हेमा मालिनी ने रखी धर्मेंद्र के लिए एक और प्रेयर मीट, बेटियां ईशा-अहाना भी होंगी शामिल
धर्मेंद्र के लिए उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी स्पेशल प्रेयर मीट रख रही हैं. इस प्रेयर मीट में हाई प्रोफाइल सेलेब्स पहुंचने वाले हैं. हेमा की बेटियां भी इसे होस्ट कर रही हैं.
दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का 24 नंवबर को निधन हो गया. देओल फैमिली ने धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार निजी रखा. इसके बाद धर्मेंद्र की पहली प्रेयर मीट 27 नवंबर को रखी गई. ये प्रेयर मीट उनके दोनों बेटों सनी देओ और बॉबी देओल ने रखी थी. धर्मेंद्र का हरिद्वार में अस्थि विसर्जन भी हो गया है.
धर्मेंद्र के लिए दूसरी प्रेयर मीट
अब धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी और उनकी बेटियां ईशा देओल, अहाना देओल दिल्ली में धर्मेंद्र के लिए एक और प्रेयर मीट रख रही हैं. इस प्रेयर मीट में भरत तख्तानी और वैभव वोरा और उनकी फैमिली भी उपस्थित होंगी.
धर्मेंद्र की ये प्रेयर मीट 11 दिसंबर 2025 को होनी है. प्रेयर मीट का समय दोपहर 4 बजे से शाम 6 बजे तक का है. प्रेयर मीट डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जनपथ, नई दिल्ली में होगी. खबरें हैं कि इस प्रेयर मीट में बड़े सेलेब्स पहुंचने वाले हैं.
हेमा ने धर्मेंद्र के लिए रखा था गीता पाठ
बता दें कि इससे पहले हेमा ने धर्मेंद्र के लिए गीता पाठ भी रखा था. ये गीता पाठ उन्होंने मुंबई में अपने घर में रखा था. इसमें बॉलीवुड सेलेब्स और उनके दोस्त शामिल हुए थे.
बता दें कि धर्मेंद्र ने दो शादियां की थीं. उनकी पहली पत्नी का नाम प्रकाश कौर है. प्रकाश कौर और धर्मेंद्र को चार बच्चे हैं. दो बेटे सनी देओल और बॉबी देओल, दो बेटियां अजीता और विजेता. वहीं धर्मेंद्र ने शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी हेमा मालिनी के साथ की थी. उस वक्त खबरें थीं कि प्रकाश ने धर्मेंद्र को तलाक देने से मना कर दिया था तो धर्मेंद्र ने धर्म बदलकर हेमा से शादी की थी.
हेमा और धर्मेंद्र के दो बेटियां ईशा और अहाना देओल हैं. धर्मेंद्र हेमा के साथ नहीं रहते थे. वो अपनी पहली पत्नी प्रकाश के साथ फार्महाउस पर रहते थे. बॉबी देओल ने खुद इसके बारे में बताया था. धर्मेंद्र के चले जाने से हेमा मालिनी बहुत दुख में हैं. उन्होंने 8 दिसंबर को धर्मेंद्र की बर्थ एनिवर्सरी पर एक इमोशनल पोस्ट भी की थी.
