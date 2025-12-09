वहीं एक दूसरी मान्यता ये है कि 19वीं सदी में, कोयला घरों में इस्तेमाल होने वाला एक आम ईंधन था, खासकर उन जगहों पर जहाँ चिमनी या स्टोव से गर्मी मिलती थी. चूंकि सांता क्लॉज़ उस दौर में चिमनी से नीचे उतर रहे होते थे, तो शरारती बच्चों के लिए कोयला आसानी से उपलब्ध, सस्ता और साधारण "उपहार" होता था. इसलिए ये परंपरा आज भी निभाई जाती है.