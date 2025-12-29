नई उम्मीद और नई आशा के साथ सभी को नए साल 2026 का इंतजार है. अंक ज्योतिष के अनुसार, 1 से 9 मूलांक वालों के लिए नया साल विभिन्न तरह के फलदायी रहेगा. आइए जानते हैं मूलांक 3 वालों के लिए नया साल कैसा रहने वाला है.