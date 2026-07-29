Aaj Ka Meen Rashifal: 29 जुलाई 2026, बुधवार के दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है. पंचांग के अनुसार आज रात्रि 08:06 बजे तक पूर्णिमा तिथि रहेगी, जिसके बाद श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी. दोपहर 03:37 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद श्रवण नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, प्रीति योग और मीन राशि के जातकों के लिए विशेष 'भद्र योग' का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज आपकी राशि से 11वें भाव (एकादश भाव यानी लाभ, आय, इच्छा पूर्ति व बड़े भाई-बहन स्थान) में मकर राशि में संचार करेंगे. 11वें भाव में चंद्रमा के रहने से आपकी आय में वृद्धि के योग बनेंगे और अपने कर्तव्यों को समझकर पूरा करने से समाज व कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया सबसे उत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मीन राशि के व्यापारियों के लिए बेहद शुभ और उन्नतिदायक रहने वाला है. प्रीति योग के बनने से बिजनेस में नए-नए प्रभावशाली लोगों से आपके संबंध बनेंगे, जिनके माध्यम से आपकी उत्तरोत्तर तरक्की होगी और आपके व्यापारिक प्रतिद्वंदी (Opponents) पूरी तरह परास्त रहेंगे. मार्केट में अपनी पार्टियों और क्लाइंट्स के साथ बेहतर तालमेल बनाकर रखें; कहीं-कहीं पार्टी की सलाह पर गौर करें और कोई भी बड़ा फैसला सर्वसम्मति से लें. नए कारोबारियों (New Businessmen) को भी अपने नए बिजनेस में काफी हद तक सफलता मिलती दिख रही है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों को आज वर्कस्पेस पर धैर्यवान और आशावादी बने रहने की सलाह दी जाती है. निराशा या उदासी को पीछे छोड़कर पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने काम में लग जाएं. निश्चिंत रहें कि ग्रह स्थितियां जैसे-जैसे अनुकूल होंगी, भाग्य आप पर मुस्कुराएगा. दफ्तर में आपकी मेहनत की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन मिलेगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

11वें भाव के चंद्रमा के प्रभाव से पारिवारिक जीवन में सुख-समृद्धि और सौहार्द बना रहेगा. घर के बड़े-बुजुर्गों और भाइयों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा. जीवनसाथी के साथ रिश्ते मधुर रहेंगे और आप दोनों मिलकर घर-परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन आत्ममंथन और आत्मविश्वास बढ़ाने का है. शुरुआत में थोड़ी झिझक हो सकती है, लेकिन जैसे-जैसे आप अपने आत्मविश्वास को मजबूत करेंगे, पढ़ाई व करियर के फील्ड में आ रही बाधाएं अपने आप दूर होती जाएंगी.

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन काफी अच्छा रहेगा. मन में प्रसन्नता और शरीर में स्फूर्ति बनी रहेगी. नियमित योग और संतुलित खान-पान आपको दिनभर ऊर्जावान बनाए रखेगा.

शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)

ब्राउन (भूरा) शुभ अंक: 4

4 अशुभ अंक: 8

8 आज का उपाय: गुरु पूर्णिमा व बुधवार के पावन अवसर पर भगवान श्री गणेश को मोदक व दूर्वा चढ़ाएं. इसके साथ ही अपने गुरुजनों या पिता के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें; इससे आपके आय व लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे.

FAQs

Q1. 29 जुलाई 2026 (गुरु पूर्णिमा) को मीन राशि के व्यापारियों को क्या बड़ा लाभ मिलेगा?

Ans. प्रीति योग से नए-नए लोगों से संपर्क बनेंगे जिससे व्यापार में बड़ी उन्नति होगी और सभी प्रतिद्वंदी परास्त होंगे.

Q2. आज मीन राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में क्या रवैया अपनाना चाहिए?

Ans. निराशा त्यागकर पूरे आत्मविश्वास, धैर्य और आशावादी सोच के साथ अपने काम में जुटे रहें, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा.

Q3. आज मीन राशि के नए कारोबारियों (New Businessmen) के लिए दिन कैसा रहेगा?

Ans. नए व्यापारियों को उनके बिजनेस में आज कुछ हद तक बड़ी सफलता और अनुकूल परिणाम हासिल होंगे.

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