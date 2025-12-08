घर के मेन गेट की 6 गलतियां जो सीधा पैसा रोक देती हैं! जानिए आर्थिक दोष दूर करने का सरल उपाय?

घर में अधिकतर लोग गलत दिशा में रखा मेन गेट पर मैट को गलत दिशा में रखते हैं, लेकिन वास्तु के हिसाब से मैट का मुंह घर की दिशा में अंदर की ओर होना चाहिए, ताकि नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर पाएं. कई घरों में मैन गेट पर मैट को उल्टा कर के रखा जाता है, जो कहीं न कहीं वास्तु दोष का कारण बन सकता है.