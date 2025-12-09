बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव! कौन बना किस जिले का प्रभारी? पूरी लिस्ट ने बढ़ाई सियासी हलचल!

राजस्थान बीजेपी ने प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा के बाद बड़े फेरबदल के तहत 44 जिलों में नए प्रभारियों और सह प्रभारियों की सूची जारी की है. जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, सीकर और अलवर समेत सभी जिलों में दो-दो जिम्मेदार पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं. कई पूर्व पदाधिकारियों को जिला प्रभारी और सह प्रभारी बनाकर संगठनात्मक संतुलन साधने की कोशिश की गई है.

नियुक्तियों का बड़ा विस्तार

राज्य में जारी नई सूची के तहत निवर्तमान उपाध्यक्ष प्रभु लाल सैनी को जयपुर शहर का प्रभारी बनाया गया है. वहीं पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा को उदयपुर जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है. संगठन में सक्रिय भूमिका निभाने वाली पूर्व मंत्री अनीता गुर्जर को सीकर का सह प्रभारी नियुक्त किया गया है. मुख्य प्रवक्ता रहे लक्ष्मीकांत भारद्वाज को जयपुर देहात उत्तर का प्रभारी बनाया गया है, जबकि विधायक गोवर्धन वर्मा और पूर्व विधायक निर्मल कुमावत को भी अहम भूमिकाएं दी गई हैं.

बीकानेर और आसपास के जिलों में नई टीम

बीकानेर संभाग में पार्टी ने ओम प्रकाश सारस्वत को बीकानेर शहर का प्रभारी और प्रियंका बालान को सह प्रभारी बनाया है. बीकानेर देहात में बलवीर विश्नोई के साथ अशोक नागपाल को सह प्रभारी की जिम्मेदारी मिली है. श्रीगंगानगर में दशरथ सिंह शेखावत और मोहन सुरणा को नियुक्त किया गया है. हनुमानगढ़ जिले की जिम्मेदारी दिनेश धाभाई और सह प्रभारी जितेंद्र शर्मा को दी गई है, जबकि चुरु में विजय आचार्य और आत्माराम तरड़ को संगठनात्मक भूमिका सौंपी गई है.

जयपुर संभाग की महत्वपूर्ण नियुक्तियों में जयपुर शहर के प्रभारी प्रभु लाल सैनी के साथ देवीशंकर भुतड़ा और राजेंद्र पराणा सह प्रभारी होंगे. जयपुर देहात दक्षिण में के. डी. बाबर और लक्ष्मी बारूपाल को जिम्मेदारी दी गई है. जयपुर देहात उत्तर में लक्ष्मीकांत भारद्वाज और सारिका चौधरी की नियुक्ति हुई है. झुनझुनू में गोवर्धन वर्मा और मुकेश गोयल, जबकि सीकर में अभिषेक मटोरिया और अनीता गुर्जर को भूमिका दी गई है. अलवर दक्षिण में भानुप्रताप सिंह के साथ देवेंद्र पारिक और अलवर उत्तर में अशोक सैनी व गौरव यादव को जिम्मेदारी सौंपी गई है.