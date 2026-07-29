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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMeen Rashifal 29 July 2026: मीन राशि वालों को 11वें चंद्रमा और प्रीति योग से बिजनेस में मिलेगी बड़ी सफलता, परास्त होंगे विरोधी

Meen Rashifal 29 July 2026: मीन राशि वालों को 11वें चंद्रमा और प्रीति योग से बिजनेस में मिलेगी बड़ी सफलता, परास्त होंगे विरोधी

Pisces Horoscope 29 July 2026: गुरु पूर्णिमा पर मीन राशि वालों को 11वें चंद्रमा और प्रीति योग से बिजनेस में होगी बड़ी तरक्की! पढ़ें पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व सटीक दैनिक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 29 Jul 2026 04:05 AM (IST)
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Aaj Ka Meen Rashifal: 29 जुलाई 2026, बुधवार के दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है. पंचांग के अनुसार आज रात्रि 08:06 बजे तक पूर्णिमा तिथि रहेगी, जिसके बाद श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी. दोपहर 03:37 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद श्रवण नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, प्रीति योग और मीन राशि के जातकों के लिए विशेष 'भद्र योग' का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज आपकी राशि से 11वें भाव (एकादश भाव यानी लाभ, आय, इच्छा पूर्ति व बड़े भाई-बहन स्थान) में मकर राशि में संचार करेंगे. 11वें भाव में चंद्रमा के रहने से आपकी आय में वृद्धि के योग बनेंगे और अपने कर्तव्यों को समझकर पूरा करने से समाज व कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया सबसे उत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मीन राशि के व्यापारियों के लिए बेहद शुभ और उन्नतिदायक रहने वाला है. प्रीति योग के बनने से बिजनेस में नए-नए प्रभावशाली लोगों से आपके संबंध बनेंगे, जिनके माध्यम से आपकी उत्तरोत्तर तरक्की होगी और आपके व्यापारिक प्रतिद्वंदी (Opponents) पूरी तरह परास्त रहेंगे. मार्केट में अपनी पार्टियों और क्लाइंट्स के साथ बेहतर तालमेल बनाकर रखें; कहीं-कहीं पार्टी की सलाह पर गौर करें और कोई भी बड़ा फैसला सर्वसम्मति से लें. नए कारोबारियों (New Businessmen) को भी अपने नए बिजनेस में काफी हद तक सफलता मिलती दिख रही है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों को आज वर्कस्पेस पर धैर्यवान और आशावादी बने रहने की सलाह दी जाती है. निराशा या उदासी को पीछे छोड़कर पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने काम में लग जाएं. निश्चिंत रहें कि ग्रह स्थितियां जैसे-जैसे अनुकूल होंगी, भाग्य आप पर मुस्कुराएगा. दफ्तर में आपकी मेहनत की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन मिलेगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

11वें भाव के चंद्रमा के प्रभाव से पारिवारिक जीवन में सुख-समृद्धि और सौहार्द बना रहेगा. घर के बड़े-बुजुर्गों और भाइयों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा. जीवनसाथी के साथ रिश्ते मधुर रहेंगे और आप दोनों मिलकर घर-परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन आत्ममंथन और आत्मविश्वास बढ़ाने का है. शुरुआत में थोड़ी झिझक हो सकती है, लेकिन जैसे-जैसे आप अपने आत्मविश्वास को मजबूत करेंगे, पढ़ाई व करियर के फील्ड में आ रही बाधाएं अपने आप दूर होती जाएंगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन काफी अच्छा रहेगा. मन में प्रसन्नता और शरीर में स्फूर्ति बनी रहेगी. नियमित योग और संतुलित खान-पान आपको दिनभर ऊर्जावान बनाए रखेगा.

  • शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)
  • शुभ अंक: 4
  • अशुभ अंक: 8
  • आज का उपाय: गुरु पूर्णिमा व बुधवार के पावन अवसर पर भगवान श्री गणेश को मोदक व दूर्वा चढ़ाएं. इसके साथ ही अपने गुरुजनों या पिता के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें; इससे आपके आय व लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे.

FAQs

Q1. 29 जुलाई 2026 (गुरु पूर्णिमा) को मीन राशि के व्यापारियों को क्या बड़ा लाभ मिलेगा?
Ans. प्रीति योग से नए-नए लोगों से संपर्क बनेंगे जिससे व्यापार में बड़ी उन्नति होगी और सभी प्रतिद्वंदी परास्त होंगे.

Q2. आज मीन राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में क्या रवैया अपनाना चाहिए?
Ans. निराशा त्यागकर पूरे आत्मविश्वास, धैर्य और आशावादी सोच के साथ अपने काम में जुटे रहें, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा.

Q3. आज मीन राशि के नए कारोबारियों (New Businessmen) के लिए दिन कैसा रहेगा?
Ans. नए व्यापारियों को उनके बिजनेस में आज कुछ हद तक बड़ी सफलता और अनुकूल परिणाम हासिल होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 29 Jul 2026 04:05 AM (IST)
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