जनवरी 2026 में ग्रहों का खास संयोग: वैदिक ज्योतिष के अनुसार साल 2026 की शुरुआत बेहद खास होने वाली है. जनवरी महीने में मकर राशि में एक साथ पांच बड़े ग्रहों का मिलन होगा, जिसे पंचग्रही योग कहा जाता है. यह योग बहुत ही दुर्लभ होता है और इसका असर लोगों के जीवन पर गहरा पड़ता है. 13 जनवरी से 20 जनवरी 2026 तक यह अद्भुत संयोग कई लोगों के भाग्य में बड़े बदलाव ला सकता है.