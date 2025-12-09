कब आएगी किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त, जान लीजिए तारीख

PM Kisan Yojana 22nd Installment: केंद्र सरकार देश के किसानों के लिए तमाम तरह की योजनाएं चलाती हैं. देश की आबादी का अच्छा खासा हिस्सा आज भी खेती और किसानी के जरिए ही अपना जीवन चला रहा है. इनमें से बहुत से किसान ऐसे होते हैं. जो खेती से ज्यादा कमाई नहीं कर पाते. इस तरह के गरीब और जरूरतमंद किसानों को भारत सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती है.

इसके लिए भारत सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चला रही है. जिसके तहत साल भर में 6000 रुपये दिए जाते हैं जो 2000 रुपये की तीन किस्तों में दिए जाते हैं. अब तक इस योजना में कुल 21 किस्तें भेजी जा चुकी हैं. अब किसानों को 22वीं किस्त का इंतजार है. अगर आप भी इन किसानों में से हैं. तो चलिए आपको बताते हैं कब जारी होगी 22वीं किस्त.

इस तारीख तक जारी हो सकती है 22वीं किस्त

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार हर चार महीनों के अंतराल पर अगली किस्त भेजती है. 21वीं किस्त 19 नवंबर को जारी हुई थी. तकरीबन 9 करोड़ किसानों को जिसका फायदा मिला था. तो इस हिसाब से अगर बात की जाए तो 22वीं किस्त फरवरी तक जारी हो सकती है.

हालांकि सरकार की तरफ से इसके लिए आधिकारिक डेट सामने नहीं आई है. लेकिन अनुमान यही माना जा रहा है. किस्त के पैसे पाने के लिए किसानों को अपना e-KYC, आधार लिंकिंग और बैंक डिटेल्स अपडेट रखनी चाहिए जिससे किस्त जारी होते ही रकम सीधे खाते में पहुंच जाए.

इन किसानों को ही मिलेगी 22वीं किस्त

22वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों को किस्त जारी होने से पहले यह पता कर लेना चाहिए उन्हें किस्त मिलेगी या नहीं. यह किस्त उन्हीं किसानों को मिलेगी जिनका स्टेटस पोर्टल पर क्लियर दिखेगा. इसके लिए आपको योजना की वेबसाइट pmkisan.gov.in या किसान ऐप पर जाकर अपना अपडेट देखना होता है. होम पेज पर Know Your Status चुनें और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें.

अगर नंबर याद नहीं है तो Know Your Registration Number पर जाकर पहले इसे पता लें. नंबर मिलने के बाद पेज पर वापस आकर कोड डालें और Get Details पर क्लिक करें. कुछ सेकंड में आपका स्टेटस सामने होगा. अगर सब कुछ ठीक दिखता है तो किस्त मिलेगी. जिन किसानों के रिकॉर्ड, e-KYC या बैंक लिंकिंग में दिक्कत होगी उन्हें किस्त नहीं मिलेगी. इसलिए स्टेटस चेक करना जरूरी है.

