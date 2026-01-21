मूलांक 6 का स्वामी शुक्र ग्रह है, जो सुख सुविधाओं और प्रेम का देवता माना जाता है. अंक ज्योतिष में से सबसे शुभ मूलांक माना जाता है उनके ससुराल आते ही सुख सुविधाओं में वृद्धि होने लगती है. ये लड़कियं मां लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है. जिन लड़कियों की जन्मतिथि 6, 15, 24 होती है वह ससुराल वालों के लिए बहुत मानी जाती है.