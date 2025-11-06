हस्तरेखा शास्त्र एक प्राचीन ज्योतिष विद्या है जिसमें व्यक्ति की हथेली की रेखाओं का अध्ययन करके उसके स्वभाव, भविष्य और भाग्य का अनुमान लगाया जाता है. यह जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे करियर, रिश्ते, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी देता है. तो ऐसे में आइए जानें 'X' के निशान का क्या है मतलब शुभ या अशुभ.