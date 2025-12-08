इस वर्ष 2025 में सफला एकादशी का व्रत 15 दिसंबर को रखा जाएगा. 14 दिसंबर को शाम 06:49 से पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी और 15 दिसंबर रात 09:19 तक रहेगी. उदयातिथि के अनुसार 15 दिसंबर को ही सफला एकादशी मान्य रहेगी.