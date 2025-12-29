हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीअंक शास्त्रAnk Rashifal 2026: नए साल में मूलांक 3 की होगी बल्ले-बल्ले, प्यार, पैसा और प्रमोशन सब मिलेगा

Ank Rashifal 2026: अंकज्योतिष के अनुसार मूलांक 3 के लिए नया साल 2026 बहुत लकी रहेगा. 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्में लोगों का मूलांक 3 होता है. इन्हें नए साल में प्यार, पैसा, प्रमोशन सब कुछ मिलेगा.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 29 Dec 2025 07:14 AM (IST)
मूलांक 3 वार्षिक राशिफल

नई उम्मीद और नई आशा के साथ सभी को नए साल 2026 का इंतजार है. अंक ज्योतिष के अनुसार, 1 से 9 मूलांक वालों के लिए नया साल विभिन्न तरह के फलदायी रहेगा. आइए जानते हैं मूलांक 3 वालों के लिए नया साल कैसा रहने वाला है.
मूलांक 3 वालों का वार्षिक राशिफल- अंक ज्योतिष के मुताबिक जिनका जन्म किसी महीने के 3,12,21 या 30 तारीख को हुआ हो, उनका मूलांक 3 होता है. साल 2026 मूलांक 3 वालों के लिए बेहतरीन साबित होगा.
Published at : 29 Dec 2025 07:14 AM (IST)
