Saphala Ekadashi 2025 Upay: सफला एकादशी है भाग्य उदय का दिन, जरूर करें ये धार्मिक उपाय

Saphala Ekadashi 2025 Upay: सफला एकादशी है भाग्य उदय का दिन, जरूर करें ये धार्मिक उपाय

Saphala Ekadashi 2025: 15 दिसंबर को पौष कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का व्रत रखा जाएगा. इस शुभ तिथि पर कुछ उपाय करने से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और सोया भाग्य भी जाग जाता है.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 08 Dec 2025 08:04 AM (IST)
Saphala Ekadashi 2025: 15 दिसंबर को पौष कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का व्रत रखा जाएगा. इस शुभ तिथि पर कुछ उपाय करने से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और सोया भाग्य भी जाग जाता है.

सफला एकादशी 2025 उपाय

1/6
पौष मास में पड़ने वाली सफला एकादशी व्रत को बहुत ही फलदायी माना गया है. खासकर किसी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए यह तिथि बहुत श्रेष्ठ होती है. इसलिए इस दिन किए गए उपाय भी बेहद कारगर माने जाते हैं.
पौष मास में पड़ने वाली सफला एकादशी व्रत को बहुत ही फलदायी माना गया है. खासकर किसी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए यह तिथि बहुत श्रेष्ठ होती है. इसलिए इस दिन किए गए उपाय भी बेहद कारगर माने जाते हैं.
2/6
इस वर्ष 2025 में सफला एकादशी का व्रत 15 दिसंबर को रखा जाएगा. 14 दिसंबर को शाम 06:49 से पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी और 15 दिसंबर रात 09:19 तक रहेगी. उदयातिथि के अनुसार 15 दिसंबर को ही सफला एकादशी मान्य रहेगी.
इस वर्ष 2025 में सफला एकादशी का व्रत 15 दिसंबर को रखा जाएगा. 14 दिसंबर को शाम 06:49 से पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी और 15 दिसंबर रात 09:19 तक रहेगी. उदयातिथि के अनुसार 15 दिसंबर को ही सफला एकादशी मान्य रहेगी.
3/6
करियर-व्यापार में सफलता के लिए सफला एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र का दान करना शुभ माना जाता है. इसके साथ ही आप अपने कार्यक्षेत्र पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित कर पूजा करें, इससे भी लाभ होगा.
करियर-व्यापार में सफलता के लिए सफला एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र का दान करना शुभ माना जाता है. इसके साथ ही आप अपने कार्यक्षेत्र पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित कर पूजा करें, इससे भी लाभ होगा.
4/6
हर कार्य में सिद्धि पाने के लिए सफला एकादशी पर आटे का दीपक बनाकर भगवान विष्णु के समक्ष जलाएं. इससे भी जल्द ही शुभ परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं. उत्तम परिणाम के लिए आटे से दीपक बनाकर अखंड ज्योत जलाएं.
हर कार्य में सिद्धि पाने के लिए सफला एकादशी पर आटे का दीपक बनाकर भगवान विष्णु के समक्ष जलाएं. इससे भी जल्द ही शुभ परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं. उत्तम परिणाम के लिए आटे से दीपक बनाकर अखंड ज्योत जलाएं.
5/6
वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की समस्या चल रही हो तो इसके लिए सफला एकादशी पर केले के पेड़ मे कच्चा सूत लपेटे और पूजा करें. इससे जीवनसाथी के साथ तालमेल बढ़ता है और वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं.
वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की समस्या चल रही हो तो इसके लिए सफला एकादशी पर केले के पेड़ मे कच्चा सूत लपेटे और पूजा करें. इससे जीवनसाथी के साथ तालमेल बढ़ता है और वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं.
6/6
कई बार ऐसा होता है कि, मेहनत करने के बाद भी व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती है. इसके समाधान के लिए सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को हलवा का भोग लगाएं और विष्णुजी के मंत्रों का जाप करें.
कई बार ऐसा होता है कि, मेहनत करने के बाद भी व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती है. इसके समाधान के लिए सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को हलवा का भोग लगाएं और विष्णुजी के मंत्रों का जाप करें.
Published at : 08 Dec 2025 08:04 AM (IST)
Paush Month Ekadashi 2025 Saphala Ekadashi 2025 Saphala Ekadashi 2025 Upay

