हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोवृश्चिक 2026 करियर राशिफल, नया साल बदलाव और जिम्मेदारियों से भरा! जानें उपाय!

वृश्चिक 2026 करियर राशिफल, नया साल बदलाव और जिम्मेदारियों से भरा! जानें उपाय!

Scorpio Career 2026 Rashifal: वृश्चिक राशि के जातकों के लिए साल 2026 करियर के लिहाज से कैसा रहने वाला है? नौकरी और व्यापार में किस तरह के परिणाम मिलेंगे? जानने के लिए पढ़ें वृश्चिक करियर 2026 राशिफल.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 08 Dec 2025 07:32 PM (IST)
Scorpio Career 2026 Rashifal: वृश्चिक राशि के जातकों के लिए साल 2026 करियर के लिहाज से कैसा रहने वाला है? नौकरी और व्यापार में किस तरह के परिणाम मिलेंगे? जानने के लिए पढ़ें वृश्चिक करियर 2026 राशिफल.

वृश्चिक करियर 2026 राशिफल

1/6
नया साल वृश्चिक (Scorpio) राशि के जातकों के लिए करियर के लिहाज से कई तरह के बदलाव और जिम्मेदारियों से भरा साबित हो सकता है. वर्ष की शुरुआत में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. निरंतर मेहनत और लगन से काम करेंगे तो चीजें आसान होते चली जाएंगी.
नया साल वृश्चिक (Scorpio) राशि के जातकों के लिए करियर के लिहाज से कई तरह के बदलाव और जिम्मेदारियों से भरा साबित हो सकता है. वर्ष की शुरुआत में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. निरंतर मेहनत और लगन से काम करेंगे तो चीजें आसान होते चली जाएंगी.
2/6
यह वर्ष आत्म-विश्लेषण (Self-analysis) और अपने कौशल विकास पर काम करने वाला है. दिनचर्या में पुरानी आदतों को हटाकर नए तरीके से चीजों को सीखना शुरू करें. तकनीक क्षेत्र मे कार्य करने वाले जातकों के लिए नया साल सफलता से भरा रहने वाला है. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलें.
यह वर्ष आत्म-विश्लेषण (Self-analysis) और अपने कौशल विकास पर काम करने वाला है. दिनचर्या में पुरानी आदतों को हटाकर नए तरीके से चीजों को सीखना शुरू करें. तकनीक क्षेत्र मे कार्य करने वाले जातकों के लिए नया साल सफलता से भरा रहने वाला है. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलें.
3/6
वर्ष के मध्य नौकरी पेशा जातकों को ऑफिस में प्रमोशन के योग मिलते दिखाई दे रहे हैं. नौकरी बदलने या करियर में कुछ नया ट्राई करने की सोच रहे हैं, तो चीजों को सावधानीपूर्वक करने की जरूरत है. करियर से जुड़े फैसले लेने से पहले घरवालों क राय को जरूर शामिल करें. नेटवर्क बढ़ने का लाभ मिलेगा.
वर्ष के मध्य नौकरी पेशा जातकों को ऑफिस में प्रमोशन के योग मिलते दिखाई दे रहे हैं. नौकरी बदलने या करियर में कुछ नया ट्राई करने की सोच रहे हैं, तो चीजों को सावधानीपूर्वक करने की जरूरत है. करियर से जुड़े फैसले लेने से पहले घरवालों क राय को जरूर शामिल करें. नेटवर्क बढ़ने का लाभ मिलेगा.
4/6
साल 2026 आर्थिक लिहाज से करियर में स्थिरता और सुधार भरा साबित हो सकता है. मेहनत करेंगे तो सफलता मिलनी तय है. निवेश के मामले में धन लाभ के संकेत मिल रहे हैं. अनावश्यक तनाव लेने से बचना चाहिए. अपने संसाधनों को प्राथमिकता दें.
साल 2026 आर्थिक लिहाज से करियर में स्थिरता और सुधार भरा साबित हो सकता है. मेहनत करेंगे तो सफलता मिलनी तय है. निवेश के मामले में धन लाभ के संकेत मिल रहे हैं. अनावश्यक तनाव लेने से बचना चाहिए. अपने संसाधनों को प्राथमिकता दें.
5/6
वर्ष का आखिरी महीना आपने फैसलों के अनुसार सफलता से भरा साबित हो सकता है. जीवन में नए स्तर पर जिम्मेदारियां और सम्मान बढ़ेगा. वित्तीय मामलों में जोखिम लेने से बचने की सलाह दी जाती है.
वर्ष का आखिरी महीना आपने फैसलों के अनुसार सफलता से भरा साबित हो सकता है. जीवन में नए स्तर पर जिम्मेदारियां और सम्मान बढ़ेगा. वित्तीय मामलों में जोखिम लेने से बचने की सलाह दी जाती है.
6/6
इस साल वृश्चिक राशि के लिए करियर में सफलता का मूल मंत्र निरंतर मेहनत, धैर्य और सतर्कता बरतनी है. अपनी स्किल्स को बढ़ाने का प्रयास करें. किसी पर भी आंख बंदकर के भरोसा करने से बचें. साथ ही करियर और निजी लाइफ में संतुलन बनाकर चलें.
इस साल वृश्चिक राशि के लिए करियर में सफलता का मूल मंत्र निरंतर मेहनत, धैर्य और सतर्कता बरतनी है. अपनी स्किल्स को बढ़ाने का प्रयास करें. किसी पर भी आंख बंदकर के भरोसा करने से बचें. साथ ही करियर और निजी लाइफ में संतुलन बनाकर चलें.
Published at : 08 Dec 2025 07:32 PM (IST)
Tags :
Scorpio Horoscope Career Horoscope Vrishchik Horoscope 2026

ऐस्ट्रो फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
वंदे मातरम् पर संसद में बोल रहे थे रक्षामंत्री, किसी ने बीच में टोका तो भड़क गए राजनाथ, देखें Video
वंदे मातरम् पर संसद में बोल रहे थे रक्षामंत्री, किसी ने बीच में टोका तो भड़क गए राजनाथ, Video
महाराष्ट्र
आदित्य ठाकरे के दावे ने बढ़ाई शिंदे गुट की टेंशन! कहा- '22 विधायक CM फडणवीस के...'
आदित्य ठाकरे के दावे ने बढ़ाई शिंदे गुट की टेंशन, 22 विधायकों को लेकर कही ये बड़ी बात
इंडिया
'ऐसा एक्शन होगा, जो भविष्य के लिए नज़ीर बनेगा', इंडिगो संकट पर संसद में नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू की दो टूक
'ऐसा एक्शन होगा, जो भविष्य के लिए नज़ीर बनेगा', इंडिगो संकट पर संसद में राम मोहन नायडू की दो टूक
क्रिकेट
IND vs SA T20 Head to Head: भारत या दक्षिण अफ्रीका, जानिए हेड टू हेड में किसका पलड़ा भारी; किसने नाम सबसे ज्यादा रन और विकेट
भारत या दक्षिण अफ्रीका, जानिए हेड टू हेड में किसका पलड़ा भारी; किसने नाम सबसे ज्यादा रन और विकेट
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Khabar Filmy Hain: Dharmendra को याद कर क्यो रोए सलमान
Saas Bahu Aur Saazish: मंगल- कुसुम जा रहें है जोर्जिया
IT Refund Delay का असली कारण! हजारों Taxpayers के Refund क्यों रुके हैं? |Paisa Live
Amritsar पहुंचीं Cm Rekha Gupta, दरबार साहिब जाकर टेका माथा | Breaking | ABP News
Kiyosaki का बड़ा दावा: BRICS ने बनाई Gold Currency! असली सच्चाई क्या है ? Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
वंदे मातरम् पर संसद में बोल रहे थे रक्षामंत्री, किसी ने बीच में टोका तो भड़क गए राजनाथ, देखें Video
वंदे मातरम् पर संसद में बोल रहे थे रक्षामंत्री, किसी ने बीच में टोका तो भड़क गए राजनाथ, Video
महाराष्ट्र
आदित्य ठाकरे के दावे ने बढ़ाई शिंदे गुट की टेंशन! कहा- '22 विधायक CM फडणवीस के...'
आदित्य ठाकरे के दावे ने बढ़ाई शिंदे गुट की टेंशन, 22 विधायकों को लेकर कही ये बड़ी बात
इंडिया
'ऐसा एक्शन होगा, जो भविष्य के लिए नज़ीर बनेगा', इंडिगो संकट पर संसद में नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू की दो टूक
'ऐसा एक्शन होगा, जो भविष्य के लिए नज़ीर बनेगा', इंडिगो संकट पर संसद में राम मोहन नायडू की दो टूक
क्रिकेट
IND vs SA T20 Head to Head: भारत या दक्षिण अफ्रीका, जानिए हेड टू हेड में किसका पलड़ा भारी; किसने नाम सबसे ज्यादा रन और विकेट
भारत या दक्षिण अफ्रीका, जानिए हेड टू हेड में किसका पलड़ा भारी; किसने नाम सबसे ज्यादा रन और विकेट
बॉलीवुड
Theatre Releases This Week: इस हफ्ते मिलेगा कॉमेडी-एक्शन का तगड़ा डोज, 'किस किस को प्यार करूं 2' समेत रिलीज होंगी ये फिल्में
इस हफ्ते मिलेगा कॉमेडी-एक्शन का तगड़ा डोज, थिएटर्स में रिलीज होंगी ये फिल्में
शिक्षा
पायलट बनने के लिए 12वीं के बाद क्या करना होता है, जानिए नौकरी लगते ही कितना मिलता है पैसा?
पायलट बनने के लिए 12वीं के बाद क्या करना होता है, जानिए नौकरी लगते ही कितना मिलता है पैसा?
हेल्थ
Jaggery Side Effects: सर्दियों में क्या आप भी फायदेमंद समझ भर-भरकर खाते हैं गुड़, ज्यादा गुड़ खाने से क्या होती हैं दिक्कतें?
सर्दियों में क्या आप भी फायदेमंद समझ भर-भरकर खाते हैं गुड़, ज्यादा गुड़ खाने से क्या होती हैं दिक्कतें?
यूटिलिटी
पहली बार मां बनने वालों को सरकार देती है इतने हजार, योजना में ऐसे कर सकते हैं आवेदन
पहली बार मां बनने वालों को सरकार देती है इतने हजार, योजना में ऐसे कर सकते हैं आवेदन
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget