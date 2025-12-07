एक्सप्लोरर
FIFA World Cup 2026 से पहले बाबा वेंगा की एलियन भविष्यवाणी सोशल मीडिया पर वायरल! देखें फोटो
Baba Vanga Predictions 2026: बुल्गेरियाई भविष्यवक्ता और रहस्यवादी अंधी महिला बाबा वेंगा ने साल 2026 में प्रमुख खेल (FIFA World Cup) से जुड़ी खास एलियंस संपर्क से जुड़ी खास भविष्यवाणियां की है?
बाबा वंगा की भविष्यवाणियां 2026
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 07 Dec 2025 11:08 AM (IST)
ऐस्ट्रो
6 Photos
FIFA World Cup 2026 से पहले बाबा वेंगा की एलियन भविष्यवाणी सोशल मीडिया पर वायरल! देखें फोटो
ऐस्ट्रो
12 Photos
Tarot Prediction 7 December 2025: जानें रविवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक
ऐस्ट्रो
7 Photos
वृश्चिक राशि में आए बुध, सबसे छोटे ग्रह के गोचर से इन राशियों के जीवन में आएगा भूचाल
ऐस्ट्रो
6 Photos
2026 में कन्या राशि के छात्रों को मिलेगा सफलता का बड़ा मौका! शिक्षा में दिखेंगे नए बदलाव
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
गोवा नाइट क्लब हादसे में 25 की मौत, PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान, घटना पर जताया दुख
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में मिशन-27 से पहले योगी सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा, सपा ने बताया चुनावी स्टंट
बॉलीवुड
इस एक्ट्रेस की साड़ियों की कीमत लाखों में, कई हैं 50 साल पुरानी, एक-एक लुक से ढाती हैं कहर
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion