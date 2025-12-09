Natural Remedies For Hangover: अगर क्रिसमस और न्यू ईयर पार्टी का मजा अपनी जगह है, लेकिन अगली सुबह होने वाला हैंगओवर पूरे दिन का मजा खराब कर सकता है. सिरदर्द, थकान और उलझन से जूझना आसान नहीं होता. ऐसे में शरीर को हाइड्रेट रखना और खोए हुए न्यूट्रिशन तत्वों को वापस देना सबसे जरूरी है. अच्छी बात ये है कि इसके लिए आपको ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं, आपके किचन में ही मौजूद चीजें हैंगओवर उतारने में काफी मदद कर सकती हैं. चलिए आपको कुछ डिंक्स के बारे में बताते हैं, जो आपके हैंगओवर को उतारने में आपकी मदद कर सकते हैं.

हल्दी वाला पानी

इसमें सबसे पहले नम्हबर पर आता है हल्दी वाला पानी. इसमें मौजदू हल्दी के एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण हैंगओवर के लक्षणों को शांत करने में मदद करते हैं. गुनगुने पानी में 1 से 2 चम्मच ताजी कसी हुई हल्दी और कुछ नींबू के स्लाइस मिला लें. स्वाद के लिए थोड़ा शहद और करक्यूमिन के बेहतर ऑब्जर्व के लिए काली मिर्च डाल सकते हैं.

अदरक की चाय

दूसरे नम्अबर पर अदरक की चाय है. अदरक पेट को आराम देने और मिचली कम करने में काफी असरदार है. एक कप चाय के लिए गर्म पानी में ताजे अदरक के टुकड़े डालकर कुछ देर उबालें. चाहें तो इसमें शहद और नींबू मिलाकर इसे और फायदेमंद बना सकते हैं.

पुदीने की चाय

तीसरे नम्बर पर पुदीने की चाय का नम्बर आता है. इसमें पुदीने की ठंडक और सुगंध हैंगओवर की बेचैनी को कम करती है. ताजी पुदीने की पत्तियों को गर्म पानी में डालकर थोड़ी देर छोड़ दें, फिर छानकर पी लें. यह पाचन को बेहतर करने और मिचली को शांत करने में मदद करती है.

ग्रीन टी

चौथे नम्बर पर ग्रीन टी को रखा जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है और हल्की-सी कैफीन तुरंत एनर्जी देती है, लेकिन शरीर को डिहाइड्रेट नहीं करती. इसे गर्म या ठंडा किसी भी तरह पी सकते हैं. चाहें तो शहद या नींबू की कुछ बूंदें डालकर इसका स्वाद बढ़ा लें.

वेजिटेबल या चिकन सूप

आपके किचन में मौजूद वेजिटेबल या फिर चिकन सूप भी इसके लिए काफी मददगार साबित हो सकती है. हैंगओवर के दौरान शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स और नमक की कमी हो जाती है. ऐसे में हल्का-फुल्का वेजिटेबल या चिकन सूप शरीर को जरूरी मिनरल्स देता है. यह आसानी से पच जाता है और गर्म सूप पूरे शरीर को आराम भी देता है. आप इन सबको ट्राई करके हैंगओवर को कम कर सकते हैं.

इसे भी पढ़ें- Benefits of Boredom: कभी-कभी बोर होना क्यों जरूरी, जानें एक्सपर्ट इसे क्यों कहते हैं ब्रेन का फ्रेश स्टार्ट?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.