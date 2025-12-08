हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Horoscope 2026: 100 साल बाद मकर राशि में बनेगा दुर्लभ पंचग्रही योग, इन 5 राशियों की बदलेगी किस्मत

Horoscope 2026: 100 साल बाद मकर राशि में बनेगा दुर्लभ पंचग्रही योग, इन 5 राशियों की बदलेगी किस्मत

2026 Horoscope: जनवरी 2026 में मकर राशि में पांच ग्रहों का दुर्लभ योग बन रहा है. यह शुभ संयोग 5 राशियों के लिए तरक्की, धन लाभ और बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है. जानिए कौन-सी हैं वो राशियां.

By : हर्षिका मिश्रा  | Updated at : 08 Dec 2025 10:30 PM (IST)
2026 Horoscope: जनवरी 2026 में मकर राशि में पांच ग्रहों का दुर्लभ योग बन रहा है. यह शुभ संयोग 5 राशियों के लिए तरक्की, धन लाभ और बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है. जानिए कौन-सी हैं वो राशियां.

2026 में मकर राशि में पांच ग्रहों का संयोग

1/6
जनवरी 2026 में ग्रहों का खास संयोग: वैदिक ज्योतिष के अनुसार साल 2026 की शुरुआत बेहद खास होने वाली है. जनवरी महीने में मकर राशि में एक साथ पांच बड़े ग्रहों का मिलन होगा, जिसे पंचग्रही योग कहा जाता है. यह योग बहुत ही दुर्लभ होता है और इसका असर लोगों के जीवन पर गहरा पड़ता है. 13 जनवरी से 20 जनवरी 2026 तक यह अद्भुत संयोग कई लोगों के भाग्य में बड़े बदलाव ला सकता है.
जनवरी 2026 में ग्रहों का खास संयोग: वैदिक ज्योतिष के अनुसार साल 2026 की शुरुआत बेहद खास होने वाली है. जनवरी महीने में मकर राशि में एक साथ पांच बड़े ग्रहों का मिलन होगा, जिसे पंचग्रही योग कहा जाता है. यह योग बहुत ही दुर्लभ होता है और इसका असर लोगों के जीवन पर गहरा पड़ता है. 13 जनवरी से 20 जनवरी 2026 तक यह अद्भुत संयोग कई लोगों के भाग्य में बड़े बदलाव ला सकता है.
2/6
वृषभ राशि के लिए नई उड़ान: इस पंचग्रही योग से वृषभ राशि वालों की किस्मत चमक सकती है. आपके रुके हुए काम पूरे होंगे और मन में नई ऊर्जा आएगी. पढ़ाई, करियर और विदेश से जुड़े मामलों में अच्छे मौके मिल सकते हैं. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी.
वृषभ राशि के लिए नई उड़ान: इस पंचग्रही योग से वृषभ राशि वालों की किस्मत चमक सकती है. आपके रुके हुए काम पूरे होंगे और मन में नई ऊर्जा आएगी. पढ़ाई, करियर और विदेश से जुड़े मामलों में अच्छे मौके मिल सकते हैं. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी.
3/6
सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय करियर में तरक्की लेकर आएगा. नौकरी में प्रमोशन, नई जिम्मेदारियां या वेतन बढ़ने की संभावना बन रही है. आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और सेहत भी बेहतर रहेगी. लोग आपकी नेतृत्व क्षमता की तारीफ करेंगे.
सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय करियर में तरक्की लेकर आएगा. नौकरी में प्रमोशन, नई जिम्मेदारियां या वेतन बढ़ने की संभावना बन रही है. आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और सेहत भी बेहतर रहेगी. लोग आपकी नेतृत्व क्षमता की तारीफ करेंगे.
4/6
वृश्चिक राशि वालों को इस योग से मन की शांति और मजबूत फैसले लेने की शक्ति मिलेगी. परिवार का सहयोग मिलेगा और रिश्ते बेहतर होंगे. धन से जुड़े मामलों में सुधार आएगा और रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. छोटे प्रयास भी बड़ा फायदा दिला सकते हैं.
वृश्चिक राशि वालों को इस योग से मन की शांति और मजबूत फैसले लेने की शक्ति मिलेगी. परिवार का सहयोग मिलेगा और रिश्ते बेहतर होंगे. धन से जुड़े मामलों में सुधार आएगा और रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. छोटे प्रयास भी बड़ा फायदा दिला सकते हैं.
5/6
धनु राशि वालों के लिए यह समय पैसों के मामले में बहुत शुभ रहेगा. निवेश से लाभ हो सकता है और नौकरी या व्यापार में नए मौके मिलेंगे. परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और कोई अच्छी खबर मिल सकती है. आपके फैसलों की लोग सराहना करेंगे.
धनु राशि वालों के लिए यह समय पैसों के मामले में बहुत शुभ रहेगा. निवेश से लाभ हो सकता है और नौकरी या व्यापार में नए मौके मिलेंगे. परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और कोई अच्छी खबर मिल सकती है. आपके फैसलों की लोग सराहना करेंगे.
6/6
कुंभ राशि के जातकों के लिए यह पंचग्रही योग जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है. पुराने तनाव कम होंगे और मन हल्का महसूस होगा. करियर में नई शुरुआत का मौका मिल सकता है. किसी खास व्यक्ति से मुलाकात आपके भविष्य के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. आत्मचिंतन और आध्यात्मिकता से आपको मानसिक शांति मिलेगी.
कुंभ राशि के जातकों के लिए यह पंचग्रही योग जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है. पुराने तनाव कम होंगे और मन हल्का महसूस होगा. करियर में नई शुरुआत का मौका मिल सकता है. किसी खास व्यक्ति से मुलाकात आपके भविष्य के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. आत्मचिंतन और आध्यात्मिकता से आपको मानसिक शांति मिलेगी.
Published at : 08 Dec 2025 10:30 PM (IST)
