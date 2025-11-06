हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Palmistry : हथेली पर मौजूद 'X' के निशान का क्या है मतलब, जानिए शुभ या अशुभ...

Palmistry : हथेली पर मौजूद 'X' के निशान का क्या है मतलब, जानिए शुभ या अशुभ...

Hast Rekha Shastra: हस्त रेखा शास्त्र में व्यक्ति की हथेली की रेखाओं का अध्ययन करके जीवन के विभिन्न पहलुओं का पता लगया जाता है. ऐसे में मन में सावल उठता है कि हथेली पर 'X' के निशान दिखना शुभ या अशुभ.

By : निशात अंजुम  | Updated at : 06 Nov 2025 01:53 PM (IST)
Hast Rekha Shastra: हस्त रेखा शास्त्र में व्यक्ति की हथेली की रेखाओं का अध्ययन करके जीवन के विभिन्न पहलुओं का पता लगया जाता है. ऐसे में मन में सावल उठता है कि हथेली पर 'X' के निशान दिखना शुभ या अशुभ.

हथेली पर 'X' का निशान दिखना शुभ है.

1/5
हस्तरेखा शास्त्र एक प्राचीन ज्योतिष विद्या है जिसमें व्यक्ति की हथेली की रेखाओं का अध्ययन करके उसके स्वभाव, भविष्य और भाग्य का अनुमान लगाया जाता है. यह जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे करियर, रिश्ते, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी देता है. तो ऐसे में आइए जानें 'X' के निशान का क्या है मतलब शुभ या अशुभ.
हस्तरेखा शास्त्र एक प्राचीन ज्योतिष विद्या है जिसमें व्यक्ति की हथेली की रेखाओं का अध्ययन करके उसके स्वभाव, भविष्य और भाग्य का अनुमान लगाया जाता है. यह जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे करियर, रिश्ते, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी देता है. तो ऐसे में आइए जानें 'X' के निशान का क्या है मतलब शुभ या अशुभ.
2/5
जिन लोगों की हथेली पर 'X' का निशान होता है, वे अक्सर भाग्यशाली होते हैं उनके जीवन में धन से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है. वे हमेशा खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं.
जिन लोगों की हथेली पर 'X' का निशान होता है, वे अक्सर भाग्यशाली होते हैं उनके जीवन में धन से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है. वे हमेशा खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं.
3/5
'X' निशान वाले लोग स्वाभाविक रूप से नेता होते हैं और जीवन में खूब नाम और शोहरत कमाते हैं. ये लोग बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी होते हैं, और अपनी समस्याओं को हल करने में निपुण होते हैं. ऐसे लोगों में आत्मविश्वास कूट-कूटकर भरा होता है और वे अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए दृढ़ होते हैं.
'X' निशान वाले लोग स्वाभाविक रूप से नेता होते हैं और जीवन में खूब नाम और शोहरत कमाते हैं. ये लोग बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी होते हैं, और अपनी समस्याओं को हल करने में निपुण होते हैं. ऐसे लोगों में आत्मविश्वास कूट-कूटकर भरा होता है और वे अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए दृढ़ होते हैं.
4/5
हथेली पर 'X' निशान होना बहुत शुभ माना जाता है, खासकर अगर यह बीचोबीच या गुरु पर्वत पर हो. यह निशान सौभाग्य, प्रसिद्धि, धन और सफलता का सूचक होता है. हालांकि, शनि पर्वत पर 'X' निशान होना शुभ नहीं माना जाता है.
हथेली पर 'X' निशान होना बहुत शुभ माना जाता है, खासकर अगर यह बीचोबीच या गुरु पर्वत पर हो. यह निशान सौभाग्य, प्रसिद्धि, धन और सफलता का सूचक होता है. हालांकि, शनि पर्वत पर 'X' निशान होना शुभ नहीं माना जाता है.
5/5
हाथ पर X का निशान परिवार और रिश्ते के साथ एक सकारात्मक संबंध निभाता है, क्योंकि यह आमतौर पर व्यक्ति को भाग्यशाली, धनी और समाज में सम्मानित बनाता है. ऐसे लोग अक्सर अपने परिवार के प्रति समर्पित होते हैं, उनके रिश्ते मजबूत होते हैं और उन्हें अपने जीवनसाथी का भरपूर साथ मिलता है.
हाथ पर X का निशान परिवार और रिश्ते के साथ एक सकारात्मक संबंध निभाता है, क्योंकि यह आमतौर पर व्यक्ति को भाग्यशाली, धनी और समाज में सम्मानित बनाता है. ऐसे लोग अक्सर अपने परिवार के प्रति समर्पित होते हैं, उनके रिश्ते मजबूत होते हैं और उन्हें अपने जीवनसाथी का भरपूर साथ मिलता है.
Published at : 06 Nov 2025 01:53 PM (IST)
Tags :
Palmistry Hast Rekha Shastra

ऐस्ट्रो फोटो गैलरी

और देखें
ABP NEWS
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
ABP NEWS
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
ABP NEWS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
