हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीवास्तु शास्त्रVastu Tips: क्या आपके फटे जूते बन रहे हैं आर्थिक नुकसान की वजह? जरूर करें वास्तु से जुड़े ये उपाय

Vastu Tips: क्या आपके फटे जूते बन रहे हैं आर्थिक नुकसान की वजह? जरूर करें वास्तु से जुड़े ये उपाय

Vastu Tips: फटे जूते पहनना बन सकता है आपकी परेशानियों की वजह? वास्तु के अनुसार इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, भाग्य में रुकावट आती है और व्यक्ति को आर्थिक व मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

By : हर्षिका मिश्रा  | Updated at : 08 Dec 2025 08:39 PM (IST)
Vastu Tips: फटे जूते पहनना बन सकता है आपकी परेशानियों की वजह? वास्तु के अनुसार इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, भाग्य में रुकावट आती है और व्यक्ति को आर्थिक व मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

फटे जूते पहनना अशुभ

1/6
वास्तु शास्त्र के अनुसार जूतों से जुड़ी छोटी-सी लापरवाही भी जीवन में बड़ी परेशानी ला सकती है. खासकर फटे, उधड़े या गंदे जूते पहनना अशुभ माना गया है. इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और व्यक्ति के भाग्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है.
वास्तु शास्त्र के अनुसार जूतों से जुड़ी छोटी-सी लापरवाही भी जीवन में बड़ी परेशानी ला सकती है. खासकर फटे, उधड़े या गंदे जूते पहनना अशुभ माना गया है. इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और व्यक्ति के भाग्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है.
2/6
व्यक्ति का व्यक्तित्व केवल उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके जूते-चप्पलों से भी पहचाना जाता है. अच्छे कपड़ों के बावजूद अगर जूते खराब हों, तो पूरी छवि बिगड़ जाती है. जूते व्यक्ति के आत्मविश्वास, सोच और स्तर को भी दर्शाते हैं.
व्यक्ति का व्यक्तित्व केवल उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके जूते-चप्पलों से भी पहचाना जाता है. अच्छे कपड़ों के बावजूद अगर जूते खराब हों, तो पूरी छवि बिगड़ जाती है. जूते व्यक्ति के आत्मविश्वास, सोच और स्तर को भी दर्शाते हैं.
3/6
अगर कोई व्यक्ति नौकरी की तलाश में या किसी जरूरी काम से फटे जूते पहनकर निकलता है, तो उसे सफलता मिलने की संभावना बहुत कम हो जाती है. ऐसे जूते पहनने से आत्मविश्वास कमजोर होता है और मन में नकारात्मकता बढ़ती है.
अगर कोई व्यक्ति नौकरी की तलाश में या किसी जरूरी काम से फटे जूते पहनकर निकलता है, तो उसे सफलता मिलने की संभावना बहुत कम हो जाती है. ऐसे जूते पहनने से आत्मविश्वास कमजोर होता है और मन में नकारात्मकता बढ़ती है.
4/6
वास्तु के अनुसार फटे या गंदे जूते पहनने से कुंडली में शनि, राहु और केतु दोष बढ़ सकता है. इससे जीवन में बार-बार रुकावटें, मानसिक तनाव और आर्थिक परेशानियाँ उत्पन्न होती हैं.
वास्तु के अनुसार फटे या गंदे जूते पहनने से कुंडली में शनि, राहु और केतु दोष बढ़ सकता है. इससे जीवन में बार-बार रुकावटें, मानसिक तनाव और आर्थिक परेशानियाँ उत्पन्न होती हैं.
5/6
लगातार फटे जूते पहनने से आत्म-सम्मान पर गहरा नकारात्मक असर पड़ता है. इसके साथ ही व्यक्ति को फिजूलखर्ची, धन हानि और आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.
लगातार फटे जूते पहनने से आत्म-सम्मान पर गहरा नकारात्मक असर पड़ता है. इसके साथ ही व्यक्ति को फिजूलखर्ची, धन हानि और आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.
6/6
जूतों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण वास्तु सावधानियाँ भी जरूरी हैं. कभी भी गिफ्ट में जूते न लें और न ही किसी को जूते गिफ्ट करें, क्योंकि इससे शनि दोष बढ़ता है. साथ ही फटे जूते तुरंत बदल देना चाहिए, ताकि वास्तु दोष और आर्थिक नुकसान से बचा जा सके.
जूतों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण वास्तु सावधानियाँ भी जरूरी हैं. कभी भी गिफ्ट में जूते न लें और न ही किसी को जूते गिफ्ट करें, क्योंकि इससे शनि दोष बढ़ता है. साथ ही फटे जूते तुरंत बदल देना चाहिए, ताकि वास्तु दोष और आर्थिक नुकसान से बचा जा सके.
Published at : 08 Dec 2025 08:39 PM (IST)
Tags :
Vastu Tips Torn Shoes Economic Problems

वास्तु शास्त्र फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
जापान में भूकंप के भयानक झटके, रिक्टर स्केल पर 7.6 मापी गई तीव्रता; सुनामी का अलर्ट
जापान में भूकंप के भयानक झटके, रिक्टर स्केल पर 7.6 मापी गई तीव्रता; सुनामी का अलर्ट
बिहार
Bihar Teacher Salary: नीतीश सरकार ने दी शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी, अब हर महीने इस तारीख को मिलेगा वेतन
नीतीश सरकार ने दी शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी, अब हर महीने इस तारीख को मिलेगा वेतन
इंडिया
वंदे मातरम् पर बहस क्यों जरूरी? राजनाथ सिंह ने संसद में ही दिया प्रियंका गांधी के सवाल का जवाब
वंदे मातरम् पर बहस क्यों जरूरी? राजनाथ सिंह ने संसद में ही दिया प्रियंका गांधी के सवाल का जवाब
क्रिकेट
IND vs SA T20 Head to Head: भारत या दक्षिण अफ्रीका, जानिए हेड टू हेड में किसका पलड़ा भारी; किसने नाम सबसे ज्यादा रन और विकेट
भारत या दक्षिण अफ्रीका, जानिए हेड टू हेड में किसका पलड़ा भारी; किसने नाम सबसे ज्यादा रन और विकेट
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Khabar Filmy Hain: Dharmendra को याद कर क्यो रोए सलमान
Saas Bahu Aur Saazish: मंगल- कुसुम जा रहें है जोर्जिया
IT Refund Delay का असली कारण! हजारों Taxpayers के Refund क्यों रुके हैं? |Paisa Live
Amritsar पहुंचीं Cm Rekha Gupta, दरबार साहिब जाकर टेका माथा | Breaking | ABP News
Kiyosaki का बड़ा दावा: BRICS ने बनाई Gold Currency! असली सच्चाई क्या है ? Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
जापान में भूकंप के भयानक झटके, रिक्टर स्केल पर 7.6 मापी गई तीव्रता; सुनामी का अलर्ट
जापान में भूकंप के भयानक झटके, रिक्टर स्केल पर 7.6 मापी गई तीव्रता; सुनामी का अलर्ट
बिहार
Bihar Teacher Salary: नीतीश सरकार ने दी शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी, अब हर महीने इस तारीख को मिलेगा वेतन
नीतीश सरकार ने दी शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी, अब हर महीने इस तारीख को मिलेगा वेतन
इंडिया
वंदे मातरम् पर बहस क्यों जरूरी? राजनाथ सिंह ने संसद में ही दिया प्रियंका गांधी के सवाल का जवाब
वंदे मातरम् पर बहस क्यों जरूरी? राजनाथ सिंह ने संसद में ही दिया प्रियंका गांधी के सवाल का जवाब
क्रिकेट
IND vs SA T20 Head to Head: भारत या दक्षिण अफ्रीका, जानिए हेड टू हेड में किसका पलड़ा भारी; किसने नाम सबसे ज्यादा रन और विकेट
भारत या दक्षिण अफ्रीका, जानिए हेड टू हेड में किसका पलड़ा भारी; किसने नाम सबसे ज्यादा रन और विकेट
बॉलीवुड
Theatre Releases This Week: इस हफ्ते मिलेगा कॉमेडी-एक्शन का तगड़ा डोज, 'किस किस को प्यार करूं 2' समेत रिलीज होंगी ये फिल्में
इस हफ्ते मिलेगा कॉमेडी-एक्शन का तगड़ा डोज, थिएटर्स में रिलीज होंगी ये फिल्में
जनरल नॉलेज
Swiss Bank Interest: स्विस बैंक में पैसा रखने पर कितना मिलता है इंट्रेस्ट, यहां 1000000 लाख जमा किए तो पांच साल में हो जाएंगे कितने?
स्विस बैंक में पैसा रखने पर कितना मिलता है इंट्रेस्ट, यहां 1000000 लाख जमा किए तो पांच साल में हो जाएंगे कितने?
ट्रेंडिंग
Video: पागल बनाया तुमको! बिग बॉस में सलमान खान ने फैंस के साथ किया खेल, वायरल वीडियो देख हैरान रह गए लोग
पागल बनाया तुमको! बिग बॉस में सलमान खान ने फैंस के साथ किया खेल, वायरल वीडियो देख हैरान रह गए लोग
हेल्थ
सफदरजंग में एडवांस्ड न्यूरोमॉड्यूलेशन ट्रीटमेंट फैसिलिटी शुरू, डिप्रेशन–OCD मरीजों का फ्री होगा इलाज
सफदरजंग में एडवांस्ड न्यूरोमॉड्यूलेशन ट्रीटमेंट फैसिलिटी शुरू, डिप्रेशन–OCD मरीजों का फ्री होगा इलाज
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget