FIFA World Cup 2026 से पहले बाबा वेंगा की एलियन भविष्यवाणी सोशल मीडिया पर वायरल! देखें फोटो

बाबा वेंगा की इस एलियंस वाली भविष्यवाणी को वैज्ञानिक ने बेतुका बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया है. आपको बता दें कि, बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां लिखित रूप में दर्ज नहीं हैं. उनके द्वारा की गई अधिकतर भविष्यवाणियां उनके अनुयायियों की जबानी या उनके मरने के बाद कई सालों के बाद बनाई गई कई अलग-अलग कहानियों से आई है. लिहाजा इस बात की पुष्टि करना पूरी तरह से असंभ है कि, जो उन्होंने चेतावनी दी है, उनमें से कौन सी सच होगी और कौन सी मिथक है.