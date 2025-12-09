हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाIIT रुड़की ने JEE Advanced 2026 के लिए बदले नियम, अब परीक्षा में शामिल हो सकेंगे सिर्फ ये कैंडिडेट्स

IIT रुड़की ने JEE Advanced 2026 के लिए बदले नियम, अब परीक्षा में शामिल हो सकेंगे सिर्फ ये कैंडिडेट्स

IIT रुड़की ने JEE Advanced 2026 के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं, जिनमें उम्र सीमा, अटेम्प्ट, 12वीं योग्यता और IIT एडमिशन से जुड़े कड़े प्रावधान शामिल हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 09 Dec 2025 10:50 AM (IST)
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT रुड़की ने JEE Advanced 2026 के लिए नए एलिजिबिलिटी नियम जारी कर दिए हैं. संस्थान ने यह जानकारी आधिकारिक नोटिस के ज़रिए दी है. नए नियम कुल 5 पॉइंट्स में जारी किए गए हैं और हर उम्मीदवार के लिए इन्हें पूरा करना अनिवार्य कर दिया गया है.

जारी नोटिस के मुताबिक, JEE Advanced 2026 में शामिल होने के लिए सबसे पहले उम्मीदवार को JEE Main 2026 (B.E./B.Tech पेपर) में टॉप 2,50,000 सफल उम्मीदवारों में जगह बनानी होगी. रिजर्व कैटेगरी के लिए पहले की तरह ही सीटों का प्रतिशत तय रहेगा और हर कैटेगरी में PwD उम्मीदवारों को 5% आरक्षण मिलेगा.

उम्र सीमा का नियम भी जारी कर दिया गया है. सामान्य वर्ग के उम्मीदवार का जन्म 1 अक्टूबर 2001 या उसके बाद होना चाहिए, जबकि SC, ST और PwD उम्मीदवारों को 5 साल की छूट दी जाएगी. इस तरह आरक्षित वर्ग के लिए जन्म तिथि 1 अक्टूबर 1996 या उसके बाद की होनी जरूरी है.

परीक्षा के अटेम्प्ट को लेकर भी नियम साफ किए गए हैं. उम्मीदवार JEE Advanced सिर्फ दो बार और वो भी लगातार दो सालों में ही दे सकेंगे. इसका मतलब यह है कि मौका सीमित है और तैयारी तय समय में पूरी करनी होगी.

इस नियम में भी बदलाव

12वीं परीक्षा से जुड़े नियम में भी बड़ा बदलाव किया गया है. JEE Advanced 2026 के लिए वही उम्मीदवार योग्य होगा जिसने पहली बार 12वीं बोर्ड परीक्षा 2025 या 2026 में दी हो. जो उम्मीदवार 2024 या उससे पहले 12वीं दे चुके हैं, वे इस परीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं होंगे. हालांकि, यदि किसी बोर्ड ने 2023–24 का रिजल्ट 18 जून 2024 या उसके बाद जारी किया है, तो 2024 में परीक्षा देने वाले उम्मीदवार एलिजिबल माने जाएंगे. बोर्ड द्वारा परिणाम रोके जाने की स्थिति में उम्मीदवार को पात्र नहीं माना जाएगा.

IIT में पहले से एडमिशन ले चुके उम्मीदवारों के लिए भी स्पष्ट नियम जारी किया गया है. यदि किसी उम्मीदवार को पहले IIT में सीट अलॉट हुई थी, उसने एडमिशन लिया था, रिपोर्टिंग की थी या बाद में सीट रद्द कराई थी, तो ऐसे उम्मीदवार JEE Advanced 2026 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे. हालांकि, 2025 में प्रिपरेटरी कोर्स में दाखिला लेने वाले उम्मीदवार और वे उम्मीदवार जिन्हें JoSAA 2025 में IIT सीट मिली थी लेकिन उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया था, वे परीक्षा में शामिल हो सकेंगे.

डेट्स भी जारी

NTA ने JEE Main 2026 की परीक्षा डेट्स भी जारी कर दी हैं. मेन्स का सेशन 1, 21 जनवरी से 30 जनवरी 2026 के बीच होगा, जबकि सेशन 2 की परीक्षा 1 अप्रैल से 10 अप्रैल 2026 के बीच आयोजित की जाएगी. वहीं IIT रुड़की JEE Advanced 2026 का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम 17 मई 2026 को लेगा.

Published at : 09 Dec 2025 10:50 AM (IST)
Education JEE Advanced 2026
Embed widget