हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वजिन किसानों के लिए अमेरिका के सामने सीना तानकर खड़ा हुआ भारत, उनके लिए ट्रंप देंगे बुरी खबर, जानें क्या है पूरा मामला

जिन किसानों के लिए अमेरिका के सामने सीना तानकर खड़ा हुआ भारत, उनके लिए ट्रंप देंगे बुरी खबर, जानें क्या है पूरा मामला

Donald Trump New Tariff: अमेरिका चाहता है कि भारत अपने बाजार में अमेरिकी दूध, चीज, मक्खन और घी को अनुमति दे. लेकिन भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 09 Dec 2025 09:36 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि वे भारत से आने वाले चावल सहित कई कृषि उत्पादों पर नए टैरिफ लगाने पर विचार कर रहे हैं. यह बयान ऐसे समय आया है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता फिर से आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है. ट्रंप प्रशासन का मानना है कि भारत और कुछ अन्य देश अमेरिकी बाजार में 'सस्ता कृषि सामान डंप' कर रहे हैं, जिससे स्थानीय किसानों को नुकसान हो रहा है. यह खबर उन भारतीय किसानों और निर्यातकों के लिए झटका बन सकती है, जिनके लिए अमेरिकी बाजार सबसे बड़ा वैश्विक खरीदार रहा है.

ट्रेड डील अटकने की एक बड़ी वजह- कृषि आयात का विवाद
भारत-अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ता महीनों से अटकी है और इसकी प्रमुख वजह कृषि उत्पादों को लेकर विवाद है. इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका चाहता है कि भारत अपने बाजार में डेयरी, मांस, सोया और कृषि उत्पादों के लिए अधिक जगह दे, जबकि भारत का तर्क है कि इससे उसके छोटे किसानों पर गहरा असर पड़ेगा. इसके चलते ट्रंप सरकार पहले ही कई भारतीय उत्पादों पर टैरिफ बढ़ा चुकी है. भारत और अमेरिका के बीच कई दौर की बातचीत के बावजूद व्यापार समझौता आगे नहीं बढ़ पाया है. इसका सबसे बड़ा कारण कृषि और खाद्य आयात से जुड़े विवाद हैं.

जिन बातों पर अड़े हुए हैं ट्रंप-

भारत में GMO फसलों की एंट्री
अमेरिका चाहता है कि भारत कॉर्न (मक्का), सोयाबीन और गेहूं जैसी फसलों में जेनेटिकली मॉडिफाइड (GMO) तकनीक की अनुमति दे. लेकिन भारतीय वैज्ञानिक, किसान संगठन और नीति निर्माता चेतावनी देते हैं कि इससे फसलों की स्थानीय प्रजातियां खत्म हो सकती हैं, जैव विविधता प्रभावित होगी और लंबे समय में स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है. इसलिए भारत अभी भी GMO फसलों पर रोक बनाए हुए है.

अमेरिकी डेयरी उत्पादों का आयात
अमेरिका चाहता है कि भारत अपने बाजार में अमेरिकी दूध, चीज, मक्खन और घी को अनुमति दे. लेकिन भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है और यहां 3 करोड़ से अधिक छोटे किसान डेयरी पर निर्भर हैं. इसके अलावा एक बड़ी धार्मिक और सांस्कृतिक आपत्ति भी है- अमेरिका में गायों को खाने में जानवरों की हड्डियों से बने एंजाइम मिलाए जाते हैं. भारत इसे 'नॉन वेज मिल्क' मानता है और धार्मिक आधार पर भी इसका विरोध है. 

कृषि उत्पादों पर इम्पोर्ट ड्यूटी कम करने की मांग
अमेरिका चाहता है कि भारत गेहूं, चावल, सोयाबीन, मक्का, सेब और अंगूर जैसे कृषि उत्पादों पर टैक्स कम करे, लेकिन भारत अपने किसानों की सुरक्षा के लिए इन पर उच्च टैरिफ लागू रखता है ताकि सस्ते आयात से भारतीय उत्पादन प्रभावित न हो.

भारत का रुख-किसानों और खाद्य सुरक्षा से समझौता नहीं
विश्व व्यापार संगठन (WTO) और अमेरिका सहित कई देशों के दबाव के बावजूद भारत सरकार अपनी खाद्य सुरक्षा नीति में बदलाव करने के पक्ष में नहीं है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत भारत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराता है. 2011-12 में भारत में गरीबी दर 27% थी. जो घटकर 2022-23 में 5.3% रह गई है. इसलिए भारत का तर्क है कि कृषि आत्मनिर्भरता और खाद्य सुरक्षा राष्ट्रीय नीति का हिस्सा है और इसे विदेशी दबाव में बदला नहीं जा सकता.

Published at : 09 Dec 2025 09:36 AM (IST)
Tags :
USA INDIA US Tariff Trump Tariff India US Trade Deal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मैं वो वाला हुमायूं कबीर नहीं', बाबरी मस्जिद के लिए चंदा देने वाले लोग क्यों दूसरे विधायक को लगा रहे फोन, जानें अब तक कितना फंड जुटा
'मैं वो वाला हुमायूं कबीर नहीं', बाबरी मस्जिद के लिए चंदा देने वाले लोग क्यों दूसरे विधायक को लगा रहे फोन, जानें अब तक कितना फंड जुटा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इकरा हसन ने समझाया वंदे मातरम् के इन दो शब्दों का मतलब, वायरल हुआ बयान
इकरा हसन ने समझाया वंदे मातरम् के इन दो शब्दों का मतलब, वायरल हुआ बयान
विश्व
Thailand Vs Indian Currency: थाईलैंड में कमाएंगे 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे कितने, जानें कैसे मालामाल कर सकता है ये खूबसूरत देश
थाईलैंड में कमाएंगे 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे कितने, जानें कैसे मालामाल कर सकता है ये खूबसूरत देश
स्पोर्ट्स
द ग्रेट खली 8 साल बाद करेंगे रिंग में वापसी, जानिए कब? यहां मिलेगी हर डिटेल
द ग्रेट खली 8 साल बाद करेंगे रिंग में वापसी, जानिए कब? यहां मिलेगी हर डिटेल
Advertisement

वीडियोज

Parliament में आज Rahul Gandhi शुरू करेंगे बहस की शुरूआत, जानिए किन मुद्दों पर होगी बात
Parliament में आज जानिए किन मुद्दों पर होगी बात, सरकार और विपक्ष के बीच हो सकती है जमकर बहस
SIR Controversy: 'आखिरी सांस तक कोई डिटेंशन कैंप नहीं बनेगा'- Mamata Banerjee | TMC | West Bengal
Goa Nightclub Fire Case: नाइट क्लब के मालिकों के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी | Breaking
UP News: धर्म परिवर्तन का विरोध करने पर ब्लेड से हमला, युवती की हालत गंभीर | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मैं वो वाला हुमायूं कबीर नहीं', बाबरी मस्जिद के लिए चंदा देने वाले लोग क्यों दूसरे विधायक को लगा रहे फोन, जानें अब तक कितना फंड जुटा
'मैं वो वाला हुमायूं कबीर नहीं', बाबरी मस्जिद के लिए चंदा देने वाले लोग क्यों दूसरे विधायक को लगा रहे फोन, जानें अब तक कितना फंड जुटा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इकरा हसन ने समझाया वंदे मातरम् के इन दो शब्दों का मतलब, वायरल हुआ बयान
इकरा हसन ने समझाया वंदे मातरम् के इन दो शब्दों का मतलब, वायरल हुआ बयान
विश्व
Thailand Vs Indian Currency: थाईलैंड में कमाएंगे 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे कितने, जानें कैसे मालामाल कर सकता है ये खूबसूरत देश
थाईलैंड में कमाएंगे 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे कितने, जानें कैसे मालामाल कर सकता है ये खूबसूरत देश
स्पोर्ट्स
द ग्रेट खली 8 साल बाद करेंगे रिंग में वापसी, जानिए कब? यहां मिलेगी हर डिटेल
द ग्रेट खली 8 साल बाद करेंगे रिंग में वापसी, जानिए कब? यहां मिलेगी हर डिटेल
बॉलीवुड
अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस की फैन हुईं सौम्या टंडन, गोरी मैम ने की जमकर तारीफ
अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस की फैन हुईं सौम्या टंडन, गोरी मैम ने की जमकर तारीफ
हेल्थ
Winter Health Tips: सर्दियों में स्ट्रेस बढ़ा रहा आपकी परेशानी तो न लें टेंशन, ये 5 फूड देंगे आपको राहत
सर्दियों में स्ट्रेस बढ़ा रहा आपकी परेशानी तो न लें टेंशन, ये 5 फूड देंगे आपको राहत
ट्रेंडिंग
"हवा की तरह आई मौत और..." 100 की रफ्तार से कार ने सड़क किनारे शख्स को उड़ाया- दिल दहला देगा वीडियो
नौकरी
UPSC ने खोला सुनहरा मौका! ट्रेडमार्क्स-जीआई एग्जामिनर और डिप्टी डायरेक्टर के पदों पर बड़ी भर्ती
UPSC ने खोला सुनहरा मौका! ट्रेडमार्क्स-जीआई एग्जामिनर और डिप्टी डायरेक्टर के पदों पर बड़ी भर्ती
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget