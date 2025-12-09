हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Luckiest Zodiac Sign 2026: नया साल 2026 करियर, धन, सुख, संतान, लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा, ये जानने की उत्सुकता सभी में होती है.ऐसे में हम आपको बता रहे हैं किन 5 राशियों के लिए भाग्यशाली होगा साल 2026.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 09 Dec 2025 07:35 AM (IST)
2026 लकी राशियां

एस्ट्रोलॉजर अनीष व्यास के अनुसार 2026 पर शनि, गुरु और सूर्य का विशेष प्रभाव रहेगा, इस साल में इन ग्रहों की चाल कुछ राशियों के जीवन में आर्थिक उन्नति और करियर में अपार तरक्की लाएगी.
कन्या राशि - कन्या राशि वालों के लिए साल 2026 रिश्तों के मामले में सबसे अच्छा रहेगा. लव लाइफ खुशनुमा रहेगी. आपको पदोन्नति, बड़ी जिम्मेदारी और कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान मिल सकता है. विदेश यात्रा, स्कॉलरशिप, या विशेष उपलब्धि का योग भी बन रहा है.
मेष राशि – 2026 में आपका पद और कद दोनों बढ़ने के योग हैं. सफलता के द्वार खुलेंगे. प्रमोशन से आर्थिक लाभ होगा. विवाह के अच्छे प्रस्ताव मिलेंगे. संतान के विदेश यात्रा के योग हैं. सेहत में सुधार होगा. जीवन में नए लोगों का आगमन होगा जो आपको मानसिक तौर पर शांति देगा.
मिथुन राशि वालों के लिए ये साल ऊंचाइयों पर ले जाने वाला होगा. प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं. पैत्तक संपत्ति से धन प्राप्त हो सकता है. लंबे समय जॉब चेंज की खव्वाहिश पूरी हो सकती है. आदर्श जीवनसाथ मिल सकता है.
मीन राशि - करियर में ब्रेकथ्रू, अचानक बड़ी सफलता या लंबे समय से रुका हुआ लक्ष्य पूरा होने के योग हैं. पारिवारिक रिश्तों में सुधार होगा. मनमुटाव कम होंगे. वाहन लेने के योग हैं. यह साल आपकी ऊर्जा और महत्वाकांक्षाओं को नई उड़ान देगा.
मकर राशि – बिजनेस का विस्तार होगा. भौतिक इच्छाएं पूरी होंगी. सेविंग्स करने में सफल होंगे. शिक्षा के लिए विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं. आप पहले से काफी मजबूत और स्वतंत्र बनकर उभरेंगे.
Published at : 09 Dec 2025 07:35 AM (IST)
Rashifal 2026 Horoscope 2026 Luckiest Sign 2026

एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

