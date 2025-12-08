हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
घर के मेन गेट की 6 गलतियां जो सीधा पैसा रोक देती हैं! जानिए आर्थिक दोष दूर करने का सरल उपाय?

घर के मेन गेट की 6 गलतियां जो सीधा पैसा रोक देती हैं! जानिए आर्थिक दोष दूर करने का सरल उपाय?

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वारा एनर्जी का एंट्री प्वाइंट होता है. लोग घर को तो सजाते हैं लेकिन मैन गेट का ध्यान नहीं रखते हैं. मुख्य द्वार से जुड़ी गलतियों को करने से बचें.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 08 Dec 2025 06:57 PM (IST)
Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वारा एनर्जी का एंट्री प्वाइंट होता है. लोग घर को तो सजाते हैं लेकिन मैन गेट का ध्यान नहीं रखते हैं. मुख्य द्वार से जुड़ी गलतियों को करने से बचें.

मुख्य द्वार के लिए वास्तु टिप्स

1/6
वास्तु शास्त्र के अनुसार, मेन गेट अगर टूटा, जंग लगा हुआ क्षतिग्रस्त या आवाज करता है, तो इस स्थान की ऊर्जा काफी ज्यादा प्रभावित होती है. साथ ही घर में आने वाला पैसा, अवसर और सकारात्मक ऊर्जा को बाधित करती है. वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य द्वार को ऊर्जा का प्रवेश द्वार भी माना जाता है, इसलिए मुख्य द्वार का ध्यान रखना बेहद जरूरी है.
वास्तु शास्त्र के अनुसार, मेन गेट अगर टूटा, जंग लगा हुआ क्षतिग्रस्त या आवाज करता है, तो इस स्थान की ऊर्जा काफी ज्यादा प्रभावित होती है. साथ ही घर में आने वाला पैसा, अवसर और सकारात्मक ऊर्जा को बाधित करती है. वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य द्वार को ऊर्जा का प्रवेश द्वार भी माना जाता है, इसलिए मुख्य द्वार का ध्यान रखना बेहद जरूरी है.
2/6
वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर घर का मुख्य द्वार आधा खुलता है या फिर बीच में अटकता है या फिर जूते-चप्पल रखें होते हैं, तो ये वास्तु दोष का सबसे बड़ा कारण माना जाता है. वास्तु के हिसाब से घर का मेन गेट मूवमेंट फ्री होना चाहिए, वरना पैसों के फ्लों में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है.
वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर घर का मुख्य द्वार आधा खुलता है या फिर बीच में अटकता है या फिर जूते-चप्पल रखें होते हैं, तो ये वास्तु दोष का सबसे बड़ा कारण माना जाता है. वास्तु के हिसाब से घर का मेन गेट मूवमेंट फ्री होना चाहिए, वरना पैसों के फ्लों में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है.
3/6
मेन गेट पर अंधेरा होना भी वास्तु के हिसाब से गलत माना जाता है. अंधेरा हमेशा नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है. गेट पर लगी लाइट डिम या काफी समय से खराब पड़ी है, तो यह आर्थिक दोष का भी कारण बनती हैं.
मेन गेट पर अंधेरा होना भी वास्तु के हिसाब से गलत माना जाता है. अंधेरा हमेशा नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है. गेट पर लगी लाइट डिम या काफी समय से खराब पड़ी है, तो यह आर्थिक दोष का भी कारण बनती हैं.
4/6
घर के मुख्य द्वार के पास गंदगी, सीलन, डस्टबिन या कीचड़ की बदबू भी सकारात्मक ऊर्जा में बाधा डालती है. इस वजह से घर में खर्च बढ़ने और बचत खत्म होने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है. वास्तु और धार्मिक शास्त्रों के अनुसार गंदी जगहों पर हमेशा दुख, दरिद्र और रोग का वास होता है.
घर के मुख्य द्वार के पास गंदगी, सीलन, डस्टबिन या कीचड़ की बदबू भी सकारात्मक ऊर्जा में बाधा डालती है. इस वजह से घर में खर्च बढ़ने और बचत खत्म होने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है. वास्तु और धार्मिक शास्त्रों के अनुसार गंदी जगहों पर हमेशा दुख, दरिद्र और रोग का वास होता है.
5/6
गेट के आस-पास की दीवारों को साफ रखना भी बेहद जरूरी है. द्वार पर लगे फटे तोरण, पोस्टर और टूटी-फूटी नेम प्लेट या गंदे निशान घर की आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव दिखाती है. मेन गेट सदेव साफ-सुथरा, सामान्य और शुभ प्रतीकों से सुस्ज्जित होना चाहिए.
गेट के आस-पास की दीवारों को साफ रखना भी बेहद जरूरी है. द्वार पर लगे फटे तोरण, पोस्टर और टूटी-फूटी नेम प्लेट या गंदे निशान घर की आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव दिखाती है. मेन गेट सदेव साफ-सुथरा, सामान्य और शुभ प्रतीकों से सुस्ज्जित होना चाहिए.
6/6
घर में अधिकतर लोग गलत दिशा में रखा मेन गेट पर मैट को गलत दिशा में रखते हैं, लेकिन वास्तु के हिसाब से मैट का मुंह घर की दिशा में अंदर की ओर होना चाहिए, ताकि नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर पाएं. कई घरों में मैन गेट पर मैट को उल्टा कर के रखा जाता है, जो कहीं न कहीं वास्तु दोष का कारण बन सकता है.
घर में अधिकतर लोग गलत दिशा में रखा मेन गेट पर मैट को गलत दिशा में रखते हैं, लेकिन वास्तु के हिसाब से मैट का मुंह घर की दिशा में अंदर की ओर होना चाहिए, ताकि नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर पाएं. कई घरों में मैन गेट पर मैट को उल्टा कर के रखा जाता है, जो कहीं न कहीं वास्तु दोष का कारण बन सकता है.
Published at : 08 Dec 2025 06:34 PM (IST)
Tags :
Vastu Tips For Home Vastu Tips Vastu Shastra VASTU

