं.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन काफी अच्छा रहेगा. मानसिक रूप से आप तरोताजा और प्रसन्न महसूस करेंगे. फिर भी, काम में अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण समय पर भोजन न करने की आदत से बचें. अपनी पाचन क्रिया का ध्यान रखें, संतुलित सात्विक आहार लें और भरपूर पानी पीएं.

लकी नंबर: 5, 3

लकी कलर: हरा, धानी, हल्का पीला

उपाय

गुरु पूर्णिमा और आपकी राशि स्वामी बुध के दिन (बुधवार) के दुर्लभ संयोग पर प्रातः काल स्नान के बाद भगवान गणेश की पूजा करें. उन्हें दूर्वा (दूब घास) और हरी मूंग की दाल अर्पित करें.

इसके साथ अपने गुरु या माता-पिता का आशीर्वाद लें. आज 'ॐ गं गणपतये नमः' या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से आपकी बुद्धि तीव्र होगी और सभी कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होंगी.

तुला राशिफल, 29 जुलाई 2026 (Tula Rashifal Today)

बुधवार, 29 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रात 20:07:38 तक रहेगी. आज आषाढ़ पूर्णिमा यानी 'गुरु पूर्णिमा' (व्यास पूर्णिमा) का पावन पर्व है. आज बुधवार और गुरु पूर्णिमा का यह शुभ संयोग ज्ञान, बौद्धिक विकास और गुरुजनों के आशीर्वाद से आपके जीवन में संतुलन और सकारात्मकता लेकर आएगा.

उत्तराषाढ़ा नक्षत्र दोपहर 15:38:08 तक रहेगा, जिसके बाद श्रवण नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आज पूरे दिन आपके चतुर्थ यानी सुख, माता, वाहन और संपत्ति भाव (मकर राशि) में संचार करेंगे.

इसके साथ ही, आज रात 23:57:29 तक प्रीति योग बना रहेगा. दोपहर 12:27:24 से 14:09:09 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत में विशेष सावधानी बरतें.

करियर (Career)

चतुर्थ भाव में चंद्रमा का संचार कार्यक्षेत्र में आपको मानसिक रूप से केंद्रित और मजबूत बनाएगा. आज आप वर्क-लाइफ बैलेंस बनाए रखने में सफल रहेंगे. ऑफिस में सहकर्मियों और अधिकारियों के साथ आपका सामंजस्य बेहतर रहेगा.

आज बुधवार को अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण बैठकों या आधिकारिक कार्यों के लिए सुबह का समय सबसे उपयुक्त रहेगा. दोपहर 12:27:24 से 14:09:09 तक राहु काल रहेगा, अतः इस अवधि में नौकरी में बदलाव या किसी बड़े फैसले से संबंधित नए समझौते करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट या सुख-सुविधाओं से जुड़ी वस्तुओं के कारोबार में लाभ का संकेत दे रहा है. चतुर्थ भाव का चंद्रमा व्यावसायिक मामलों में स्थिरता लाएगा.

यदि आप व्यापार के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान रखें कि आज बुधवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. इसलिए उत्तर दिशा की ओर व्यापारिक यात्रा करने से बचें, या अति आवश्यक होने पर तिल या धनिया खाकर ही घर से निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय मामलों में आज सतर्कता और विवेक से काम लेने की आवश्यकता है. भूमि या प्रॉपर्टी में दीर्घकालिक निवेश की योजना बन सकती है, लेकिन किसी भी प्रकार के अल्पकालिक या जोखिम भरे सौदों से बचें.

दोपहर 12:00:16 से 12:54:32 तक कुलिक समय और दोपहर 12:27:24 से 14:09:09 तक राहु काल रहेगा. इस दौरान (विशेषकर दोपहर 12:00 से 14:10 बजे के बीच) शेयर बाजार में बड़ा वित्तीय निवेश करने या नए जोखिम लेने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

गुरु पूर्णिमा का यह पावन पर्व आपके पारिवारिक जीवन में असीम शांति और सौहार्द घोलेगा. अपनी माता, गुरुजनों और घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लें. चतुर्थ भाव का चंद्रमा घर का माहौल खुशनुमा बनाए रखेगा. जीवनसाथी के साथ संवाद में मधुरता रहेगी और परिवार के सदस्यों के साथ किसी धार्मिक या आध्यात्मिक चर्चा में समय व्यतीत हो सकता है.

Gen Z

तुला राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन अपने मेंटर्स और गाइड की सीख पर अमल करने का है. गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने शिक्षकों का आभार व्यक्त करें. आज का दिन आपकी भावनात्मक स्थिरता को बढ़ाएगा, जिससे आप अपने करियर और पर्सनल लाइफ के बीच सही संतुलन बना पाएंगे. अपनी ऊर्जा को किसी रचनात्मक कार्य या स्किल डेवलपमेंट में लगाएं.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन सामान्य रहेगा. मानसिक शांति बनी रहेगी, लेकिन छाती या फेफड़ों में हल्का भारीपन या सर्दी-जुकाम की शिकायत हो सकती है. मौसम के बदलाव से सावधान रहें, घर का बना सात्विक भोजन लें, गुनगुना पानी पीएं और अपनी दिनचर्या में हल्का प्राणायाम शामिल करें.

लकी नंबर: 6, 2

लकी कलर: सफेद, चमकीला गुलाबी, हल्का पीला

उपाय

गुरु पूर्णिमा और बुधवार के इस पावन संयोग पर प्रातः काल स्नान के बाद माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा करें. अपने गुरु, माता-पिता या घर के बुजुर्गों के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें.

गणेश जी को दूर्वा (दूब घास) व सफेद मिठाई अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें. इससे आपके सुख-समृद्धि में वृद्धि होगी और सभी कार्य सिद्ध होंगे.

वृश्चिक राशिफल, 29 जुलाई 2026 (Vrischika Rashifal Today)

बुधवार, 29 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रात 20:07:38 तक रहेगी. आज आषाढ़ पूर्णिमा यानी 'गुरु पूर्णिमा' (व्यास पूर्णिमा) का परम पवित्र पर्व है. आज बुधवार और गुरु पूर्णिमा का यह दुर्लभ संयोग आपके जीवन में उच्च ज्ञान, मानसिक स्पष्टता और आध्यात्मिक उन्नति लेकर आया है.

उत्तराषाढ़ा नक्षत्र दोपहर 15:38:08 तक रहेगा, जिसके बाद श्रवण नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आज पूरे दिन आपके तृतीय यानी पराक्रम, छोटे भाई-बहन और संचार भाव (मकर राशि) में संचार करेंगे.

इसके साथ ही, आज रात 23:57:29 तक प्रीति योग बना रहेगा. दोपहर 12:27:24 से 14:09:09 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत में विशेष सावधानी बरतें.

करियर (Career)

तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर आपके साहस, पराक्रम और निर्णय लेने की क्षमता में जबरदस्त वृद्धि करेगा. कार्यक्षेत्र में आज आप कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना निडरता से करेंगे. आपकी संचार शैली और लेखन क्षमता से सहकर्मी व अधिकारी प्रभावित होंगे.

आज बुधवार को अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण बैठकों या आधिकारिक ईमेल भेजने के लिए सुबह का समय उत्तम रहेगा. दोपहर 12:27:24 से 14:09:09 तक राहु काल रहेगा, अतः इस अवधि में किसी भी नए अनुबंध (Contract) पर हस्ताक्षर करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन नए नेटवर्क बनाने और प्रचार-प्रसार (Marketing) के दृष्टिकोण से बहुत लाभदायक रहेगा. छोटे स्तर की व्यापारिक यात्राएं नए अवसर दिला सकती हैं.

हालांकि, यदि आप व्यापार के सिलसिले में दूर की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान रखें कि आज बुधवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से बचें, या अति आवश्यक होने पर तिल या धनिया खाकर ही घर से निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय मामलों में आज आपकी सूझबूझ काम आएगी. अल्पकालिक निवेश से बेहतर रहेगा कि आप सोच-समझकर कदम बढ़ाएं. दोपहर 12:00:16 से 12:54:32 तक कुलिक समय और दोपहर 12:27:24 से 14:09:09 तक राहु काल रहेगा. इस दौरान (विशेषकर दोपहर 12:00 से 14:10 बजे तक) शेयर बाजार में नया दांव लगाने या बड़ा पूंजी निवेश करने से पूरी तरह दूर रहें.

रिलेशनशिप (Relationship)

गुरु पूर्णिमा का यह पावन पर्व आपके पारिवारिक जीवन में सौहार्द और सकारात्मकता घोलेगा. छोटे भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा और उनके साथ संबंध और मजबूत होंगे.

अपने गुरुजनों, शिक्षकों व बुजुर्गों का आशीर्वाद लें. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन बना रहेगा और शाम का समय परिवार के साथ किसी सुखद या आध्यात्मिक चर्चा में बीतेगा.

Gen Z

वृश्चिक राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन अपनी स्किल्स, प्रेजेंटेशन और नेटवर्किंग को निखारने का है. गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने मेंटर्स और गाइड का आभार व्यक्त करना न भूलें.

अपनी असीम ऊर्जा का उपयोग किसी नए प्रोजेक्ट, कंटेंट निर्माण या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगाएं. आत्मविश्वास बनाए रखें, सफलता मिलेगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आप काफी ऊर्जावान और चुस्त-दुरुस्त महसूस करेंगे. आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) मजबूत रहेगी. हालांकि, अत्यधिक भागदौड़ या जोश में आकर कंधों या हाथों में खिंचाव आ सकता है. हल्का व्यायाम करें, पानी भरपूर पीएं और दिनचर्या में प्राणायाम शामिल करें.

लकी नंबर: 9, 3

लकी कलर: लाल, गहरा पीला

उपाय

गुरु पूर्णिमा और बुधवार के इस शुभ संयोग पर प्रातः काल स्नान के बाद सर्वप्रथम अपने गुरु या माता-पिता के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें. इसके बाद भगवान गणेश और हनुमान जी की उपासना करें.

गणेश जी को दूर्वा (दूब घास) अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और सभी बाधाएं दूर होंगी.

धनु राशिफल, 29 जुलाई 2026 (Dhanu Rashifal Today)

बुधवार, 29 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रात 20:07:38 तक रहेगी. आज का दिन आषाढ़ पूर्णिमा यानी 'गुरु पूर्णिमा' (व्यास पूर्णिमा) का परम पवित्र पर्व है.

धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, इसलिए गुरु पूर्णिमा का यह पावन अवसर आपके लिए अत्यंत विशेष, शुभ और आध्यात्मिक चेतना से परिपूर्ण है. उत्तराषाढ़ा नक्षत्र दोपहर 15:38:08 तक रहेगा, जिसके बाद श्रवण नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आज पूरे दिन आपके द्वितीय यानी धन, वाणी और कुटुंब भाव (मकर राशि) में संचार करेंगे.

इसके साथ ही, आज रात 23:57:29 तक प्रीति योग बना रहेगा. दोपहर 12:27:24 से 14:09:09 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण महत्वपूर्ण वित्तीय और नए कार्यों में विशेष सावधानी बरतें.

करियर (Career)

द्वितीय भाव में चंद्रमा का संचार आपकी वाणी और संवाद शैली को बहुत प्रभावशाली बनाएगा. कार्यक्षेत्र में आपकी बातों को गंभीरता से लिया जाएगा और किसी महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन या बैठक में आपके विचारों की सराहना होगी.

आज बुधवार को अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है, इसलिए किसी भी मुख्य कार्य या औपचारिक चर्चा के लिए सुबह का समय सबसे श्रेष्ठ रहेगा. दोपहर 12:27:24 से 14:09:09 तक राहु काल रहेगा, अतः इस अवधि में किसी नए प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर करने या सहकर्मियों से तीखी बहस से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन आर्थिक दृष्टिकोण से लाभप्रद और स्थिरता प्रदान करने वाला है. अटका हुआ धन या पुराना बकाया वापस मिलने के योग बन रहे हैं. वाणी भाव का चंद्रमा ग्राहकों को आकर्षित करने में मदद करेगा.

यदि आप व्यापार के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान रखें कि आज बुधवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से बचें, या अति आवश्यक होने पर तिल या धनिया खाकर ही घर से निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय मामलों में आज बचत और संचय पर ध्यान केंद्रित रहेगा. सुरक्षित और पारंपरिक माध्यमों में निवेश करना फायदेमंद रहेगा. हालांकि, राहु काल और कुलिक काल के समय किसी भी प्रकार का बड़ा जोखिम उठाने से बचें.

दोपहर 12:00:16 से 12:54:32 तक कुलिक समय और दोपहर 12:27:24 से 14:09:09 तक राहु काल रहेगा. इस पूरी अवधि (विशेषकर दोपहर 12:00 से 14:10 बजे के बीच) शेयर बाजार में नया दांव लगाने या बड़ा पूंजी निवेश करने से पूरी तरह दूर रहें.

रिलेशनशिप (Relationship)

आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति का पर्व (गुरु पूर्णिमा) होने के कारण आज का दिन आपके पारिवारिक जीवन में असीम मिठास और संस्कार लेकर आएगा. घर के बुजुर्गों, माता-पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद लें.

कुटुंब भाव में चंद्रमा का गोचर परिवार में एकजुटता और सौहार्द बढ़ाएगा. जीवनसाथी के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे और शाम के समय परिवार के साथ किसी धार्मिक या मांगलिक आयोजन में शामिल होने का अवसर मिल सकता है.

Gen Z

धनु राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन आत्म-सुधार और ज्ञान प्राप्त करने का है. आपकी राशि के स्वामी का यह पर्व आपको अपने करियर और जीवन के सही लक्ष्यों की पहचान कराएगा.

अपने मेंटर्स, प्रोफेसर्स या मार्गदर्शकों से जुड़ें और उनका आभार व्यक्त करें. अपनी संवाद क्षमता का सही उपयोग करें और नेटवर्किंग के जरिए भविष्य के अवसरों को तलाशें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन काफी अच्छा और सकारात्मक रहेगा. आप ऊर्जा और ताजगी महसूस करेंगे. हालांकि, द्वितीय भाव चंद्रमा के कारण खान-पान में लापरवाही से गले में खराश या दांतों में हल्की संवेदनशीलता हो सकती है. बहुत ठंडा या अत्यधिक मसालेदार भोजन खाने से बचें और दिनभर गुनगुना पानी पीएं.

लकी नंबर: 3, 9

लकी कलर: पीला, केसरिया, सुनहरा

उपाय

गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व धनु राशि के जातकों के लिए विशेष फलदायी है. प्रातः काल स्नान के बाद सर्वप्रथम अपने गुरु, माता-पिता या घर के वरिष्ठजनों के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें.

भगवान विष्णु, महर्षि वेद व्यास जी और भगवान गणेश की पूजा करें. गणेश जी को दूर्वा (दूब घास) और विष्णु जी को चने की दाल व गुड़ अर्पित करें. आज 'ॐ बृहस्पतये नमः' या अपने गुरु मंत्र का जाप करने से आपके ज्ञान, धन और सम्मान में अप्रत्याशित वृद्धि होगी.

मकर राशिफल, 29 जुलाई 2026 (Makar Rashifal Today)

बुधवार, 29 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रात 20:07:38 तक रहेगी. आज आषाढ़ पूर्णिमा यानी 'गुरु पूर्णिमा' (व्यास पूर्णिमा) का पावन पर्व है. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी ही राशि यानी प्रथम (लग्न/व्यक्तित्व) भाव में संचार करेंगे.

अपनी ही राशि में चंद्रमा का गोचर और गुरु पूर्णिमा का यह शुभ संयोग आपके लिए आत्म-विश्वास, मानसिक स्पष्टता और निर्णय क्षमता में वृद्धि लेकर आया है. उत्तराषाढ़ा नक्षत्र दोपहर 15:38:08 तक रहेगा, जिसके बाद श्रवण नक्षत्र की शुरुआत होगी.

इसके साथ ही, आज रात 23:57:29 तक प्रीति योग बना रहेगा. दोपहर 12:27:24 से 14:09:09 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत में विशेष सावधानी बरतें.

करियर (Career)

आपकी अपनी ही राशि में चंद्रमा का संचार कार्यक्षेत्र में आपके प्रभाव और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएगा. आज आपके विचारों को सराहा जाएगा और आपकी रणनीतियों से दफ्तर में सहकर्मी व अधिकारी प्रभावित होंगे.

आज बुधवार को अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण बैठकों या आधिकारिक कार्यों के लिए सुबह का समय सबसे उपयुक्त रहेगा. दोपहर 12:27:24 से 14:09:09 तक राहु काल रहेगा, अतः इस अवधि में नौकरी से जुड़ा कोई भी बड़ा समझौता करने या नया दायित्व उठाने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन अपनी योजनाओं को नया रूप देने और बाजार में अपनी साख मजबूत करने का है. प्रथम भाव का चंद्रमा व्यापारिक गतिविधियों में तेजी लाएगा. यदि आप व्यापार के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान रखें कि आज बुधवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. उत्तर दिशा की ओर व्यापारिक यात्रा करने से बचें, या अति आवश्यक होने पर तिल या धनिया खाकर ही घर से निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय मामलों में आज आपकी सूझबूझ काम आएगी. दूरगामी और सुरक्षित योजनाओं में निवेश करना लाभदायक रहेगा. हालांकि, राहु काल और कुलिक समय में किसी भी प्रकार का नया वित्तीय जोखिम लेने से बचें.

दोपहर 12:00:16 से 12:54:32 तक कुलिक समय और दोपहर 12:27:24 से 14:09:09 तक राहु काल रहेगा. इस पूरी अवधि (विशेषकर दोपहर 12:00 से 14:10 बजे के बीच) में शेयर बाजार में बड़ा पूंजी निवेश करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

गुरु पूर्णिमा का यह पावन पर्व आपके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में शांति व सकारात्मकता लाएगा. अपने गुरुजनों, माता-पिता और घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लें, जिससे आपके जीवन के कई संकट दूर होंगे. लग्न भाव का चंद्रमा आपके स्वभाव में सौम्यता लाएगा, जिससे जीवनसाथी और परिवार के सदस्यों के साथ संबंध और अधिक मधुर व प्रगाढ़ होंगे.

Gen Z

मकर राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन आत्म-विश्लेषण और अपने करियर रोडमैप पर ध्यान देने का है. गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने शिक्षकों, मेंटर्स या मार्गदर्शकों का आभार व्यक्त करना न भूलें. अपनी प्रतिभा और ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, किसी नई स्किल को सीखने में समय व्यतीत करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन काफी अच्छा रहेगा. आप शारीरिक और मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे. काम की व्यस्तता के बीच अपनी दिनचर्या और खान-पान का ध्यान रखें. खुद को हाइड्रेटेड रखें, सात्विक भोजन लें और ध्यान या योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें.

लकी नंबर: 8, 4

लकी कलर: नीला, गहरा हरा

उपाय

गुरु पूर्णिमा और बुधवार के इस शुभ संयोग पर प्रातः काल स्नान के बाद सर्वप्रथम अपने गुरु या माता-पिता के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें. इसके बाद भगवान गणेश और भगवान विष्णु की पूजा करें.

गणेश जी को दूर्वा (दूब घास) व बेसन के लड्डू अर्पित करें. 'ॐ गं गणपतये नमः' या अपने गुरु मंत्र का जाप करें. इससे आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और जीवन में आ रही रुकावटें समाप्त होंगी.

कुंभ राशिफल, 29 जुलाई 2026 (Kumbh Rashifal Today)

बुधवार, 29 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रात 20:07:38 तक रहेगी. आज आषाढ़ पूर्णिमा यानी 'गुरु पूर्णिमा' (व्यास पूर्णिमा) का पावन पर्व है. चंद्रमा आज पूरे दिन आपके द्वादश यानी व्यय, हानि, विदेश और अध्यात्म भाव (मकर राशि) में संचार करेंगे.

गुरु पूर्णिमा के दिन द्वादश भाव के चंद्रमा का यह योग आपके लिए आत्मचिंतन, परोपकार और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए विशेष फलदायी है. उत्तराषाढ़ा नक्षत्र दोपहर 15:38:08 तक रहेगा, जिसके बाद श्रवण नक्षत्र की शुरुआत होगी.

इसके साथ ही, आज रात 23:57:29 तक प्रीति योग बना रहेगा. दोपहर 12:27:24 से 14:09:09 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण महत्वपूर्ण कार्यों में विशेष सावधानी बरतें.

करियर (Career)

द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर कार्यक्षेत्र में अत्यधिक भागदौड़ या अनिच्छा से काम करने जैसी स्थिति बना सकता है. यदि आपका काम विदेश, मल्टीनेशनल कंपनियों (MNCs) या दूरस्थ स्थानों से जुड़ा है, तो आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे.

आज बुधवार को अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है, इसलिए आवश्यक कार्यों को सुबह ही निपटा लें. दोपहर 12:27:24 से 14:09:09 तक राहु काल रहेगा, अतः इस अवधि में नौकरी में कोई बड़ा निर्णय लेने या सहकर्मियों से विवाद में पड़ने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहेगा. विदेशी सौदों या ऑनलाइन माध्यमों से जुड़े कारोबार में लाभ के अवसर बनेंगे. हालांकि, अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहद आवश्यक है.

यदि आप व्यापार के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान रखें कि आज बुधवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से बचें, या अति आवश्यक होने पर तिल या धनिया खाकर ही निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय मामलों में आज विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. द्वादश चंद्रमा अचानक और अप्रत्याशित खर्च बढ़ा सकता है. आज शेयर बाजार में नया या बड़ा निवेश करने से पूरी तरह बचें.

दोपहर 12:00:16 से 12:54:32 तक कुलिक समय और दोपहर 12:27:24 से 14:09:09 तक राहु काल रहेगा. इस पूरी अवधि (विशेष रूप से दोपहर 12:00 से 14:10 बजे के बीच) में किसी भी प्रकार के वित्तीय जोखिम या लेन-देन से दूर रहें.

रिलेशनशिप (Relationship)

गुरु पूर्णिमा का यह पावन पर्व आपके भीतर दान-पुण्य और सेवा की भावना जगाएगा. अपने गुरुजनों, माता-पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, इससे मानसिक अशांति दूर होगी.

परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद न उत्पन्न होने दें. जीवनसाथी के साथ संवाद में स्पष्टता रखें और शाम का समय किसी धार्मिक या सामाजिक सेवा के कार्य में व्यतीत करें.

Gen Z

कुंभ राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन आत्म-विश्लेषण करने और मानसिक शांति पाने का है. अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की चिंता या ओवरथिंकिंग में न गंवाएं. गुरु पूर्णिमा पर अपने मेंटर्स और गाइड्स का आभार व्यक्त करें और उनसे भविष्य के लिए सलाह लें. अपनी रचनात्मकता को एकांत में अध्ययन या शोध (Research) जैसे कार्यों में लगाएं.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है. आंखों में जलन, अनिद्रा या पैरों में दर्द की समस्या हो सकती है. काम के साथ-साथ पर्याप्त नींद और आराम लें. सात्विक भोजन ग्रहण करें, पानी प्रचुर मात्रा में पीएं और ध्यान (Meditation) को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं.

लकी नंबर: 8, 5

लकी कलर: नीला, आसमानी

उपाय

गुरु पूर्णिमा और बुधवार के इस पावन अवसर पर प्रातः काल स्नान के बाद भगवान गणेश और भगवान शिव की पूजा करें. अपने गुरु, शिक्षकों या घर के वरिष्ठजनों के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें.

गणेश जी को दूर्वा (दूब घास) अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को हरे कपड़े या अनाज का दान करें. इसके साथ ही 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें. इससे आपके खर्चों पर नियंत्रण होगा और मानसिक शांति मिलेगी.

मीन राशिफल, 29 जुलाई 2026 (Meen Rashifal Today)

बुधवार, 29 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रात 20:07:38 तक रहेगी. आज आषाढ़ पूर्णिमा यानी 'गुरु पूर्णिमा' (व्यास पूर्णिमा) का परम पवित्र पर्व है. मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, इसलिए गुरु पूर्णिमा का यह पावन अवसर आपके लिए अत्यंत आध्यात्मिक, फलदायी और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा.

उत्तराषाढ़ा नक्षत्र दोपहर 15:38:08 तक रहेगा, जिसके बाद श्रवण नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आज पूरे दिन आपके एकादश यानी लाभ, इच्छापूर्ति, बड़े भाई-बहन और आय भाव (मकर राशि) में संचार करेंगे.

इसके साथ ही, आज रात 23:57:29 तक प्रीति योग बना रहेगा. दोपहर 12:27:24 से 14:09:09 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण महत्वपूर्ण कार्यों में विशेष सावधानी बरतें.

करियर (Career)

एकादश भाव में चंद्रमा का संचार आपके करियर में प्रगति और नए अवसरों के द्वार खोलेगा. सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों का भरपूर सहयोग मिलेगा. लंबे समय से रुके हुए प्रोजेक्ट्स आज गति पकड़ सकते हैं.

आज बुधवार को अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है, इसलिए किसी भी मुख्य कार्य या आधिकारिक चर्चा के लिए सुबह का समय सबसे उपयुक्त रहेगा. दोपहर 12:27:24 से 14:09:09 तक राहु काल रहेगा, अतः इस अवधि में नौकरी से जुड़ा कोई बड़ा या जोखिम भरा निर्णय लेने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन आर्थिक लाभ और व्यावसायिक विस्तार का संकेत दे रहा है. एकादश भाव का चंद्रमा आय के नए स्रोत बना सकता है और पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न दिला सकता है.

यदि आप व्यापार के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान रखें कि आज बुधवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से बचें, या अति आवश्यक होने पर तिल या धनिया खाकर ही घर से निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन काफी मजबूत है. शेयर बाजार और दीर्घकालिक निवेश से लाभ की पूरी संभावना बन रही है. हालांकि, राहु काल और कुलिक काल के समय में सतर्कता जरूरी है.

दोपहर 12:00:16 से 12:54:32 तक कुलिक समय और दोपहर 12:27:24 से 14:09:09 तक राहु काल रहेगा. इस दौरान (विशेषकर दोपहर 12:00 से 14:10 बजे के बीच) शेयर बाजार में बड़ा नया निवेश करने या वित्तीय समझौतों पर हस्ताक्षर करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति का पर्व (गुरु पूर्णिमा) होने के कारण आज का दिन आपके पारिवारिक जीवन में असीम मिठास, संस्कार और आत्मिक शांति लेकर आएगा.

घर के बुजुर्गों, माता-पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद लें. बड़े भाई-बहनों और मित्रों के साथ संबंध मजबूत होंगे. जीवनसाथी के साथ संबंध प्रगाढ़ रहेंगे और शाम का समय किसी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में आनंदपूर्वक व्यतीत होगा.

Gen Z

मीन राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन अपनी महत्वाकांक्षाओं और करियर गोल्स को नई दिशा देने का है. गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने मेंटर्स, प्रोफेसर्स या मार्गदर्शकों का आभार व्यक्त करें और उनसे भविष्य के लिए गाइडेंस लें. आपकी नेटवर्किंग मजबूत होगी और मित्रों के सहयोग से किसी नए आइडिया पर काम शुरू कर सकते हैं.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अनुकूल और ताजगी से भरा रहेगा. आप खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से बेहद हल्का और ऊर्जावान महसूस करेंगे. अपनी संतुलित दिनचर्या बनाए रखें, भरपूर मात्रा में पानी पीएं, सात्विक आहार लें और ध्यान व योग को अपनी जीवनशैली में शामिल करें.

लकी नंबर: 3, 7

लकी कलर: पीला, केसरिया, हल्का हरा

उपाय

गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मीन राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से कल्याणकारी है. प्रातः काल स्नान के बाद सर्वप्रथम अपने गुरु, माता-पिता या घर के वरिष्ठजनों के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें.

भगवान विष्णु, महर्षि वेद व्यास जी और भगवान गणेश की उपासना करें. गणेश जी को दूर्वा (दूब घास) और भगवान विष्णु को हल्दी व चने की दाल अर्पित करें. आज 'ॐ बृहस्पतये नमः' या अपने गुरु मंत्र का जाप करने से आपके जीवन में ज्ञान, धन और सुख-समृद्धि की वृद्धि होगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.