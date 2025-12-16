मूलांक अनुसार जानिए कौन-सा शहर आपकी आत्मा का घर है? देखें फोटो

जिन भी लोगों की डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 या 29 है, उनका मूलांक 2 है. मूलांक 2 वाले जातक चंद्र ग्रह से प्रभावित होते हैं. ये लोग काफी इमोशनल होते हैं. इनकी इंट्यूशन पावर कमाल की है, लेकिन दूसरी ओर ये काफी संवेदनशील प्रवृत्ति के होते हैं. इन लोगों की Soul City वृंदावन है.