Numerology: पैसे की दुनिया के शौकीन! जानें कौन सा मूलांक बनाता है मनी माइंडेड

अंक शस्त्र के अनुसार जिनका जन्म किसी भी महीने के 5, 14, 23 तारीख को होता है, उनका मूलांक 5 होता है. मूलांक 5 के लोगों में बिजनेस करने का तरीका कमल का होता है और ये जिस भी काम में हाथ लगाते हैं, उन्हें उस काम में सफलता हासिल होती है.