एक्सप्लोरर
Numerology 2026: सूर्य का साल होगा 2026, इन मूलांक वालों के लिए साबित होगा स्वर्णिम वर्ष
Sun Numerology 2026: अंकज्योतिष के अनुसार नए साल 2026 का मूलांक (2+0+2+6=10) 1 होगा, जिसके स्वामी सूर्य हैं. खासकर जिनका जन्म 1, 10, 19 और 28 तारीख को हुए है, उनके लिए यह वर्ष स्वर्णिम काल साबित होगा.
सूर्य वर्ष 2026
1/7
2/7
Published at : 15 Dec 2025 01:15 PM (IST)
अंक शास्त्र
6 Photos
मेहनत और मजबूत पर्सनैलिटी का अनोखा संगम, अक्षय खन्ना और बॉबी देओल का भी यहीं मूलांक!
अंक शास्त्र
5 Photos
Numerology Predictions 2026: मूलांंक 9 वालों के लिए साल 2026 कैसा रहेगा? करियर, प्यार और सेहत में क्या खास?
अंक शास्त्र
6 Photos
Numerology Predictions 2026: मूलांक 7 वालों के लिए साल 2026 कैसा रहेगा? सेहत और करियर में क्या खास?
अंक शास्त्र
6 Photos
भाग्यांक 2 वालों के लिए खुशखबरी! चंद्रमा को मजबूत करने के ये आसान उपाय दिला सकते हैं नौकरी में तरक्की!
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'मैं और कितना लालची हो सकता हूं....', abp न्यूज के कॉन्क्लेव में यह क्या बोल गए चिराग पासवान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव 2027 को लेकर क्या होगा प्लान? बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बताई रणनीति
इंडिया
IGI एयरपोर्ट पर 40 फ्लाइट्स कैंसल, 200 से ज्यादा डिले, इंडिगो संकट के बीच परेशानी का नया सबब क्या?
टेलीविजन
'मेरे सिर से खून निकल रहा', ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम एक्टर अनुज सचदेवा पर हमला, लाठी से की पिटाई
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion