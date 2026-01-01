हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Numerology 2026: मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए समृद्धि से जुड़े खास उपाय, फॉलो करने से मिलेगी सफलता!

Numerology 2026: मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए समृद्धि से जुड़े खास उपाय, फॉलो करने से मिलेगी सफलता!

Numerology 2026: अंकशास्त्र के अनुसार, मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए यह साल समृद्धि पाने के लिए अलग तरह के संकेतों दे रहा है. इन संकेतों को समझने और इन्हें अपनाने से जीवन में तरक्की के मार्ग खुलेंगे.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 01 Jan 2026 11:15 AM (IST)
Numerology 2026: अंकशास्त्र के अनुसार, मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए यह साल समृद्धि पाने के लिए अलग तरह के संकेतों दे रहा है. इन संकेतों को समझने और इन्हें अपनाने से जीवन में तरक्की के मार्ग खुलेंगे.

अंक ज्योतिष 2026 समृद्धि के उपाय

मूलांक 1 वाले जातकों को वर्ष 2026 में अपनी जिम्मेदारियों को समझना और किसी भी काम में पहल दिखाना समृद्धि हासिल करने में सहायक भूमिका अदा करेगा. इस वर्ष नए व्यापार को शुरू करने, लक्ष्य को निर्धारित करना और अपने आप पर भरोसा करना आपको सफलता की ओर ले जाएगा.
मूलांक 1 वाले जातकों को वर्ष 2026 में अपनी जिम्मेदारियों को समझना और किसी भी काम में पहल दिखाना समृद्धि हासिल करने में सहायक भूमिका अदा करेगा. इस वर्ष नए व्यापार को शुरू करने, लक्ष्य को निर्धारित करना और अपने आप पर भरोसा करना आपको सफलता की ओर ले जाएगा.
मूलांक 2 वाले जातकों के लिए नववर्ष 2026 अच्छा जाने वाला है. समृद्धि पाने के लिए सहयोग की भावना को जगाना होगा. सहयोग करना, रिश्तों को मजबूत बनाना और अपने इमोशन पर काबू रखने से आर्थिक और व्यक्तिगत स्तर पर लाभ मिलेगा.
मूलांक 2 वाले जातकों के लिए नववर्ष 2026 अच्छा जाने वाला है. समृद्धि पाने के लिए सहयोग की भावना को जगाना होगा. सहयोग करना, रिश्तों को मजबूत बनाना और अपने इमोशन पर काबू रखने से आर्थिक और व्यक्तिगत स्तर पर लाभ मिलेगा.
Published at : 01 Jan 2026 11:15 AM (IST)
Ank Shastra NUMEROLOGY Prediction 2026 Numerology 2026

अंक शास्त्र फोटो गैलरी

