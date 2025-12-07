हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
FIFA World Cup 2026 से पहले बाबा वेंगा की एलियन भविष्यवाणी सोशल मीडिया पर वायरल! देखें फोटो

Baba Vanga Predictions 2026: बुल्गेरियाई भविष्यवक्ता और रहस्यवादी अंधी महिला बाबा वेंगा ने साल 2026 में प्रमुख खेल (FIFA World Cup) से जुड़ी खास एलियंस संपर्क से जुड़ी खास भविष्यवाणियां की है?

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 07 Dec 2025 11:08 AM (IST)
Baba Vanga Predictions 2026: बुल्गेरियाई भविष्यवक्ता और रहस्यवादी अंधी महिला बाबा वेंगा ने साल 2026 में प्रमुख खेल (FIFA World Cup) से जुड़ी खास एलियंस संपर्क से जुड़ी खास भविष्यवाणियां की है?

बाबा वंगा की भविष्यवाणियां 2026

1/6
फुटबॉल दुनिया का सबसे प्रसिद्ध खेल है. अगले वर्ष FIFA World Cup 2026, जिसे फुटबॉल का महाकुंभ भी कहा जाता है, खेला जाएगा. फुटबॉल के इस विशाल टूर्नामेंट में कुल 48 टीमें खेलेंगी. इसका डॉ अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में पहले ही हो चुका है. फुटबॉल के मैच से ठीक पहले दुनिया भर में एक बार फिर से बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां वायरल हो रही है.
2/6
कुछ अतंरराष्ट्रीय मीडिया एजेंसी ने दावा करते हुए बताया है कि, प्रसिद्ध बल्गेरियाई भविष्यवक्ता और अंधी रहस्यवादी महिला बाबा वेंगा ने वर्ष 2026 के लिए भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि, दुनिया पहली बार अलौकिक जीवन से संपर्क करेगी और यह घटना एक प्रमुख खेल आयोजन के दौरान होगा. जिसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे 2026 में होने वाले फीफा विश्व कप से जोड़ रहे हैं.
3/6
बाबा वेंगा की इस भविष्यवाणी को ब्रिटेन के द मेल और स्काई हिस्ट्री सहित कई अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने छापा है. रिपोर्ट में बताया गया कि, आसमान में एक नई रोशनी या अज्ञात उड़ती हुई वस्तु (UFO) दिखाई दे सकती है. जिसे दुनिया भर के लोग साफ तौर पर देख सकेंगे, जो वैज्ञानिक जगत में हलचल का कारण भी बन सकती है.
4/6
बाबा वेंगा की इस एलियंस वाली भविष्यवाणी को वैज्ञानिक ने बेतुका बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया है. आपको बता दें कि, बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां लिखित रूप में दर्ज नहीं हैं. उनके द्वारा की गई अधिकतर भविष्यवाणियां उनके अनुयायियों की जबानी या उनके मरने के बाद कई सालों के बाद बनाई गई कई अलग-अलग कहानियों से आई है. लिहाजा इस बात की पुष्टि करना पूरी तरह से असंभ है कि, जो उन्होंने चेतावनी दी है, उनमें से कौन सी सच होगी और कौन सी मिथक है.
5/6
बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां जिनमें 1986 में चेरनोबिल आपदा, 2004 हिंद महासागर में आई सुनाई या डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी सत्ता में आना आज भी कई मायनों में विवादस्पद भरा है. विशेषज्ञों के मुताबिक बाबा वेंगा की अधिकतर भविष्यवाणियां बाद में गढ़ी गई या फिर उन्हें बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है. इसिए एलियन संपर्क की भविष्यवाणियों को मिथक माना जा रहा है.
6/6
इन तमाम भविष्यवाणियों के बीच असली मजा फुटबॉल मैच को लेकर है. वर्ष 2026 में फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है, क्योंकि पहली बार 48 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी. अमेरिका, कनाडा और मेक्सिकों समेत दुनियाभर के 16 शहरों में कुल 104 मैच खेले जाएंगे. दुनियाभर के फुटबॉल लवर को इस टूर्नामेंट का बेसब्री से इंतजार है.
Published at : 07 Dec 2025 11:08 AM (IST)
