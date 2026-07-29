Surya Grahan 2026 Rahu Yog: खगोलीय घटनाओं में सूर्य ग्रहण को सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली माना जाता है. पंचांग और ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, इस बार लगने वाला सूर्य ग्रहण कई राशियों के लिए शुभ संकेत नहीं लेकर आ रहा है. ग्रहण के दौरान ग्रहों की स्थिति और विशेष रूप से 'राहु योग' का निर्माण कुछ जातकों के जीवन में उथल-पुथल मचा सकता है.

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहण के प्रभाव से अगले 15 दिन चार विशेष राशियों के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं.

क्या है 'राहु योग' का प्रभाव?

ज्योतिष में राहु को मायावी और छाया ग्रह माना गया है. जब सूर्य ग्रहण के दौरान राहु का प्रभाव किसी राशि पर पड़ता है, तो व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है. मानसिक तनाव, कार्यक्षेत्र में बाधाएं और आर्थिक नुकसान जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं. ग्रहण के सूतक काल से लेकर अगले 15 दिनों तक नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक रहता है.

इन 4 राशियों पर रहेगा विशेष प्रभाव

ज्योतिषीय दृष्टि से निम्नलिखित चार राशियों को अगले दो सप्ताह तक बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है:

मेष राशि (Aries): आपके लिए यह समय धैर्य की परीक्षा लेने वाला है. बनते हुए कार्यों में अचानक रुकावट आ सकती है. निवेश से बचें और वाणी पर संयम रखें.

सिंह राशि (Leo): स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं. कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ विवाद से बचें. किसी भी कागजी कार्रवाई में सावधानी बरतें.

वृश्चिक राशि (Scorpio): आर्थिक मोर्चे पर यह समय तनावपूर्ण हो सकता है. अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाएं और उधार लेन-देन से पूरी तरह परहेज करें.

कुंभ राशि (Aquarius): पारिवारिक कलह या मानसिक अशांति का सामना करना पड़ सकता है. यात्रा करते समय सावधानी बरतें और वाहन चलाने में जोखिम न लें.

अगले 15 दिनों के लिए उपाय

ज्योतिषियों का मानना है कि ग्रहण का प्रभाव भले ही कठिन हो, लेकिन सही उपायों से इसके नकारात्मक असर को कम किया जा सकता है:

मंत्र जाप: ग्रहण काल के दौरान 'ॐ रां राहवे नमः' या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी होता है.

ग्रहण काल के दौरान 'ॐ रां राहवे नमः' या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी होता है. दान-पुण्य: ग्रहण समाप्ति के बाद किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल या सरसों के तेल का दान करें.

ग्रहण समाप्ति के बाद किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल या सरसों के तेल का दान करें. सात्विक रहें: अगले 15 दिनों तक क्रोध पर नियंत्रण रखें और तामसिक भोजन का त्याग करें.

अगले 15 दिनों तक क्रोध पर नियंत्रण रखें और तामसिक भोजन का त्याग करें. शिव उपासना: भगवान शिव की पूजा करने से राहु के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलती है. शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें.

ज्योतिष शास्त्र गणनाओं पर आधारित होता है. यह जरूरी नहीं कि हर किसी के जीवन में समान प्रभाव पड़े. यदि आप मानसिक रूप से सकारात्मक रहेंगे और अपने कार्यों को सावधानीपूर्वक करेंगे, तो किसी भी बड़ी बाधा से बचा जा सकता है.

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