हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीकब आएगी किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त, जान लीजिए तारीख

कब आएगी किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त, जान लीजिए तारीख

PM Kisan Yojana 22nd Installment: पीएम किसान योजना से जुड़े करोड़ों किसानों का 22वीं किस्त का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है. सरकार इस तारीख के आसपास किस्त भेज सकती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 09 Dec 2025 11:20 AM (IST)
Preferred Sources

PM Kisan Yojana 22nd Installment: केंद्र सरकार देश के किसानों के लिए तमाम तरह की योजनाएं चलाती हैं. देश की आबादी का अच्छा खासा हिस्सा आज भी खेती और किसानी के जरिए ही अपना जीवन चला रहा है. इनमें से बहुत से किसान ऐसे होते हैं. जो खेती से ज्यादा कमाई नहीं कर पाते. इस तरह के गरीब और जरूरतमंद किसानों को भारत सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती है. 

इसके लिए भारत सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चला रही है. जिसके तहत साल भर में 6000 रुपये दिए जाते हैं जो 2000 रुपये की तीन किस्तों में दिए जाते हैं. अब तक इस योजना में कुल 21 किस्तें भेजी जा चुकी हैं. अब किसानों को 22वीं किस्त का इंतजार है. अगर आप भी इन किसानों में से हैं. तो चलिए आपको बताते हैं कब जारी होगी 22वीं किस्त.

इस तारीख तक जारी हो सकती है 22वीं किस्त

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार हर चार महीनों के अंतराल पर अगली किस्त भेजती है. 21वीं किस्त 19 नवंबर को जारी हुई थी. तकरीबन 9 करोड़ किसानों को जिसका फायदा मिला था. तो इस हिसाब से अगर बात की जाए तो 22वीं किस्त फरवरी तक जारी हो सकती है. 

यह भी पढ़ें: UAN नंबर भूल गए हैं तो ऐसे कर सकते हैं रिकवर, PF अकाउंट वाले जान लें जरूरी बात

हालांकि सरकार की तरफ से इसके लिए आधिकारिक डेट सामने नहीं आई है. लेकिन अनुमान यही माना जा रहा है. किस्त के पैसे पाने के लिए किसानों को अपना e-KYC, आधार लिंकिंग और बैंक डिटेल्स अपडेट रखनी चाहिए जिससे किस्त जारी होते ही रकम सीधे खाते में पहुंच जाए.

इन किसानों को ही मिलेगी 22वीं किस्त

22वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों को किस्त जारी होने से पहले यह पता कर लेना चाहिए उन्हें किस्त मिलेगी या नहीं. यह किस्त उन्हीं किसानों को मिलेगी जिनका स्टेटस पोर्टल पर क्लियर दिखेगा. इसके लिए आपको योजना की वेबसाइट pmkisan.gov.in या किसान ऐप पर जाकर अपना अपडेट देखना होता है. होम पेज पर Know Your Status चुनें और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें. 

यह भी पढ़ें: पहली बार मां बनने वालों को सरकार देती है इतने हजार, योजना में ऐसे कर सकते हैं आवेदन

अगर नंबर याद नहीं है तो Know Your Registration Number पर जाकर पहले इसे पता लें. नंबर मिलने के बाद पेज पर वापस आकर कोड डालें और Get Details पर क्लिक करें. कुछ सेकंड में आपका स्टेटस सामने होगा. अगर सब कुछ ठीक दिखता है तो किस्त मिलेगी. जिन किसानों के रिकॉर्ड, e-KYC या बैंक लिंकिंग में दिक्कत होगी उन्हें किस्त नहीं मिलेगी. इसलिए स्टेटस चेक करना जरूरी है.

यह भी पढ़ें: 31 दिसंबर तक जरूर निपटा लें ये जरूरी काम, सरकार बार-बार नहीं देगी मौका

Published at : 09 Dec 2025 11:20 AM (IST)
Tags :
PM Kisan Yojana Kisan Scheme Utility News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
जिन किसानों के लिए अमेरिका के सामने सीना तानकर खड़ा हुआ भारत, उनके लिए ट्रंप देंगे बुरी खबर, जानें क्या है पूरा मामला
जिन किसानों के लिए अमेरिका के सामने सीना तानकर खड़ा हुआ भारत, उनके लिए ट्रंप देंगे बुरी खबर, जानें क्या है पूरा मामला
राजस्थान
बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव! कौन बना किस जिले का प्रभारी? पूरी लिस्ट ने बढ़ाई सियासी हलचल!
बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव! कौन बना किस जिले का प्रभारी? पूरी लिस्ट ने बढ़ाई सियासी हलचल!
विश्व
Thailand Vs Indian Currency: थाईलैंड में कमाएंगे 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे कितने, जानें कैसे मालामाल कर सकता है ये खूबसूरत देश
थाईलैंड में कमाएंगे 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे कितने, जानें कैसे मालामाल कर सकता है ये खूबसूरत देश
स्पोर्ट्स
IPL 2026 Auction: 1,005 खिलाड़ियों की छुट्टी, इस दिग्गज की चौंकाने वाली वापसी, BCCI ने जारी की ऑक्शन की फाइनल लिस्ट
IPL 2026 Auction: 1,005 खिलाड़ियों की छुट्टी, इस दिग्गज की चौंकाने वाली वापसी, BCCI ने जारी की ऑक्शन की फाइनल लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

Parliament Winter Session: चुनाव सुधार पर चर्चा...आज संसद में संग्राम? | BJP | Congress | PM Modi
NDA संसदीय दल की बैठक शुरू, PM Modi का माला पहनाकर हुआ सम्मान | Breaking | BJP | Breaking
Lucknow Breaking: घुसपैठियों को लेकर यूपी ATS सक्रिय | CM Yogi | UP Politics | ABP News
Parliament में आज Rahul Gandhi शुरू करेंगे बहस की शुरूआत, जानिए किन मुद्दों पर होगी बात
Parliament में आज जानिए किन मुद्दों पर होगी बात, सरकार और विपक्ष के बीच हो सकती है जमकर बहस
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
जिन किसानों के लिए अमेरिका के सामने सीना तानकर खड़ा हुआ भारत, उनके लिए ट्रंप देंगे बुरी खबर, जानें क्या है पूरा मामला
जिन किसानों के लिए अमेरिका के सामने सीना तानकर खड़ा हुआ भारत, उनके लिए ट्रंप देंगे बुरी खबर, जानें क्या है पूरा मामला
राजस्थान
बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव! कौन बना किस जिले का प्रभारी? पूरी लिस्ट ने बढ़ाई सियासी हलचल!
बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव! कौन बना किस जिले का प्रभारी? पूरी लिस्ट ने बढ़ाई सियासी हलचल!
विश्व
Thailand Vs Indian Currency: थाईलैंड में कमाएंगे 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे कितने, जानें कैसे मालामाल कर सकता है ये खूबसूरत देश
थाईलैंड में कमाएंगे 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे कितने, जानें कैसे मालामाल कर सकता है ये खूबसूरत देश
स्पोर्ट्स
IPL 2026 Auction: 1,005 खिलाड़ियों की छुट्टी, इस दिग्गज की चौंकाने वाली वापसी, BCCI ने जारी की ऑक्शन की फाइनल लिस्ट
IPL 2026 Auction: 1,005 खिलाड़ियों की छुट्टी, इस दिग्गज की चौंकाने वाली वापसी, BCCI ने जारी की ऑक्शन की फाइनल लिस्ट
बॉलीवुड
अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस की फैन हुईं सौम्या टंडन, गोरी मैम ने की जमकर तारीफ
अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस की फैन हुईं सौम्या टंडन, गोरी मैम ने की जमकर तारीफ
हेल्थ
Winter Health Tips: सर्दियों में स्ट्रेस बढ़ा रहा आपकी परेशानी तो न लें टेंशन, ये 5 फूड देंगे आपको राहत
सर्दियों में स्ट्रेस बढ़ा रहा आपकी परेशानी तो न लें टेंशन, ये 5 फूड देंगे आपको राहत
ट्रेंडिंग
"हवा की तरह आई मौत और..." 100 की रफ्तार से कार ने सड़क किनारे शख्स को उड़ाया- दिल दहला देगा वीडियो
शिक्षा
विदेश में करना है MBA तो इस पड़ोसी देश में हैं ये टॉप यूनिवर्सिटी, जानें कैसे मिलेगा दाखिला?
विदेश में करना है MBA तो इस पड़ोसी देश में हैं ये टॉप यूनिवर्सिटी, जानें कैसे मिलेगा दाखिला?
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget