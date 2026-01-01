Numerology 2026: मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए समृद्धि से जुड़े खास उपाय, फॉलो करने से मिलेगी सफलता!

मूलांक 1 वाले जातकों को वर्ष 2026 में अपनी जिम्मेदारियों को समझना और किसी भी काम में पहल दिखाना समृद्धि हासिल करने में सहायक भूमिका अदा करेगा. इस वर्ष नए व्यापार को शुरू करने, लक्ष्य को निर्धारित करना और अपने आप पर भरोसा करना आपको सफलता की ओर ले जाएगा.