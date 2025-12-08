जूतों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण वास्तु सावधानियाँ भी जरूरी हैं. कभी भी गिफ्ट में जूते न लें और न ही किसी को जूते गिफ्ट करें, क्योंकि इससे शनि दोष बढ़ता है. साथ ही फटे जूते तुरंत बदल देना चाहिए, ताकि वास्तु दोष और आर्थिक नुकसान से बचा जा सके.