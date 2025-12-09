हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसूर्यकुमार यादव नहीं..उस खिलाड़ी को दो टीम इंडिया की टी20 कप्तानी, सौरव गांगुली ने दिया बड़ा बयान

सूर्यकुमार यादव नहीं..उस खिलाड़ी को दो टीम इंडिया की टी20 कप्तानी, सौरव गांगुली ने दिया बड़ा बयान

भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली का मानना है कि सूर्यकुमार यादव के जगह शुभमन गिल को टी20 में भारत का कप्तान बना देना चाहिए. उन्होंने सुझाव दिया कि गिल को सारे फॉर्मैट्स में कप्तान बनाया जाए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 09 Dec 2025 11:26 AM (IST)
Preferred Sources

Sourav Ganguly Gave Statement On T20Is Captaincy: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का आज यानी 9 दिसंबर, 2025 से आगाज होने जा रहा है. सीरीज का पहला मैच कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा. इसी बीच टीम इंडिया की भविष्य के कप्तानी को लेकर पूर्व भारतीय कप्तान और पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने बड़ा बयान दिया है. सौरव का कहना है कि टी20 फॉर्मेट में फिलहाल टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव हैं, लेकिन उनके जगह शुभमन गिल को ये जिम्मेदारी दे देनी चाहिए. उन्होंने सुझाव दिया कि अब शुभमन गिल को तीनों फॉर्मेट्स में कप्तान बनाया जाया.

स्प्लिट कैप्टेंसी पर दिया बयान 

इस समय भारतीय क्रिकेट टीम में स्प्लिट कैप्टेंसी चल रही हैं, लेकिन गिल को सभी फॉर्मेट में कप्तान बनाने की अब बातें सामने आ रही हैं. इसको लेकर अब पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने भी अपनी राय दी है. ईडन गार्डन्स में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जब गांगुली से टी20 कप्तानी को लेकर सवाल पूछे गए. तो उन्होंने जवाब दिया कि ‘मेरी नजर में शुभमन गिल को सभी फॉर्मेट्स में कप्तान होना चाहिए.’

इंग्लैंड दौरे पर शुभमन ने किया था शानदार प्रदर्शन

सौरव ने तीन महीने पहले इंग्लैंड दौरे का बात करते हुए कहा कि ‘तीन महीने पहले इंग्लैंड में शुभमन का प्रदर्शन देखिए. जब रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के टीम में ना होने के बावजूद एक युवा टीम को आगे से लीड करना शानदार था. वो बल्लेबाजी और कप्तानी दोनों में सोने कीं तरह चमके थे.’

आगे उन्होंने याद दिलाया कि उस टेस्ट सीरीज में शुभमन ने 750 रन बनाए और चार शतक भी जड़े थे. दबाव में, विदेशी सरजमीं पर इतनी परिपक्वता दिखाने वाले युवा कप्तान को सिर्फ कुछ असफलताओं के आधार पर कम नहीं आंकना चाहिए. गांगुली ने सुझाव दिया कि शुभमन को कप्तानी में समय देना चाहिए और फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट्स को जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए.

उन्होंने कहा, ‘एक तिमाही में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी की अगले तीन महीनों में आलोचना करना सही नहीं है. कप्तान के तौर पर उन्हें पर्याप्त समय और समर्थन देना चाहिए. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस भरोसा और धैर्य चाहिए.’

Published at : 09 Dec 2025 11:26 AM (IST)
Tags :
Sourav Ganguly SURYAKUMAR YADAV SHUBMAN GILL IND VS SA CRICKET
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
जिन किसानों के लिए अमेरिका के सामने सीना तानकर खड़ा हुआ भारत, उनके लिए ट्रंप देंगे बुरी खबर, जानें क्या है पूरा मामला
जिन किसानों के लिए अमेरिका के सामने सीना तानकर खड़ा हुआ भारत, उनके लिए ट्रंप देंगे बुरी खबर, जानें क्या है पूरा मामला
राजस्थान
बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव! कौन बना किस जिले का प्रभारी? पूरी लिस्ट ने बढ़ाई सियासी हलचल!
बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव! कौन बना किस जिले का प्रभारी? पूरी लिस्ट ने बढ़ाई सियासी हलचल!
विश्व
Thailand Vs Indian Currency: थाईलैंड में कमाएंगे 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे कितने, जानें कैसे मालामाल कर सकता है ये खूबसूरत देश
थाईलैंड में कमाएंगे 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे कितने, जानें कैसे मालामाल कर सकता है ये खूबसूरत देश
स्पोर्ट्स
IPL 2026 Auction: 1,005 खिलाड़ियों की छुट्टी, इस दिग्गज की चौंकाने वाली वापसी, BCCI ने जारी की ऑक्शन की फाइनल लिस्ट
IPL 2026 Auction: 1,005 खिलाड़ियों की छुट्टी, इस दिग्गज की चौंकाने वाली वापसी, BCCI ने जारी की ऑक्शन की फाइनल लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

Parliament Winter Session: चुनाव सुधार पर चर्चा...आज संसद में संग्राम? | BJP | Congress | PM Modi
NDA संसदीय दल की बैठक शुरू, PM Modi का माला पहनाकर हुआ सम्मान | Breaking | BJP | Breaking
Lucknow Breaking: घुसपैठियों को लेकर यूपी ATS सक्रिय | CM Yogi | UP Politics | ABP News
Parliament में आज Rahul Gandhi शुरू करेंगे बहस की शुरूआत, जानिए किन मुद्दों पर होगी बात
Parliament में आज जानिए किन मुद्दों पर होगी बात, सरकार और विपक्ष के बीच हो सकती है जमकर बहस
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
जिन किसानों के लिए अमेरिका के सामने सीना तानकर खड़ा हुआ भारत, उनके लिए ट्रंप देंगे बुरी खबर, जानें क्या है पूरा मामला
जिन किसानों के लिए अमेरिका के सामने सीना तानकर खड़ा हुआ भारत, उनके लिए ट्रंप देंगे बुरी खबर, जानें क्या है पूरा मामला
राजस्थान
बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव! कौन बना किस जिले का प्रभारी? पूरी लिस्ट ने बढ़ाई सियासी हलचल!
बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव! कौन बना किस जिले का प्रभारी? पूरी लिस्ट ने बढ़ाई सियासी हलचल!
विश्व
Thailand Vs Indian Currency: थाईलैंड में कमाएंगे 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे कितने, जानें कैसे मालामाल कर सकता है ये खूबसूरत देश
थाईलैंड में कमाएंगे 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे कितने, जानें कैसे मालामाल कर सकता है ये खूबसूरत देश
स्पोर्ट्स
IPL 2026 Auction: 1,005 खिलाड़ियों की छुट्टी, इस दिग्गज की चौंकाने वाली वापसी, BCCI ने जारी की ऑक्शन की फाइनल लिस्ट
IPL 2026 Auction: 1,005 खिलाड़ियों की छुट्टी, इस दिग्गज की चौंकाने वाली वापसी, BCCI ने जारी की ऑक्शन की फाइनल लिस्ट
बॉलीवुड
हेमा मालिनी ने रखी धर्मेंद्र के लिए एक और प्रेयर मीट, बेटियां ईशा-अहाना भी होंगी शामिल
हेमा मालिनी ने रखी धर्मेंद्र के लिए एक और प्रेयर मीट, बेटियां ईशा-अहाना भी होंगी शामिल
हेल्थ
Winter Health Tips: सर्दियों में स्ट्रेस बढ़ा रहा आपकी परेशानी तो न लें टेंशन, ये 5 फूड देंगे आपको राहत
सर्दियों में स्ट्रेस बढ़ा रहा आपकी परेशानी तो न लें टेंशन, ये 5 फूड देंगे आपको राहत
ट्रेंडिंग
"हवा की तरह आई मौत और..." 100 की रफ्तार से कार ने सड़क किनारे शख्स को उड़ाया- दिल दहला देगा वीडियो
शिक्षा
विदेश में करना है MBA तो इस पड़ोसी देश में हैं ये टॉप यूनिवर्सिटी, जानें कैसे मिलेगा दाखिला?
विदेश में करना है MBA तो इस पड़ोसी देश में हैं ये टॉप यूनिवर्सिटी, जानें कैसे मिलेगा दाखिला?
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget