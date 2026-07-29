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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोSurya Grahan Rahu Yog: सूर्य ग्रहण पर बन रहा राहु योग, इन 4 राशियों के लिए अगले 15 दिन भारी, क्या आप भी हैं लिस्ट में?

Surya Grahan Rahu Yog: सूर्य ग्रहण पर बन रहा राहु योग, इन 4 राशियों के लिए अगले 15 दिन भारी, क्या आप भी हैं लिस्ट में?

Surya Grahan 2026 Rahu Yog: सूर्य ग्रहण के दौरान बन रहा राहु योग 4 राशियों के लिए बेहद सतर्क रहने का संकेत है. जानें कौन सी हैं ये राशियां और इसके नकारात्मक प्रभाव से बचने के सटीक उपाय.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 29 Jul 2026 11:35 AM (IST)
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Surya Grahan 2026 Rahu Yog: खगोलीय घटनाओं में सूर्य ग्रहण को सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली माना जाता है. पंचांग और ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, इस बार लगने वाला सूर्य ग्रहण कई राशियों के लिए शुभ संकेत नहीं लेकर आ रहा है. ग्रहण के दौरान ग्रहों की स्थिति और विशेष रूप से 'राहु योग' का निर्माण कुछ जातकों के जीवन में उथल-पुथल मचा सकता है.

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहण के प्रभाव से अगले 15 दिन चार विशेष राशियों के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं.

क्या है 'राहु योग' का प्रभाव?

ज्योतिष में राहु को मायावी और छाया ग्रह माना गया है. जब सूर्य ग्रहण के दौरान राहु का प्रभाव किसी राशि पर पड़ता है, तो व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है. मानसिक तनाव, कार्यक्षेत्र में बाधाएं और आर्थिक नुकसान जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं. ग्रहण के सूतक काल से लेकर अगले 15 दिनों तक नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक रहता है.

इन 4 राशियों पर रहेगा विशेष प्रभाव

ज्योतिषीय दृष्टि से निम्नलिखित चार राशियों को अगले दो सप्ताह तक बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है:

मेष राशि (Aries): आपके लिए यह समय धैर्य की परीक्षा लेने वाला है. बनते हुए कार्यों में अचानक रुकावट आ सकती है. निवेश से बचें और वाणी पर संयम रखें.

सिंह राशि (Leo): स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं. कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ विवाद से बचें. किसी भी कागजी कार्रवाई में सावधानी बरतें.

वृश्चिक राशि (Scorpio): आर्थिक मोर्चे पर यह समय तनावपूर्ण हो सकता है. अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाएं और उधार लेन-देन से पूरी तरह परहेज करें.

कुंभ राशि (Aquarius): पारिवारिक कलह या मानसिक अशांति का सामना करना पड़ सकता है. यात्रा करते समय सावधानी बरतें और वाहन चलाने में जोखिम न लें.

अगले 15 दिनों के लिए उपाय

ज्योतिषियों का मानना है कि ग्रहण का प्रभाव भले ही कठिन हो, लेकिन सही उपायों से इसके नकारात्मक असर को कम किया जा सकता है:

  • मंत्र जाप: ग्रहण काल के दौरान 'ॐ रां राहवे नमः' या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी होता है.
  • दान-पुण्य: ग्रहण समाप्ति के बाद किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल या सरसों के तेल का दान करें.
  • सात्विक रहें: अगले 15 दिनों तक क्रोध पर नियंत्रण रखें और तामसिक भोजन का त्याग करें.
  • शिव उपासना: भगवान शिव की पूजा करने से राहु के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलती है. शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें.

ज्योतिष शास्त्र गणनाओं पर आधारित होता है. यह जरूरी नहीं कि हर किसी के जीवन में समान प्रभाव पड़े. यदि आप मानसिक रूप से सकारात्मक रहेंगे और अपने कार्यों को सावधानीपूर्वक करेंगे, तो किसी भी बड़ी बाधा से बचा जा सकता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 29 Jul 2026 11:35 AM (IST)
Tags :
Zodiac Signs Surya Grahan Solar Eclipse 2026 Rahu Yog
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