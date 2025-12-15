हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीअंक शास्त्रNumerology 2026: सूर्य का साल होगा 2026, इन मूलांक वालों के लिए साबित होगा स्वर्णिम वर्ष

Numerology 2026: सूर्य का साल होगा 2026, इन मूलांक वालों के लिए साबित होगा स्वर्णिम वर्ष

Sun Numerology 2026: अंकज्योतिष के अनुसार नए साल 2026 का मूलांक (2+0+2+6=10) 1 होगा, जिसके स्वामी सूर्य हैं. खासकर जिनका जन्म 1, 10, 19 और 28 तारीख को हुए है, उनके लिए यह वर्ष स्वर्णिम काल साबित होगा.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 15 Dec 2025 01:15 PM (IST)
Sun Numerology 2026: अंकज्योतिष के अनुसार नए साल 2026 का मूलांक (2+0+2+6=10) 1 होगा, जिसके स्वामी सूर्य हैं. खासकर जिनका जन्म 1, 10, 19 और 28 तारीख को हुए है, उनके लिए यह वर्ष स्वर्णिम काल साबित होगा.

सूर्य वर्ष 2026

1/7
न्यूमैरोलॉजी या अंक ज्योतिष की गणना के अनुसार नया साल 2026 सूर्य का साल होगा. क्योंकि 2026 वर्ष का कुल योग करने पर 1 अंक प्राप्त होत है, जोकि सूर्य का अंक है.
न्यूमैरोलॉजी या अंक ज्योतिष की गणना के अनुसार नया साल 2026 सूर्य का साल होगा. क्योंकि 2026 वर्ष का कुल योग करने पर 1 अंक प्राप्त होत है, जोकि सूर्य का अंक है.
2/7
सूर्य आत्मबल, नेतृत्व, सत्ता, आत्मविश्वास और मान-सम्मान का कारक ग्रह हैं. ऐसे में 2026 का साल उन लोगों के लिए खास रहने वाला है, जिनका मूलांक सूर्य अंक से जुड़ा है.
सूर्य आत्मबल, नेतृत्व, सत्ता, आत्मविश्वास और मान-सम्मान का कारक ग्रह हैं. ऐसे में 2026 का साल उन लोगों के लिए खास रहने वाला है, जिनका मूलांक सूर्य अंक से जुड़ा है.
Published at : 15 Dec 2025 01:15 PM (IST)
Tags :
Surya Dev Mulank 1 New Year 2026 Numerology 2026 Astrology 2026

अंक शास्त्र फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मैं और कितना लालची हो सकता हूं....', abp न्यूज के कॉन्क्लेव में यह क्या बोल गए चिराग पासवान
'मैं और कितना लालची हो सकता हूं....', abp न्यूज के कॉन्क्लेव में यह क्या बोल गए चिराग पासवान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव 2027 को लेकर क्या होगा प्लान? बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बताई रणनीति
यूपी चुनाव 2027 को लेकर क्या होगा प्लान? बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बताई रणनीति
इंडिया
Delhi IGI Airport Fog: IGI एयरपोर्ट पर 40 फ्लाइट्स कैंसल, 200 से ज्यादा डिले, इंडिगो संकट के बीच परेशानी का नया सबब क्या?
IGI एयरपोर्ट पर 40 फ्लाइट्स कैंसल, 200 से ज्यादा डिले, इंडिगो संकट के बीच परेशानी का नया सबब क्या?
टेलीविजन
'मेरे सिर से खून निकल रहा', ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम एक्टर अनुज सचदेवा पर हमला, लाठी से की पिटाई
'मेरे सिर से खून निकल रहा', ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम एक्टर अनुज सचदेवा पर हमला, लाठी से की पिटाई
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Sydney Bondi Beach Attack: आतंकी हमले से दहला सिडनी... दहशत में आया पूरा शहर | abp News
Sydney Bondi Beach Attack: सिडनी हमले में सामने आया पाकिस्तानी कनेक्शन | Bondi Beach | ABP News
Income Tax का सीधा वार! Political Donation पर अब कोई माफी नहीं | Paisa Live
₹1000 किराये में करोड़ों की Property? | Mumbai–Delhi की पगड़ी Property का पूरा सच | Paisa Live
Syria में ISIS का American ठिकानों पर हमला Donald Trump ने कड़ा जवाब देने की दी चेतावनी |ABPLIVE

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: क्या संघ ‘हिंदू राष्ट्र’ के अपने लक्ष्य से पीछे हट रहा है ?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मैं और कितना लालची हो सकता हूं....', abp न्यूज के कॉन्क्लेव में यह क्या बोल गए चिराग पासवान
'मैं और कितना लालची हो सकता हूं....', abp न्यूज के कॉन्क्लेव में यह क्या बोल गए चिराग पासवान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव 2027 को लेकर क्या होगा प्लान? बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बताई रणनीति
यूपी चुनाव 2027 को लेकर क्या होगा प्लान? बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बताई रणनीति
इंडिया
Delhi IGI Airport Fog: IGI एयरपोर्ट पर 40 फ्लाइट्स कैंसल, 200 से ज्यादा डिले, इंडिगो संकट के बीच परेशानी का नया सबब क्या?
IGI एयरपोर्ट पर 40 फ्लाइट्स कैंसल, 200 से ज्यादा डिले, इंडिगो संकट के बीच परेशानी का नया सबब क्या?
टेलीविजन
'मेरे सिर से खून निकल रहा', ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम एक्टर अनुज सचदेवा पर हमला, लाठी से की पिटाई
'मेरे सिर से खून निकल रहा', ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम एक्टर अनुज सचदेवा पर हमला, लाठी से की पिटाई
क्रिकेट
ICC U19 World Cup की एक टीम में 3 भाइयों ने जगह बनाकर रचा इतिहास, 51 साल बाद होगा ऐसा
ICC U19 World Cup की एक टीम में 3 भाइयों ने जगह बनाकर रचा इतिहास, 51 साल बाद होगा ऐसा
नौकरी
IIT भुवनेश्वर में नॉन टीचिंग स्टाफ के पदों पर निकली भर्ती, सैलरी सुनकर उड़ जाएंगे होश
IIT भुवनेश्वर में नॉन टीचिंग स्टाफ के पदों पर निकली भर्ती, सैलरी सुनकर उड़ जाएंगे होश
हेल्थ
Prostate Cancer Warning Signs: पेशाब के रास्ते आ रहा है खून तो समझ लीजिए हो गया प्रोस्टेट कैंसर, इन लक्षणों से भी कर सकते हैं पहचान
पेशाब के रास्ते आ रहा है खून तो समझ लीजिए हो गया प्रोस्टेट कैंसर, इन लक्षणों से भी कर सकते हैं पहचान
लाइफस्टाइल
Year Ender 2025: इन आदतों ने बर्बाद कर दिया पूरा साल 2025, कहीं आप भी तो नहीं थे इनके शिकार?
इन आदतों ने बर्बाद कर दिया पूरा साल 2025, कहीं आप भी तो नहीं थे इनके शिकार?
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Embed widget